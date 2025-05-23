Победительница шоу «Выжить в Дубае» Александра Сухорукова показала грудь после пластической операции — фото

Александра Сухорукова (Фото: Instagram* @suhorucovaa)
Победительница шоу «Выжить в Дубае» Александра Сухорукова опубликовала видео, где продемонстрировала результат пластической операции на груди. Об этой операции она мечтала еще в подростковом возрасте.
«Как я рада, что решилась!», — призналась она.Жительница Новокузнецка и молодая мама двух детей с 15 лет хотела исправить форму груди, уточняет издание «The Voice». Грудь Александры сформировалась непропорционально из-за генетического заболевания (деформации спины и грудной клетки).
Александра Сухорукова (Фото: кадр видео Instagram* @suhorucovaa)
В апреле 2025 года Сухорукова прошла операцию в московской клинике, после чего носила корсет, скрывая результат до недавнего видео.
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Ролик, снятый с юмором, показал Сухорукову до операции с накладками в топе и после — с новой пышной грудью. В клип Александра добавила шутливую подпись: «Когда собираешься в отпуск, но понимаешь, что чего-то не хватает».
Александра Сухорукова (Фото: кадр видео Instagram* @suhorucovaa)
Телезвезда также поделилась, что пластика облегчила ей выбор одежды.
«Теперь всё на месте! Сильно легче стало с выбором одежды. Особенно с открытым декольте и купальниками. Я не переживаю, как она (одежда) будет «сидеть» на мне. Потому что знаю, что будет супер», — радостно объявила она.
Александра Сухорукова (Фото: кадр видео Instagram* @suhorucovaa)
Путь к пластике был непростым: в марте ей пришлось отложить процедуру из-за подозрительной родинки, потребовавшей обследования у онколога. Со здоровьем все оказалось хорошо, и операция не отметилась.
Теперь, довольная результатом, девушка благодарит хирургов и не обращает внимания на хейтеров, критиковавших ее выбор.
Для Александры главное, что сама она решением довольна. Подписчики поддержали Сухорукову и положительно оценили новый визуал.
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Мария Моисеева