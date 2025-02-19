Побоялся идти на концерт к Галкину** и отдыхает вместе с Пугачевой: как живет Аркадий Укупник и зачем на самом деле ездит в Латвию

Аркадий Укупник (Фото: скриншот шоу «Секрет на миллион» ТК НТВ)
Аркадий Укупник, как многие известные личности, купил зарубежную недвижимость задолго до текущих событий. Он приобрел жилье в Юрмале и часто проводил время на отдыхе в Латвии.
С началом СВО артист начал подчеркивать, что в России тоже есть прекрасные места для отдыха. Тем не менее, он втихую от публики продолжает ездить в не совсем дружественную к россиянам Латвию и, как пишут некоторые СМИ, общаться с Пугачевой. Подробности читайте в материале «Радио 1».
В 2007 году Аркадий Укупник, известный певец и композитор, стал владельцем недвижимости в Юрмале — курортном городе в Латвии. Трёхкомнатное жилье в элитном жилом комплексе Marienbādes Nams сейчас стоит приблизительно от 450 до 650 тысяч евро.
Во времена, когда подул ветер перемен в отношениях России и Латвии, артист делился с прессой информацией о том, что давно не был в своей латвийской квартире, но и расставаться с ней не спешит.
Легенду Укупника разрушил Лева* из «Би-2». Релокант Бортник поделился в соцсетях сообщением, что видел Аркадия Укупника перед латвийским концертом Максима Галкина**. Композитор на выступление артиста не пошел, чтобы не привлекать к себе внимание.
Аркадий Укупник (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)
Свою музыкальную деятельность Укупник начинал в ресторанах, где его выступление на одном из корпоративных мероприятий привлекло внимание Юрия Антонова. В тот момент у Антонова заболел гитарист, и он обратил внимание на талантливого молодого человека, который выступал в тот вечер. Антонов предложил ему присоединиться к его группе и отправиться вместе на гастроли. Так Аркадий стал частью коллектива Антонова.
Укупник оказался талантливым композитором, после хита для Ирины Понаровской «Рябиновые бусы» к нему начали обращаться многие известные артисты, которые хотели исполнять его песни.
История знакомства Аллы Пугачевой и Аркадия Укупника началась, когда он стал продюсером группы «Кар-Мэн» и принес ей записи с их песнями. Пугачева отметила, что исполнители еще не готовы к успеху, но на другой стороне кассеты была записана его собственная работа. Алла рассмотрела что-то в голосе Аркадия и предложила ему петь самому.
С легкой руки примадонны на «Рождественских встречах» в 1991 году Укупник впервые вышел на сцену как сольный артист, исполнив свою композицию «Фиеста». Его образ — обаятельного молодого человека с характерной прической и очками — пришелся по душе зрителям. Это выступление стало началом творческого сотрудничества и дружбы артистов. Аркадий Укупник — автор известной песни «Сильная женщина». Кроме того, он написал композицию «Милая» для Филиппа Киркорова.
Несмотря на разные стороны баррикад, Пугачева и Укупник сохранили дружеские отношения и, как рассказал публике Лева*, отдыхают в Юрмале в одно и то же время.
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**Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом
Квартира на престижном курорте
В 2007 году Аркадий Укупник, известный певец и композитор, стал владельцем недвижимости в Юрмале — курортном городе в Латвии. Трёхкомнатное жилье в элитном жилом комплексе Marienbādes Nams сейчас стоит приблизительно от 450 до 650 тысяч евро.
Во времена, когда подул ветер перемен в отношениях России и Латвии, артист делился с прессой информацией о том, что давно не был в своей латвийской квартире, но и расставаться с ней не спешит.
«Закрыл на ключ, уехал и забыл. Надеюсь, приеду в следующем году. Не хотелось бы освещать все эти житейские проблемы, которые связаны с сегодняшней ситуацией. Но продать что-либо сейчас сложно и в Москве, и за рубежом. Пока я живу и работаю здесь, в Москве. Я не думаю о том, что будет завтра. Я — человек, который живет сегодняшним днем. В народе же не зря говорят: «Будет день — и будет пища»», — отвечал артист на вопросы о квартире.
Легенду Укупника разрушил Лева* из «Би-2». Релокант Бортник поделился в соцсетях сообщением, что видел Аркадия Укупника перед латвийским концертом Максима Галкина**. Композитор на выступление артиста не пошел, чтобы не привлекать к себе внимание.
«Сегодня концерт Максима Галкина**. Встретили Укупника — спрашиваем: идешь? Отвечает: неееет, вы что, там меня могут случайно сфотографировать», — писал Лева*.Получается, другие-то места для отдыха в России есть, а тянет Укупника в Юрмалу. Случайность ли то, что композитор оказался в Латвии в тот же период, когда туда прибыла чета Галкиных**?
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Примадонна Алла помогала взойти звезде Укупника
Аркадий Укупник (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)
Свою музыкальную деятельность Укупник начинал в ресторанах, где его выступление на одном из корпоративных мероприятий привлекло внимание Юрия Антонова. В тот момент у Антонова заболел гитарист, и он обратил внимание на талантливого молодого человека, который выступал в тот вечер. Антонов предложил ему присоединиться к его группе и отправиться вместе на гастроли. Так Аркадий стал частью коллектива Антонова.
Укупник оказался талантливым композитором, после хита для Ирины Понаровской «Рябиновые бусы» к нему начали обращаться многие известные артисты, которые хотели исполнять его песни.
История знакомства Аллы Пугачевой и Аркадия Укупника началась, когда он стал продюсером группы «Кар-Мэн» и принес ей записи с их песнями. Пугачева отметила, что исполнители еще не готовы к успеху, но на другой стороне кассеты была записана его собственная работа. Алла рассмотрела что-то в голосе Аркадия и предложила ему петь самому.
С легкой руки примадонны на «Рождественских встречах» в 1991 году Укупник впервые вышел на сцену как сольный артист, исполнив свою композицию «Фиеста». Его образ — обаятельного молодого человека с характерной прической и очками — пришелся по душе зрителям. Это выступление стало началом творческого сотрудничества и дружбы артистов. Аркадий Укупник — автор известной песни «Сильная женщина». Кроме того, он написал композицию «Милая» для Филиппа Киркорова.
Несмотря на разные стороны баррикад, Пугачева и Укупник сохранили дружеские отношения и, как рассказал публике Лева*, отдыхают в Юрмале в одно и то же время.
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**Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом
Елена Генералова