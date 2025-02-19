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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Побоялся идти на концерт к Галкину** и отдыхает вместе с Пугачевой: как живет Аркадий Укупник и зачем на самом деле ездит в Латвию

Побоялся идти на концерт к Галкину** и отдыхает вместе с Пугачевой: как живет Аркадий Укупник и зачем на самом деле ездит в Латвию

Аркадий Укупник (Фото: скриншот шоу «Секрет на миллион» ТК НТВ)

Аркадий Укупник (Фото: скриншот шоу «Секрет на миллион» ТК НТВ)

Аркадий Укупник, как многие известные личности, купил зарубежную недвижимость задолго до текущих событий. Он приобрел жилье в Юрмале и часто проводил время на отдыхе в Латвии.
С началом СВО артист начал подчеркивать, что в России тоже есть прекрасные места для отдыха. Тем не менее, он втихую от публики продолжает ездить в не совсем дружественную к россиянам Латвию и, как пишут некоторые СМИ, общаться с Пугачевой. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Квартира на престижном курорте


В 2007 году Аркадий Укупник, известный певец и композитор, стал владельцем недвижимости в Юрмале — курортном городе в Латвии. Трёхкомнатное жилье в элитном жилом комплексе Marienbādes Nams сейчас стоит приблизительно от 450 до 650 тысяч евро.

Во времена, когда подул ветер перемен в отношениях России и Латвии, артист делился с прессой информацией о том, что давно не был в своей латвийской квартире, но и расставаться с ней не спешит.

«Закрыл на ключ, уехал и забыл. Надеюсь, приеду в следующем году. Не хотелось бы освещать все эти житейские проблемы, которые связаны с сегодняшней ситуацией. Но продать что-либо сейчас сложно и в Москве, и за рубежом. Пока я живу и работаю здесь, в Москве. Я не думаю о том, что будет завтра. Я — человек, который живет сегодняшним днем. В народе же не зря говорят: «Будет день — и будет пища»», — отвечал артист на вопросы о квартире.

Легенду Укупника разрушил Лева* из «Би-2». Релокант Бортник поделился в соцсетях сообщением, что видел Аркадия Укупника перед латвийским концертом Максима Галкина**. Композитор на выступление артиста не пошел, чтобы не привлекать к себе внимание.

«Сегодня концерт Максима Галкина**. Встретили Укупника — спрашиваем: идешь? Отвечает: неееет, вы что, там меня могут случайно сфотографировать», — писал Лева*.
Получается, другие-то места для отдыха в России есть, а тянет Укупника в Юрмалу. Случайность ли то, что композитор оказался в Латвии в тот же период, когда туда прибыла чета Галкиных**?

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Примадонна Алла помогала взойти звезде Укупника


Аркадий Укупник (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)

Свою музыкальную деятельность Укупник начинал в ресторанах, где его выступление на одном из корпоративных мероприятий привлекло внимание Юрия Антонова. В тот момент у Антонова заболел гитарист, и он обратил внимание на талантливого молодого человека, который выступал в тот вечер. Антонов предложил ему присоединиться к его группе и отправиться вместе на гастроли. Так Аркадий стал частью коллектива Антонова.

Укупник оказался талантливым композитором, после хита для Ирины Понаровской «Рябиновые бусы» к нему начали обращаться многие известные артисты, которые хотели исполнять его песни.

История знакомства Аллы Пугачевой и Аркадия Укупника началась, когда он стал продюсером группы «Кар-Мэн» и принес ей записи с их песнями. Пугачева отметила, что исполнители еще не готовы к успеху, но на другой стороне кассеты была записана его собственная работа. Алла рассмотрела что-то в голосе Аркадия и предложила ему петь самому.

С легкой руки примадонны на «Рождественских встречах» в 1991 году Укупник впервые вышел на сцену как сольный артист, исполнив свою композицию «Фиеста». Его образ — обаятельного молодого человека с характерной прической и очками — пришелся по душе зрителям. Это выступление стало началом творческого сотрудничества и дружбы артистов. Аркадий Укупник — автор известной песни «Сильная женщина». Кроме того, он написал композицию «Милая» для Филиппа Киркорова.

Несмотря на разные стороны баррикад, Пугачева и Укупник сохранили дружеские отношения и, как рассказал публике Лева*, отдыхают в Юрмале в одно и то же время.

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Льготы по транспортному налогу в Подмосковье расширили на всех участников СВО
20 февраля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума приняла закон, расширяющий действие льготы по транспортному налогу для участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В 2023 году по инициативе подмосковной прокуратуры от уплаты транспортного налога в регионе освободили россиян, призванных на военную службу по мобилизации и заключивших контракт с Минобороны как добровольцы.
«Сегодня назрела необходимость поддержки всех участников СВО. Предлагаю актуализировать закон о льготном налогообложении в Московской области и расширить категорию получателей льготы по освобождению от уплаты транспортного налога, распространив её на всех участников специальной военной операции», – сказал на заседании прокурор Московской области Сергей Забатурин.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов уточнил, что льготу распространят на всех участников СВО, в том числе на тех, кто участвует в боях в составе добровольческих формирований, сотрудников Росгвардии и полиции.

По данным Брынцалова, льготой по транспортному налогу уже воспользовались более 780 участников СВО.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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Участники СВО из Подмосковья теперь смогут оформить путёвку в санаторий в МФЦ
20 февраля 2025, 14:00

Фото: пресс-служба МФЦ МО

Участники спецоперации теперь могут оформить путёвку на оздоровление в МФЦ Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Чтобы воспользоваться услугой, потребуется всего три документа: паспорт, справка, подтверждающая необходимость санаторно-курортного лечения, и справка об отсутствии противопоказаний. Ели по какой-то причине участник СВО не может предоставить все эти справки, заявление примут и без них. В таком случае Социальный фонд России запросит их у медучреждения самостоятельно. Срок предоставления услуги – от двух до 10 рабочих дней», – отметили в пресс-службе.
Оформить документы на путёвку также можно в медицинской организации, которая выдала направление на санаторно-курортное лечение в СФР. А с 1 марта такая возможность появится и на Едином портале государственных услуг. Обратиться за предоставлением этой услуги можно раз в год.

Продолжительность санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации не превышает 21 дня. Кроме путёвки, для участников СВО предусмотрена компенсация расходов на проезд. Для этого после прохождения санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации нужно подать заявление в СФР и приложить проездные документы.

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В Кремле переадресовали вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области в МО РФ
Песков: вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать МО
20 февраля 2025, 13:29

Фото: istockphoto/yulenochekk

Вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать Минобороны России. Такую рекомендацию дал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям хода специальной военной операции, лучше адресовать вопрос непосредственно министерству обороны», — прокомментировал он.
Ранее Shot опубликовал сообщение о готовящемся наступлении на брянском направлении со стороны украинских боевиков. Уточнялось, что противник скапливает живую силу и технику приблизительно в полсотне километрах от российской границы.

По информации журналистов, речь идет о численности порядка пяти тысяч единиц живой силы и свыше 200 единиц техники.

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ВС РФ нанесли удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины
20 февраля 2025, 13:23

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью армия России нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что основными целями для нанесения удара стали объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

По данным ведомства, все назначенные цели были достигнуты, а объекты поражены.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что минувшей ночью Россия атаковала ракетами и дронами газовую инфраструктуру страны. Он уточнял, что повреждения получили производственные мощности.

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Трамп раскрыл настоящие потери ВСУ
Трамп: потери ВСУ в 700 тысяч солдат видны через спутники
20 февраля 2025, 13:00

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ потеряли 700 тысяч человек, и это видно на спутниках, заявил президент США Дональд Трамп.
«Украина потеряла, вероятно, 700 тысяч, и это ужасно, видны части тел, по всем полям, по всем. Мы их всех видим очень точно через спутники», — произнес политик, выступая во Флориде.
По словам хозяина Белого дома, полевые снимки напоминают «современную версию Геттисберга».

Перед этим Трамп разочаровался, что украинская сторона не воспользовалась шансом урегулировать конфликт за последние три года.

Ранее сообщалось, что у посольства США в Киеве проходит митинг с участием примерно 30 человек с американским и украинским флагами.

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