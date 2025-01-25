Отношения с тремя женщинами: как Гурам Баблишвили изменял ведущей передачи «Секс с Анфисой Чеховой» и женился на ее копии

Гурам Баблишвили и Анфиса Чехова (Фото: соцсети)
Гурам Баблишвили — знаменитый грузинский и российский актер. В его карьере множество запоминающихся ролей, среди которых выделяется образ лейтенанта ФСБ под прикрытием Артура Атальянца в фильме «Под прикрытием». Несмотря на его яркий актерский талант, публика его все же больше знает как бывшего мужа секс-символа 2000-х Анфисы Чеховой.
О том, как сейчас живет актер и почему брак с Чеховой был скоротечным, читайте в материале «Радио 1».
Гурам Баблишвили и Анфиса Чехова (Фото: соцсети)
Гурам Баблишвили появился на свет в 1980 году в городе Тбилиси. Его семья не была связана с искусством, родители имели техническое образование. Юный Гурам был разносторонним мальчиком, занимался боксом, фехтованием, дайвингом и даже посещал студию вокала. Все обращали внимание на невероятную притягательность и талант молодого человека.
После завершения школьного обучения Баблишвили не сомневался в выборе своего будущего: он решил стать актёром. В 1999 году Гурам с легкостью поступил в грузинский театральный ВУЗ в Тбилиси, по окончанию которого отправился работать в Россию.
Гурам Баблишвили и Анфиса Чехова (Фото: соцсети)
Знакомство произошло на репетиции театральной постановки «Однажды в знойную ночь», где Анфиса исполняла роль Лолы, а Гурам — полицейского. Чехова была очарована Гурамом, но не спешила завязывать с ним отношения, поскольку он был склонен к флирту с противоположным полом, а она предпочитала избегать подобных мужчин.
Однако постоянные гастроли сильно сблизили актеров, и это было началом серьезных отношений. Позже Гурам перейдет жить к Чеховой, а через год, в 2012 году, родится единственный сын Анфисы Соломон. Лишь в 2015 году они стали законными супругами, и то ненадолго. Уже спустя два года последует развод.
Гурам Баблишвили и Анфиса Чехова (Фото: соцсети)
В общей сложности отношения актеров продлились 7 лет. Анфиса Чехова узнала об изменах мужа и не смогла с этим смириться. В то время знаменитость страдала от лишнего веса и, по её собственным словам, испытывала множество комплексов. В студии НТВ Гурам Баблишвили поделился с публикой причиной развода.
Стоит отметить, что развод Баблишвили и Чеховой не был громким и скандальным. Пара обоюдно разошлась, оставшись друзьями. Ребёнок остался с матерью, но Гурам регулярно встречается с ним и принимает участие в его воспитании. Пару время от времени видят на публике вместе с сыном.
Гурам Баблишвили и Юлия Томилина (Фото: соцсети)
Последнее время в СМИ редко встречается имя Баблишвили, были предположения, что артист, как и многие другие, уехал из страны. Но Гурам по-прежнему живет и работает в России. Просто сейчас жизнь стала тише, а актер — старше и мудрее. После развода с Чеховой артист не был замечен в громких скандалах, поэтому и не попадает в заголовки прессы.
В 2021 году Баблишвили второй раз женился на блогере Юлии Томилиной. Избранница актера на 13 лет моложе него и уже успела подарить ему наследника — сына Персея. Многие заметили, что вторая жена актера — полная копия Анфисы Чеховой. Под совместными фотографиями пары оставляли комментарии.
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Талантливый грузин
Гурам Баблишвили и Анфиса Чехова (Фото: соцсети)
Гурам Баблишвили появился на свет в 1980 году в городе Тбилиси. Его семья не была связана с искусством, родители имели техническое образование. Юный Гурам был разносторонним мальчиком, занимался боксом, фехтованием, дайвингом и даже посещал студию вокала. Все обращали внимание на невероятную притягательность и талант молодого человека.
После завершения школьного обучения Баблишвили не сомневался в выборе своего будущего: он решил стать актёром. В 1999 году Гурам с легкостью поступил в грузинский театральный ВУЗ в Тбилиси, по окончанию которого отправился работать в Россию.
Роман с Анфисой Чеховой
Гурам Баблишвили и Анфиса Чехова (Фото: соцсети)
Знакомство произошло на репетиции театральной постановки «Однажды в знойную ночь», где Анфиса исполняла роль Лолы, а Гурам — полицейского. Чехова была очарована Гурамом, но не спешила завязывать с ним отношения, поскольку он был склонен к флирту с противоположным полом, а она предпочитала избегать подобных мужчин.
«Я считала их опасными и неразборчивыми. Не люблю неразборчивых мужчин», — делилась в интервью Анфиса.
Однако постоянные гастроли сильно сблизили актеров, и это было началом серьезных отношений. Позже Гурам перейдет жить к Чеховой, а через год, в 2012 году, родится единственный сын Анфисы Соломон. Лишь в 2015 году они стали законными супругами, и то ненадолго. Уже спустя два года последует развод.
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Многочисленные измены разрушили брак
Гурам Баблишвили и Анфиса Чехова (Фото: соцсети)
В общей сложности отношения актеров продлились 7 лет. Анфиса Чехова узнала об изменах мужа и не смогла с этим смириться. В то время знаменитость страдала от лишнего веса и, по её собственным словам, испытывала множество комплексов. В студии НТВ Гурам Баблишвили поделился с публикой причиной развода.
«Я кавказский мужчина, мне надо охотиться», — объяснял измены Гурам.Он подчеркнул, что не рассматривает физическую близость как предательство и не хотел задеть чувства своей жены. В период брака с Анфисой у него были отношения с тремя женщинами. Гурам объяснил, что проблема не в Анфисе, а в том, что он не мог контролировать свои поступки. Он сам рассказал жене об этих отношениях.
Стоит отметить, что развод Баблишвили и Чеховой не был громким и скандальным. Пара обоюдно разошлась, оставшись друзьями. Ребёнок остался с матерью, но Гурам регулярно встречается с ним и принимает участие в его воспитании. Пару время от времени видят на публике вместе с сыном.
Робота в России и новая семья
Гурам Баблишвили и Юлия Томилина (Фото: соцсети)
Последнее время в СМИ редко встречается имя Баблишвили, были предположения, что артист, как и многие другие, уехал из страны. Но Гурам по-прежнему живет и работает в России. Просто сейчас жизнь стала тише, а актер — старше и мудрее. После развода с Чеховой артист не был замечен в громких скандалах, поэтому и не попадает в заголовки прессы.
В 2021 году Баблишвили второй раз женился на блогере Юлии Томилиной. Избранница актера на 13 лет моложе него и уже успела подарить ему наследника — сына Персея. Многие заметили, что вторая жена актера — полная копия Анфисы Чеховой. Под совместными фотографиями пары оставляли комментарии.
«Эта девочка, ну очень сексуальная. Грузины знают толк в женщинах», «Гурам – красавец!», «Главное – желаю быть вам счастливым, это самое главное», «Ты счастлив, и для меня — это главное, люблю тебя», «Один типаж с Анфисой, красотка!», «Очень хорошо смотритесь вместе, похожа на вашу бывшую», — писали они.
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Елена Генералова