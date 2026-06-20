Певица Наташа Королёва похвасталась фигурой в прозрачных леггинсах: фото
Наташа Королёва продолжает делиться успехами своего преображения. На днях исполнительница порадовалась, что влезла в любимые леггинсы, и показала фото в личном блоге.
Ещё в свой день рождения певица сообщила, что встречает 54-й год в обновлённом теле. Она сбросила лишний вес и теперь охотно демонстрирует фигуру.
Напомним, ещё в феврале муж Королёвой, Тарзан (Сергей Глушко), заявлял, что поможет ей привести себя в форму. Он рассуждал о том, что артистам важно следить за внешностью, но при этом подчеркнул: инициатива всегда остаётся за Наташей, а его поддержка — мягкая и без давления.
Ранее Наташа Королёва поделилась эмоциями из США. Подробности в нашем материале.
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