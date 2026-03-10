Певец Александр Ревва опроверг новости о продаже недвижимости на Кипре

10 марта 2026, 15:13

Фото: iStock/photurist

Певец Александр Ревва опроверг новости о продаже роскошной недвижимости на Кипре, заявив, что информация является ложной.





Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что шоумен продает свою двухэтажную виллу на Кипре. По данным издания, дом площадью 500 квадратных метров находится в престижном районе Пиргос в 800 метрах от моря. Стоимость недвижимости с мебелью, техникой и невероятными видами составляет 1,2 млн евро (около 110 млн рублей).



Ревва же заявил, что сведения о его зарубежной вилле недостоверны.





«Это ложь. Не пишите, пожалуйста, лживую информацию, очень прошу. Если я и бываю на Кипре, я всегда останавливаюсь в отеле», — заявил певец «Газете.Ru».