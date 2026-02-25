Покинувший Россию Алексей Панин* признался в «шалостях» после смерти Ирины Шевчук
Артист Алексей Панин* прокомментировал смерть актрисы Ирины Шевчук. В личном блоге в запрещённой соцсети он опубликовал прощальное сообщение, вспомнив, что когда-то вместе с её дочерью Александрой нередко доводил Ирину Борисовну своими «шалостями».
О смерти Ирины Шевчук стало известно накануне. Актриса скончалась в 74 года после продолжительной болезни. О случившемся в соцсетях сообщила её дочь, не уточнив диагноз. Позже в СМИ появилась информация, что у Шевчук могла быть лимфома головного мозга.
«Умерла актриса и мама моей очень хорошей подруги Ирина Борисовна Шевчук. Я её очень любил, хотя седых волос от наших "шалостей" у неё точно прибавилось. Прощайте!» — поделился исполнитель роли в «Жмурках».