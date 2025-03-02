Пел в переходах и изменял всем женам: почему звезда «Улицы разбитых фонарей» Евгений Дятлов больше не планирует жениться?

Евгений Дятлов (Фото: Инстаграм* @evgeniyyy_djatlofff)
Публика знает Евгения Дятлова как актера театра и кино. Он прославился благодаря съемкам в сериале «Улицы разбитых фонарей», фильме «Последний богатырь» и других. Однако в последние годы Дятлов позиционирует себя больше как певец — участвует в шоу, выпускает альбомы, выступает с концертами. 2 марта артист отмечает свой 62 день рождения. Почему три брака актера распались и какую работу Евгений посвятил своему погибшему отцу — в материале «Радио 1».
Биография Евгения ДятловаЕвгений Дятлов появился на свет 2 марта 1963 года в Хабаровске. Папа будущего актера умер в 1968 году во время командировки при переправе через реку Нерча. Потом Дятлов с мамой и младшим братом Владимиром переехали в Никополь Днепропетровской области, где и прошли ранние годы Евгения. Жили родные очень бедно. Мама Любовь Сергеевна преподавала в школе биологию и химию. В одном из интервью Дятлов поделился, что он очень благодарен своей маме: «То лучшее, что есть в моем характере, и то лучшее, что есть во мне как в мужчине, воспитала во мне мама».
Евгений учился в музыкальной школе по классу скрипки. После выпуска поступил на филологический факультет Харьковского университета, а через год ушел в армию. С 1983 по 1986 год Дятлов трудился на трубопрокатном заводе и постоянно во весь голос пел у станка. В один день это услышал начальник смены и отметил, что ему стоило бы попробовать свои силы в одном из театральных вузов. Евгений решился и поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии имени Н.К. Черкасова. В то же время занимался музыкой, принимал участие в записи альбома музыкального коллектива АукцЫон «Как я стал предателем» (1988).
«Я увлекался роком и мыслил себя именно в этом направлении. Мне нравилась эта бескомпромиссная музыка», — уточнял Дятлов.
Евгений Дятлов (Фото: Инстаграм* @evgeniyyy_djatlofff)
Карьера Евгения ДятловаВ начале 90-х артист получил диплом и начал работать в театре «Буфф». В 1992-м его уже пригласили играть к Семену Спиваку в Молодежный театр на Фонтанке.
В 1998-м Евгений решил попробовать нечто новое и устроился в Театр сатиры на Васильевском, где сразу получил несколько ключевых ролей. Еще ему предоставили возможность петь.
В кино Дятлов дебютировал в 1996-м в мелодраме «Поживём — увидим». В 2000-х актер снимался в таких проектах как «Линии судьбы» и «Потерявшие солнце», а в сериале «Есенин», где ключевую роль исполнил Сергей Безруков, Дятлов воплотил образ Владимира Маяковского.
2004-м Евгений стал частью известного проекта «Улицы разбитых фонарей» — он перевоплотился в капитана Дымова. Вместе с тем актер записал и саундтрек — композиция «Моя дорога» стала одной из наиболее ярких песен в сериале.
Евгений Дятлов (Фото: Инстаграм* @evgeniyyy_djatlofff)
Следующими проектами стали «Жизнь и судьба», «Салями», «Копейка». Сыграл он и в исторической драме Сергея Снежкина «Белая гвардия», где ему досталась роль Леонида Шервинского.
В середине 2000-х актер получил роль в фильме «Чкалов». Сам Евгений ждал этой истории и после окончания съёмок отмечал, что посвятил работу папе, деду и дядям, которые прошли войну.
Затем Дятлов появился в военной драме «Батальон», а потом сыграл у Сергея Снежкина в «Контрибуции».
Зрители помнят Евгения по сказке «Последний богатырь», вышедшей в 2017-м — там актер перевоплотился в Добрыню Никитича. А в сериале «Тобол» Дятлов сыграл сибирского губернатора, князя Гагарина.
«У меня и до театрального института были музыкальные знания, но я ограничивал себя, хотел быть рокером. Но Хиль предложил мне попеть народные песни, принёс партитуры Шаляпина, его обработки народных песен. Когда я послушал, захотел петь их», — делился артист.
Евгений Дятлов (Фото: Инстаграм* @evgeniyyy_djatlofff)
В детективном сериале «Шерлок в России» Дятлов исполнил роль Кобылина, а для съемок в военной драме «Подольские курсанты» Евгений отрастил усы. Многие не узнавали актера, но вместе с тем подмечали, что ему весьма идёт этот образ.
В 2022-м публика увидела проект «Золото», где Дятлов сыграл криминального авторитета.
Евгений Дятлов на телевиденииДятлов вёл проект «Век кавалергардов» на канале «Культура». Потом его позвали в программу «Следственный комитет», а следом он появился в проекте «Романтика романса». Тут он уже смог раскрыть вокальные данные, спев несколько хитов с Екатериной Гусевой.
Далее был проект «Две звезды» — вместе с Дианой Арбениной Евгений занял второе место и получил спецприз от Аллы Пугачёвой.
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В середине 2000-х Дятлов занялся своей музыкальной карьерой и начал выступать в разных залах России — актер с лёгкостью собрал Концертный зал им. Чайковского в Москве, а еще четырёхтысячный БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.
В 2015-м артист стал участником третьего сезона программы «Точь-в-точь», где пародировал Боярского, Челентано, Кикабидзе, Синатру и иных.
Евгений Дятлов (Фото: Инстаграм* @evgeniyyy_djatlofff)
Год спустя Евгений появился в суперсезоне «Точь-в-точь», где копировал Боно, Александра Серова, Александра Калягина. Потом Дятлов участвовал в шоу «Три аккорда».
В проекте «Маска» актер прятался в костюме Мухомора. Члены жюри долгое время не могли его раскрыть.
«Мне предложили на выбор несколько эскизов. Среди них запомнился костюм Улитки — огромный такой, с домиком на колёсиках. Я сначала хотел взять его, потому что в нём затруднительно танцевать. Подумалось: «Ну, куда мне плясать, я ж уже не мальчик». Ещё был Муравей, но он сидел плотно по фигуре, к такому надо было бы отдельно готовиться. И вдруг увидел Мухомора. В реальности костюм оказался таким же шикарным, как и на картинке. Я, как театральный актёр, вижу, с какой любовью, как добротно и с какой фантазией он сделан. Все продумано до мелочей — художникам по костюмам браво!», — полагает Дятлов.
Личная жизнь Евгения ДятловаС юности обаятельный Евгений Дятлов никогда не был обделен вниманием противоположного пола.
Первый брак с Дарьей ЮргенсВ студенческие годы Дятлов влюбился в актрису Дарью Юргенс, прославившуюся после фильма «Брат-2» в роли Мэрилин. Сначала влюбленные не могли позволить себе снимать квартиру, поэтому жили в общежитии, где и появился на свет их сын Егор в 1991 году.
«Ютились мы в коммуналке, денег не хватало ни на что. Спали на матрасе прямо на полу, кровать тогда была роскошью. Даже еда считалась признаком богатства», — рассказывал Дятлов.
Влюбленные жили так бедно, что артист пел в переходах, чтобы прокормить семью.
Дарья Юргенс (Фото: кадр из фильма «Брат 2»)
«Пришел в переход у Гостиного двора, первые 15 минут просто стоял и наблюдал за снующей туда-сюда толпой. Такое стеснение на меня напало, не так-то просто взять и запеть перед незнакомыми людьми. Набросали в итоге три театральные зарплаты. Мы с женой очень разумно их тратили, не транжирили — купили только круп разных и хлеба, а остальное отложили. Через пару месяцев, поднакопив еще, приобрели кровать. Это был праздник!» — делился актер.
В какой-то момент Юргенс взяла малыша и поехала к родственникам в Мариуполь. Спустя несколько месяцев артистка вернулась и узнала про неверность Дятлова. Тогда Дарья подала на развод и долгое время даже не разрешала артисту видеться с ребенком. До 13 лет Егор не знал, что его отец — актёр Евгений Дятлов.
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Однако отношения отца и сына наладились, а парень пошёл по стопам родителей — он поступил в петербургскую академию театрального искусства и стал участником труппы «Балтийский дом». Егор появился в сериалах «Гончие», «Морские дьяволы» и «Улицы разбитых фонарей».
«С внучками не общаюсь, потому что… Нет у нас закреплённой традиции, когда в важные для обеих сторон моменты мы бы собирались… Сейчас у меня нет времени, чтобы прийти сесть и сказать: «Ну, здравствуй, я твой дедушка. Давай о чем-нибудь поговорим». Нуждается ли Егор в этом? Я прихожу, смотрю его спектакли, мы общаемся, обсуждаем его работы. Это у нас такая с ним личная связка, а связка с его семьёй у меня пока ещё не возникла. Я хочу это изменить. Пришло время, сейчас есть такая цель», — отмечал Дятлов.
Евгений Дятлов (Фото: Инстаграм* @evgeniyyy_djatlofff)
Второй брак с ассистентом режиссераВ 1993 году на работе Евгений встретил ассистента режиссёра Екатерину. Артист начал испытывать чувства к девушке, хотя на тот момент ещё был в браке с Юргенс. Ради неё он расстался с супругой и в 1994-м женился на Екатерине, которая подарила ему сына Фёдора. Однако спустя пару лет в отношениях произошел разлад из-за измен Дятлова.
«Каким должен быть идеальный брак? Идеальный брак — высший пилотаж. Как объясняется, почему мы стареем, умираем? Потому что заложено ровно столько, чтобы ты продолжил род, а дальше спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Дальше тебе никто ничего не обещает. Но тебе от Бога дана свобода воли. Ты свободен продолжать свою жизнь не как животное, которое продолжило свой род, а как человек. Достояние человека — любовь и идеальный момент. К нему надо прийти. Это результат работы душевной, сознания», — полагает Евгений.
Третий брак с Юлией ДжербиновойТретий брак Дятлов заключил с Юлией Джербиновой — к ней он ушёл от Екатерины. Возлюбленная артиста тоже играла в театре и не смогла устоять перед обаятельным Евгением, хотя сама была замужем. Они приняли решение уйти из семей и сыграли свадьбу в 2007 году.
«Это был очень сложный период. Мы скрывали наши отношения. Но коллеги, конечно, всё поняли и разоблачили нас. Грубо говоря, это — типичная «театральная трагедия»», — отметил Дятлов.
В 2009-м актер стал папой прекрасной дочери Василисы. Юлия решила оставить карьеру актрисы и занялась семьёй. Долгое время она помогала супругу и была его администратором. В 2023-м появились сообщения о разводе Джербиновой и Дятлова.
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Оказалось, артист закрутил роман с директором Дарьей Травниковой. Пара несколько раз появлялась на публике, однако когда Евгению задали прямой вопрос о новой любви, он опроверг информацию о связи с Дарьей.
«Дарья — мой директор, она помогает мне по многим вопросам. Почему, если мужчина приходит на мероприятие вместе с симпатичной девушкой, её тут же записывают в его невесты или жёны? Сейчас я не женат, с Юлией мы развелись, но я не очень хочу говорить на эту тему подробно, так как у нас общий ребёнок — дочь. Жениться снова пока не планирую», — подчеркнул актер.
Евгений Дятлов (Фото: Инстаграм* @evgeniyyy_djatlofff)
Евгений Дятлов сейчасДятлов не любит громкие скандалы и практически не даёт интервью. Всё свободное время он отдает либо музыке, либо съемкам или другой своей страсти — рисованию. В социальных сетях можно увидеть графические работы артиста, которые критики оценивают высоко.
В 2023-м Евгений выпустил программу «Имена на все времена», где исполнил классические композиции и знаменитые романсы. Концерты прошли в нескольких российских городах. Еще Дятлов исполнил главную роль в драме «Медвежий угол» для НТВ — для этого актеру на какое-то время пришлось переехать в Череповец, Подмосковье и Вологодскую область.
«Многие люди для поддержания молодости не пьют и не курят, а у меня бывает по-всякому. Я веду вполне мужской образ жизни и не пытаюсь ни от чего себя обезопасить — от перегрузок, недосыпов», — откровенничал Дятлов.
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