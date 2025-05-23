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Победительница шоу «Выжить в Дубае» Александра Сухорукова показала грудь после пластической операции — фото

Победительница шоу «Выжить в Дубае» опубликовала кадры пышной груди после пластики
Александра Сухорукова (Фото: Instagram* @suhorucovaa)

Александра Сухорукова (Фото: Instagram* @suhorucovaa)

Победительница шоу «Выжить в Дубае» Александра Сухорукова опубликовала видео, где продемонстрировала результат пластической операции на груди. Об этой операции она мечтала еще в подростковом возрасте.
«Как я рада, что решилась!», — призналась она.
Жительница Новокузнецка и молодая мама двух детей с 15 лет хотела исправить форму груди, уточняет издание «The Voice». Грудь Александры сформировалась непропорционально из-за генетического заболевания (деформации спины и грудной клетки).

Александра Сухорукова (Фото: кадр видео Instagram* @suhorucovaa)

В апреле 2025 года Сухорукова прошла операцию в московской клинике, после чего носила корсет, скрывая результат до недавнего видео.

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Ролик, снятый с юмором, показал Сухорукову до операции с накладками в топе и после — с новой пышной грудью. В клип Александра добавила шутливую подпись: «Когда собираешься в отпуск, но понимаешь, что чего-то не хватает».

Александра Сухорукова (Фото: кадр видео Instagram* @suhorucovaa)

Телезвезда также поделилась, что пластика облегчила ей выбор одежды.

«Теперь всё на месте! Сильно легче стало с выбором одежды. Особенно с открытым декольте и купальниками. Я не переживаю, как она (одежда) будет «сидеть» на мне. Потому что знаю, что будет супер», — радостно объявила она.
Александра Сухорукова (Фото: кадр видео Instagram* @suhorucovaa)

Путь к пластике был непростым: в марте ей пришлось отложить процедуру из-за подозрительной родинки, потребовавшей обследования у онколога. Со здоровьем все оказалось хорошо, и операция не отметилась.

Теперь, довольная результатом, девушка благодарит хирургов и не обращает внимания на хейтеров, критиковавших ее выбор.

Для Александры главное, что сама она решением довольна. Подписчики поддержали Сухорукову и положительно оценили новый визуал.

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Возлюбленная Павла Табакова снялась в его объятиях на пляже в Египте
23 мая 2025, 07:45

Павел Табаков (Фото: Инстаграм* @tabakov_pavel)

В прошлом году Павел Табаков рассекретил отношения с продюсером Ксенией Ермоленко. На сегодняшний день пара активно публикует совместный контент.
В личном блоге Ермоленко поделилась кадром, на котором Табаков обнимает ее.

Павел Табаков и Ксения Ермоленко (Фото: Инстаграм* @radujnaya)

«Пирожки поджарились», — подписала снимок продюсер.

Спустя время и Павел опубликовал фото из номера, на котором Ксения стоит в купальнике. По словам актера, в момент съемки его возлюбленная собирала вещи.

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Анна Семенович объяснила, почему ее возлюбленный не может развестись с женой
23 мая 2025, 07:21

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович объяснила, почему ее возлюбленный до сих пор не развелся с бывшей женой. Об этом информирует KP.RU.
По словам певицы, ее избранник Денис Шреер находится в процессе развода.

«Его жена живет в Германии. В Европе, когда есть общее имущество, это небыстрый процесс. Он может занимать два-три года», — пояснила экс-солистка «Блестящих».

Недавно Семенович вместе с Шреером переехала в загородный дом. Знаменитость не раз делилась кадрами с совместного отдыха.

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«На социальном нуле»: Сабина Пантус призналась в проблемах с деньгами и работой после лечения рака горла
Сабина Пантус вступила в ремиссию после лечения рака, но есть проблемы с финансами
23 мая 2025, 06:14

Сабина Пантус (Фото: Instagram* @sabinapantus)

Сабина Пантус объявила фанатам, что достигла ремиссии после борьбы с раком горла. Это очень хорошая новость, но телеведущая призналась в финансовых трудностях из-за потери проектов за время болезни.
43-летняя профайлер долго боролась с раком горла третьей стадии. Она поделилась в блоге, что недавние обследования не показали очагов болезни. Однако облегчение звезды омрачает страх рецидива и физическая слабость, передает издание «StarHit».

Сабина Пантус (Фото: Instagram* @sabinapantus)

«Эмоциональную часть про страх возвращения болезни и мнительное видение метастаз и новых очагов в любом симптоме я пока не затрону. Сейчас хочу про другое. Когда окружение узнает, что у тебя онкология, к тебе масса внимания, сочувствия, помощи. (...) Но проходит лечение, ты обследуешься — по результатам все чисто. И бац, все считают, что ты здорова. Как будто бы да, но как будто-то и нет!», — попыталась объяснить ситуацию Пантус.
Сабина пока не восстановилась полностью, и, разумеется, еще не вернулась к прежнему здоровому состоянию и «цветущему» внешнему виду.

Сабина Пантус (Фото: Instagram* @sabinapantus)

Финансовые проблемы усугубляют ситуацию: лечение истощило сбережения, а большинство заказчиков ушли, так как она не могла работать в полную силу.

Пантус описала, как после ремиссии поддержка окружения ослабла — люди считают ее здоровой, хотя реабилитация требует не меньших затрат. Она их понимает и не винит, и просто делится с подписчиками эмоциями.

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«Ты вроде как здорова, но у разбитого корыта, потому что после долгого лечения все запасы израсходованы. (...) Ты на социальном нуле, ругаешь себя… Глубже признавать и описывать не могу», — добавила она.
Пантус призналась в чувстве беспомощности, но отметила, что будет сохранять оптимизм. Она уверена, что найдет выход, ведь «она есть, она жива».

Сабина Пантус (Фото: кадр видео Instagram* @sabinapantus)

«Мне просто нужно время и принятие себя в том, что есть! Страшно ли писать про свой неуспех и несостоятельность? Да! Но в этом смысл этих 8 месяцев, как мне кажется. Поехали в новый этап жизни!», — закончила признание Пантус.
Сабина активно участвует в различных социальных мероприятиях, стремясь вдохновить людей, которые прошли через похожие испытания. Она готова делиться своим опытом и рассказывать о переживаниях, потому что качественная информация может спасти чью-то жизнь.

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«Что-то не нравится, так почему не исправить?»: Загитова ответила на критику за увеличенные губы, форму лица и резкое похудение
Алина Загитова объяснила свои увеличенные губы, форму лица и резкое похудение
23 мая 2025, 05:19

Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)

Алина Загитова объяснила изменения в своем облике, включая увеличенные губы, похудение и смену стиля. Перемены связаны с напряженным графиком и личным выбором. Фигуристка призналась, что довольна своим видом, несмотря на критику, и призвала не осуждать ее за эксперименты.
23-летняя олимпийская чемпионка в интервью Евгении Медведевой поделилась, что из-за плотного графика порой забывает поесть. Это и привело к заметному похудению.

«Команда не даст соврать, порой так много работы, что реально забываешь поесть. Раньше я возмущалась, когда такое говорили другие. Теперь прекрасно их понимаю», — поделилась она в YouTube-шоу «Бес Комментариев».
Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)

Загитова отметила, что ей нравится ее текущая фигура, хотя хейтеры называют худобу болезненной. Девушка подчеркнула, что каждому человеку подходит своя идеальная форма, и поблагодарила за поддержку тех, кто называет ее «красоткой».

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«Кому-то нравится попышнее, чтобы было за что взяться, грубо говоря, а кому-то нравятся тоненькие. Это абсолютная вкусовщина (...) Если человеку что-то не нравится в себе, почему бы ему это не исправить? Не вижу в этом ничего такого…», — добавила Алина.
Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)

Фигуристка подтвердила, что намеренно увеличивала губы. Это решение она приняла, когда ей поставили брекеты, чтобы поднять самооценку. Загитова также рассказала, что с возрастом ее лицо изменилось само — ушли щеки, появились скулы.

«Я поставила брекеты, у меня полностью изменилось лицо. Мне даже бабушка об этом говорит: «А куда делись твои щечки? А почему такие скулы?» Она самый главный хейтер мой», — пошутила спортсменка.
При этом Загитова отрицает пластические операции. Она объяснила, что слишком сильно боится операций и наркоза, поэтому никогда бы не пошла на подобное — хотя в прошлом Алина действительно комплексовала из-за своих щек.

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Клава Кока раскрыла, станет ли она крестной мамой дочери Мари Краймбрери или нет
23 мая 2025, 04:16

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)

Клава Кока поделилась, что одной из первых поздравила подругу Мари Краймбрери с рождением дочери. Она также раскрыла, станет ли для малышки крестной мамой или нет.
Певица, близко общающаяся с Мари и Давидом Манукяном, пока не видела новорожденную. Кока поздравила счастливых родителей дистанционно — позвонила Краймбрери вскоре после того, как та вернулась к себе из роддома.

Многие поклонники думали, что Клава могла бы стать крестной дочери Мари и Давида, учитывая их теплое общение. Но певица удивила.

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)

«Нет, (крестной мамой) буду не я», — заявила она в разговоре с 7Дней.ru на премии RU.TV.
Даже если Клава уже знает, кому достанется эта честь, секрет она пока разглашать не стала.

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Это не первый раз, когда ожидания фанатов не оправдались. Ранее в крестные отцы прочили Диму Билана, но он отказался, сославшись на нехватку времени и уже имеющихся крестников.

При этом Мари он, разумеется, тоже поздравил — и даже подготовил родителям полезный подарок.

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«Этот конкурс далеко не всегда про вокал»: Музыкальный критик объяснил, почему Клава Кока имела шансы победить на «Евровидении»
Кстати, XIV Русская музыкальная премия телеканала RU.TV в Москве стала для Клавы Коки особенно значимой. Девушка стала одним из триумфаторов премии. 28-летняя исполнительница впервые получила награду как лучшая певица.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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