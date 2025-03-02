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Пел в переходах и изменял всем женам: почему звезда «Улицы разбитых фонарей» Евгений Дятлов больше не планирует жениться?

Евгений Дятлов (Фото: Инстаграм* @evgeniyyy_djatlofff)

Евгений Дятлов (Фото: Инстаграм* @evgeniyyy_djatlofff)

Публика знает Евгения Дятлова как актера театра и кино. Он прославился благодаря съемкам в сериале «Улицы разбитых фонарей», фильме «Последний богатырь» и других. Однако в последние годы Дятлов позиционирует себя больше как певец — участвует в шоу, выпускает альбомы, выступает с концертами. 2 марта артист отмечает свой 62 день рождения. Почему три брака актера распались и какую работу Евгений посвятил своему погибшему отцу — в материале «Радио 1».

Биография Евгения Дятлова

Евгений Дятлов появился на свет 2 марта 1963 года в Хабаровске. Папа будущего актера умер в 1968 году во время командировки при переправе через реку Нерча. Потом Дятлов с мамой и младшим братом Владимиром переехали в Никополь Днепропетровской области, где и прошли ранние годы Евгения. Жили родные очень бедно. Мама Любовь Сергеевна преподавала в школе биологию и химию. В одном из интервью Дятлов поделился, что он очень благодарен своей маме: «То лучшее, что есть в моем характере, и то лучшее, что есть во мне как в мужчине, воспитала во мне мама».

Евгений учился в музыкальной школе по классу скрипки. После выпуска поступил на филологический факультет Харьковского университета, а через год ушел в армию. С 1983 по 1986 год Дятлов трудился на трубопрокатном заводе и постоянно во весь голос пел у станка. В один день это услышал начальник смены и отметил, что ему стоило бы попробовать свои силы в одном из театральных вузов. Евгений решился и поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии имени Н.К. Черкасова. В то же время занимался музыкой, принимал участие в записи альбома музыкального коллектива АукцЫон «Как я стал предателем» (1988).

«Я увлекался роком и мыслил себя именно в этом направлении. Мне нравилась эта бескомпромиссная музыка», — уточнял Дятлов.

Евгений Дятлов (Фото: Инстаграм* @evgeniyyy_djatlofff)

Карьера Евгения Дятлова

В начале 90-х артист получил диплом и начал работать в театре «Буфф». В 1992-м его уже пригласили играть к Семену Спиваку в Молодежный театр на Фонтанке.

В 1998-м Евгений решил попробовать нечто новое и устроился в Театр сатиры на Васильевском, где сразу получил несколько ключевых ролей. Еще ему предоставили возможность петь.

В кино Дятлов дебютировал в 1996-м в мелодраме «Поживём — увидим». В 2000-х актер снимался в таких проектах как «Линии судьбы» и «Потерявшие солнце», а в сериале «Есенин», где ключевую роль исполнил Сергей Безруков, Дятлов воплотил образ Владимира Маяковского.

2004-м Евгений стал частью известного проекта «Улицы разбитых фонарей» — он перевоплотился в капитана Дымова. Вместе с тем актер записал и саундтрек — композиция «Моя дорога» стала одной из наиболее ярких песен в сериале.

Евгений Дятлов (Фото: Инстаграм* @evgeniyyy_djatlofff)


Следующими проектами стали «Жизнь и судьба», «Салями», «Копейка». Сыграл он и в исторической драме Сергея Снежкина «Белая гвардия», где ему досталась роль Леонида Шервинского.

В середине 2000-х актер получил роль в фильме «Чкалов». Сам Евгений ждал этой истории и после окончания съёмок отмечал, что посвятил работу папе, деду и дядям, которые прошли войну.

Затем Дятлов появился в военной драме «Батальон», а потом сыграл у Сергея Снежкина в «Контрибуции».

Зрители помнят Евгения по сказке «Последний богатырь», вышедшей в 2017-м — там актер перевоплотился в Добрыню Никитича. А в сериале «Тобол» Дятлов сыграл сибирского губернатора, князя Гагарина.

«У меня и до театрального института были музыкальные знания, но я ограничивал себя, хотел быть рокером. Но Хиль предложил мне попеть народные песни, принёс партитуры Шаляпина, его обработки народных песен. Когда я послушал, захотел петь их», — делился артист.

Евгений Дятлов (Фото: Инстаграм* @evgeniyyy_djatlofff)


В детективном сериале «Шерлок в России» Дятлов исполнил роль Кобылина, а для съемок в военной драме «Подольские курсанты» Евгений отрастил усы. Многие не узнавали актера, но вместе с тем подмечали, что ему весьма идёт этот образ.

В 2022-м публика увидела проект «Золото», где Дятлов сыграл криминального авторитета.

Евгений Дятлов на телевидении

Дятлов вёл проект «Век кавалергардов» на канале «Культура». Потом его позвали в программу «Следственный комитет», а следом он появился в проекте «Романтика романса». Тут он уже смог раскрыть вокальные данные, спев несколько хитов с Екатериной Гусевой.

Далее был проект «Две звезды» — вместе с Дианой Арбениной Евгений занял второе место и получил спецприз от Аллы Пугачёвой.

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В середине 2000-х Дятлов занялся своей музыкальной карьерой и начал выступать в разных залах России — актер с лёгкостью собрал Концертный зал им. Чайковского в Москве, а еще четырёхтысячный БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

В 2015-м артист стал участником третьего сезона программы «Точь-в-точь», где пародировал Боярского, Челентано, Кикабидзе, Синатру и иных.

Евгений Дятлов (Фото: Инстаграм* @evgeniyyy_djatlofff)


Год спустя Евгений появился в суперсезоне «Точь-в-точь», где копировал Боно, Александра Серова, Александра Калягина. Потом Дятлов участвовал в шоу «Три аккорда».

В проекте «Маска» актер прятался в костюме Мухомора. Члены жюри долгое время не могли его раскрыть.

«Мне предложили на выбор несколько эскизов. Среди них запомнился костюм Улитки — огромный такой, с домиком на колёсиках. Я сначала хотел взять его, потому что в нём затруднительно танцевать. Подумалось: «Ну, куда мне плясать, я ж уже не мальчик». Ещё был Муравей, но он сидел плотно по фигуре, к такому надо было бы отдельно готовиться. И вдруг увидел Мухомора. В реальности костюм оказался таким же шикарным, как и на картинке. Я, как театральный актёр, вижу, с какой любовью, как добротно и с какой фантазией он сделан. Все продумано до мелочей — художникам по костюмам браво!», — полагает Дятлов.

Личная жизнь Евгения Дятлова

С юности обаятельный Евгений Дятлов никогда не был обделен вниманием противоположного пола.

Первый брак с Дарьей Юргенс

В студенческие годы Дятлов влюбился в актрису Дарью Юргенс, прославившуюся после фильма «Брат-2» в роли Мэрилин. Сначала влюбленные не могли позволить себе снимать квартиру, поэтому жили в общежитии, где и появился на свет их сын Егор в 1991 году.

«Ютились мы в коммуналке, денег не хватало ни на что. Спали на матрасе прямо на полу, кровать тогда была роскошью. Даже еда считалась признаком богатства», — рассказывал Дятлов.

Влюбленные жили так бедно, что артист пел в переходах, чтобы прокормить семью.

Дарья Юргенс (Фото: кадр из фильма «Брат 2»)


«Пришел в переход у Гостиного двора, первые 15 минут просто стоял и наблюдал за снующей туда-сюда толпой. Такое стеснение на меня напало, не так-то просто взять и запеть перед незнакомыми людьми. Набросали в итоге три театральные зарплаты. Мы с женой очень разумно их тратили, не транжирили — купили только круп разных и хлеба, а остальное отложили. Через пару месяцев, поднакопив еще, приобрели кровать. Это был праздник!» — делился актер.

В какой-то момент Юргенс взяла малыша и поехала к родственникам в Мариуполь. Спустя несколько месяцев артистка вернулась и узнала про неверность Дятлова. Тогда Дарья подала на развод и долгое время даже не разрешала артисту видеться с ребенком. До 13 лет Егор не знал, что его отец — актёр Евгений Дятлов.

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Однако отношения отца и сына наладились, а парень пошёл по стопам родителей — он поступил в петербургскую академию театрального искусства и стал участником труппы «Балтийский дом». Егор появился в сериалах «Гончие», «Морские дьяволы» и «Улицы разбитых фонарей».

«С внучками не общаюсь, потому что… Нет у нас закреплённой традиции, когда в важные для обеих сторон моменты мы бы собирались… Сейчас у меня нет времени, чтобы прийти сесть и сказать: «Ну, здравствуй, я твой дедушка. Давай о чем-нибудь поговорим». Нуждается ли Егор в этом? Я прихожу, смотрю его спектакли, мы общаемся, обсуждаем его работы. Это у нас такая с ним личная связка, а связка с его семьёй у меня пока ещё не возникла. Я хочу это изменить. Пришло время, сейчас есть такая цель», — отмечал Дятлов.

Евгений Дятлов (Фото: Инстаграм* @evgeniyyy_djatlofff)

Второй брак с ассистентом режиссера

В 1993 году на работе Евгений встретил ассистента режиссёра Екатерину. Артист начал испытывать чувства к девушке, хотя на тот момент ещё был в браке с Юргенс. Ради неё он расстался с супругой и в 1994-м женился на Екатерине, которая подарила ему сына Фёдора. Однако спустя пару лет в отношениях произошел разлад из-за измен Дятлова.

«Каким должен быть идеальный брак? Идеальный брак — высший пилотаж. Как объясняется, почему мы стареем, умираем? Потому что заложено ровно столько, чтобы ты продолжил род, а дальше спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Дальше тебе никто ничего не обещает. Но тебе от Бога дана свобода воли. Ты свободен продолжать свою жизнь не как животное, которое продолжило свой род, а как человек. Достояние человека — любовь и идеальный момент. К нему надо прийти. Это результат работы душевной, сознания», — полагает Евгений.

Третий брак с Юлией Джербиновой

Третий брак Дятлов заключил с Юлией Джербиновой — к ней он ушёл от Екатерины. Возлюбленная артиста тоже играла в театре и не смогла устоять перед обаятельным Евгением, хотя сама была замужем. Они приняли решение уйти из семей и сыграли свадьбу в 2007 году.

«Это был очень сложный период. Мы скрывали наши отношения. Но коллеги, конечно, всё поняли и разоблачили нас. Грубо говоря, это — типичная «театральная трагедия»», — отметил Дятлов.

В 2009-м актер стал папой прекрасной дочери Василисы. Юлия решила оставить карьеру актрисы и занялась семьёй. Долгое время она помогала супругу и была его администратором. В 2023-м появились сообщения о разводе Джербиновой и Дятлова.

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Оказалось, артист закрутил роман с директором Дарьей Травниковой. Пара несколько раз появлялась на публике, однако когда Евгению задали прямой вопрос о новой любви, он опроверг информацию о связи с Дарьей.

«Дарья — мой директор, она помогает мне по многим вопросам. Почему, если мужчина приходит на мероприятие вместе с симпатичной девушкой, её тут же записывают в его невесты или жёны? Сейчас я не женат, с Юлией мы развелись, но я не очень хочу говорить на эту тему подробно, так как у нас общий ребёнок — дочь. Жениться снова пока не планирую», — подчеркнул актер.

Евгений Дятлов (Фото: Инстаграм* @evgeniyyy_djatlofff)

Евгений Дятлов сейчас

Дятлов не любит громкие скандалы и практически не даёт интервью. Всё свободное время он отдает либо музыке, либо съемкам или другой своей страсти — рисованию. В социальных сетях можно увидеть графические работы артиста, которые критики оценивают высоко.

В 2023-м Евгений выпустил программу «Имена на все времена», где исполнил классические композиции и знаменитые романсы. Концерты прошли в нескольких российских городах. Еще Дятлов исполнил главную роль в драме «Медвежий угол» для НТВ — для этого актеру на какое-то время пришлось переехать в Череповец, Подмосковье и Вологодскую область.

«Многие люди для поддержания молодости не пьют и не курят, а у меня бывает по-всякому. Я веду вполне мужской образ жизни и не пытаюсь ни от чего себя обезопасить — от перегрузок, недосыпов», — откровенничал Дятлов.

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«Простите дурака»: Алексей Воробьёв обратился к женщинам после того, как его высмеяли в соцсетях
02 марта 2025, 14:07

Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)

Алексей Воробьёв, ещё недавно утверждавший, что его не волнует мнение общества, всё-таки заволновался. Певец обратился к девушкам, которых возмутило его скандальное заявление о макияже.
Напомним, что в День всех влюблённых 37-летний артист «поздравил» подписчиц словами о том, что не считает женщин, наносящих макияж, самодостаточными. Алексей убеждён, что косметика используется только для привлечения внимания, что указывает на зависимость от чужого мнения. А значит мейк-ап означает неполноценность.

«Если перед тем как выйти из дома или пойти с кем-то встретиться, вы краситесь, а перед сном нет, то чужое мнение вас волнует и заботит», – заключил Воробьёв.
Слова певца вызвали бурную реакцию – девушки начали массово высмеивать нелепые высказывания. Алексей явно не ожидал такой бурной реакции и первое время стоял на своём. На следующий день после публикации он заявил, что не считается с мнением аудитории, а уже спустя две недели выступил с неожиданным обращением.

«Девочки, если вас кто-то и обожает по-настоящему, утренних, заспанных, это я. Я вас обожаю, девчонки. И полностью накрашенных, и совсем без мейка. Я честно очень расстроен тем, что мои вырванные из контекста слова многих из вас по-настоящему расстроили... Смысл был в том, что и мы, мужчины, и социум в целом не только подвергает вас, девушки, объективизации, но и оказывает на вас огромное давление, под которым вы находитесь перманентно. Это очень непросто. Именно об этом я и говорил. Но, повторюсь, я вас люблю, и простите дурака», – заявил исполнитель.
Кстати, сейчас Алексей находится в поисках невесты. Ранее он выдвинул несколько требований к потенциальной жене. Она должна быть умной, красивой и талантливой, но последний пункт не обязателен.

«Пробег варьируемый, всё равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса», – необычно озвучил критерии певец.
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«Мужчины любят меня даже с диагнозом»: Елена Кондулайнен рассказала о восстановлении после инсульта
02 марта 2025, 13:48

Елена Кондулайнен (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

66-летняя заслуженная артистка России рассказала о своём восстановлении после перенесённого инсульта. Елена Кондулайнен объяснила, почему коллеги не поддержали её в трудный период.
Актриса столкнулась с несчастьем пять лет назад. Кондулайнен почувствовала недомогание во время семейного застолья, после чего была госпитализирована. Врачи диагностирования инсульт с нарушением мозгового кровообращения и неврологической энцефалопатией. Также у звезды наблюдалась общая заторможенность речи. Елене пришлось практически заново научиться жить.

«Я мечтала просто встать, подняться с постели. Чувствовала себя овощем. Мечтала о том, как пойду в магазины, кафе. Истерики были каждый день», – признавалась актриса, которую в тот момент никто не поддержал, кроме родных людей.
Кондулайнен отметила, что после инсульта ей никто не позвонил, поскольку посчитали недуг заразным.

Вместе с тем, по словам артистки, даже с диагнозом она продолжает нравится мужчинам.

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#болезнь
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Харрисон Форд отказался вести «Оскар-2025» из-за редкого заболевания
02 марта 2025, 13:28

Харрисон Форд (РИА Новости/Владимир Трефилов)

Голливудский актёр Харрисон Форд пропустит церемонию вручения премии «Оскар» из-за диагностированного заболевания.
Отмечается, что 82-летний артист должен был стать одним из ведущих 97-й премии. Его представители сообщили, что Форд отказался вести церемонию награждения из-за опоясывающего лишая. В настоящее время актёр чувствует себя хорошо и активно восстанавливается.

Опоясывающий лишай вызван тем же вирусом, что и ветряная оспа. У пациентов наблюдается сыпь, которая не угрожает жизни человека.

Церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь со 2 на 3 марта в 03:00 по московскому времени.

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Отчисление из ВГИКа, знаменитая любовница и внебрачный сын: как сложилась жизнь 56-летнего Михаила Пореченкова
02 марта 2025, 13:25

Михаил Пореченков (Фото: Instagram*@porechenkov_official)

Сегодня, 2 марта, выдающийся деятель российского кинематографа, театра и телевидения Михаил Пореченков отмечает свое 56-летие. Его творчество всегда вызывает интерес у зрителей и делает одной из самых заметных фигур в мире кино. Но в жизни известного артиста не всё было так радужно, как может показаться на первый взгляд. О личной жизни и творческом пути актера читайте в материале «Радио 1».

Биография актера


Михаил Пореченков (Фото: Instagram*@porechenkov_official)

Михаил Пореченков появился на свет 2 марта 1969 года в семье ленинградцев, где мама работала строителем, а папа — моряком. Едва Александр успел пойти в школу его отца перевели на работу в Польшу. В Варшаве мальчик учился в школе при посольстве СССР.

В 1986 году, после завершения обучения в школе, Михаил Пореченков отправился в Эстонию, где поступил в Таллинское военно-политическое училище. Однако завершить обучение ему не удалось, так как из-за строгих правил с дисциплиной у будущего актёра постоянно возникали проблемы. В период обучения в училище Михаил Пореченков достиг уровня кандидата в мастера спорта по боксу.

После армии Михаил Пореченков вернулся в Ленинград, где испытывал трудности с выбором профессии. Вскоре он решил попробовать свои силы в театральном вузе в Москве и поступил во ВГИК, но не смог завершить обучение из-за отчисления. После этого он вернулся в родной город и вновь попытался поступить, успешно сдав вступительные экзамены в Российский государственный институт сценических искусств, который окончил в 1996 году.

Став заметным театральным актёром, Михаил Пореченков начал получать приглашения на съёмки в кино. Всё началось с телесериала «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». А после выхода на экраны в 1999 году сериала «Агент национальной безопасности», в котором Пореченков исполнил роль отважного сотрудника ФСБ, о нем узнала вся страна.

Личная жизнь


Михаил Пореченков с дочерью Марией и сыном Петром (Фото: РИА Новости/ Валерий Мельников)

Первую большую любовь Ирину Любимцеву Михаил Пореченков встретил еще будучи студентом Таллинского училища. Роман был ярким, но коротким, Михаил был отчислен и уехал в Россию. Продолжение этой истории случилось, когда стало известно, что у актера есть внебрачный сын Владимир. Так случилось, что Ирины в 1995 году не стало, и ребенок остался на попечении тети и бабушки. Отец и сын начали общаться, когда Владимиру было уже 19 лет. Артист не оставил своего старшего ребёнка без внимания и забрал его в столицу, где помог ему начать свой путь в актёрской профессии. Владимир Любимцев снялся в фильмах «Мост», «Полярный» и «Легенда о Коловрате». По мнению зрителей, он невероятно похож на своего знаменитого отца.

Первой законной супругой Михаила Пореченкова стала предприниматель и переводчик Екатерина. В 1998 году у пары родилась дочка Варвара. Брак просуществовал чуть более года, и отношения закончились из-за разных взглядов на семью. Супруги оба были весьма амбициозными людьми и строили свою карьеру, а сил на семью не хватило. Развод состоялся тихо без взаимных упреков и скандалов.

В 1999 году Михаил встретил Ольгу, которая занималась созданием костюмов для кино и театра. Через год после знакомства они поженились, а ещё через два года у них родился первенец Михаил. В 2004 году в семье появилась дочь Мария. А в 2010 году пара стала родителями в третий раз — на свет появился сын Пётр. Ольга проявила себя как прекрасная хозяйка и верная спутница. Она посвятила себя заботе о детях, а он, благодаря поддержке супруги, может полностью посвятить себя своей работе.

Со стороны может показаться, что брак Михаила и Ольги — образец для подражания, но и он не обошёлся без горечи измены. В 2003 году поползли слухи о романе Пореченкова с замужней Анной Ковальчук. В последствии Анна ушла от мужа, а вот Михаил остался в семье.

Также Михаилу приписывали роман с Ольгой Литвиновой, которая в то время ещё только начинала общаться с Константином Хабенским. Но подтверждения этим отношениям журналисты не нашли.

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Актер сейчас


Михаил Пореченков (Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков)

Михаил Пореченков продолжает сниматься в кино и играть на сцене в МХТ им. А. П. Чехова. В 2024 году с актером в главной роли вышли фильмы «Исправление и наказание-2», «Однажды в Залесье», «Полярный-4». В 2025 году стартовал фильм «Купцы и дети» и планируются к выпуску картины «Беги» и «Хоккейные папы-2».

Актер активно поддерживает СВО и является волонтером по сбору гуманитарной помощи российским военным.

«Я свою позицию озвучил, и эта позиция очень простая: нашим помогать. Я остаюсь со своей страной, со своим народом», — цитирует слова Пореченкова издание news.ru.

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«Ем углеводный мусор»: Алёна Водонаева пожаловалась на лишний вес
02 марта 2025, 12:48

Алёна Водонаева (фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Стройная фигура Алёны Водонаевой оказалась под угрозой. С начала года звезда набрала несколько лишних килограммов.
Звезда проекта «ДОМ−2» всегда уделяла много внимания питанию, чтобы поддерживать себя в форме. Однако сейчас ей не удаётся это сделать, и виной всему стоматологи.

В декабре прошлого года Водонаева начала устанавливать виниры. Процесс затянулся и даётся звезде непросто, но работа близится к завершению.

Телеведущая ожидала, что установка временных зубов, а затем и виниров приведёт к сильному похудению, поскольку жевать твёрдую пищу невозможно. Но это оказалось заблуждением.

«Голод-то никто не отменял, и я ем только мягкую еду. А это кроме крем-супов и сырников (я не ела их с августа 2023-го года), блины и пюре картофельное. Очень много углеводов», – поделилась Алёна.
Также звезда сейчас не может есть мясо и рыбу, поэтому из-за сбившегося режима питания она набрала более двух килограмм за пару месяцев. Со стороны изменения во внешности Водонаевой незаметны, но телеведущая ощущает их. Она пообещала, что после установки виниров восстановит режим питания и перестанет есть «углеводный мусор».

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*запрещён в РФ
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