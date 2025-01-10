«‎Приехала посмотреть на эту овцу»: Дети Федосеевой-Шукшиной борются за авторские права на творчество матери с деменцией

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Судебная тяжба между дочерьми Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжает набирать обороты, привлекая внимание общественности.
Недавно возле суда произошел конфликт между родственниками актрисы, который чуть не перерос в драку. На заседание была вызвана сама Лидия Федосеева-Шукшина. В свои 86 лет народная артистка РСФСР продолжает отстаивать свои права, не останавливаясь на достигнутом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Несмотря на свои годы и состояние здоровья, пожилая звезда, опираясь на костыль и держась за руку младшей дочери Ольги, встречала взглядом и улыбкой своих поклонников.
Прошлым летом звезда советского кино пережила инсульт, который оставил о себе заметный след. Восстановление, увы, не состоялось, но это не стало препятствием для её присутствия в суде, куда Федосееву-Шукшину вызвали для дачи показаний.
Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что 20% наследства, которые ей принадлежат, должны остаться за ней. Ольга предполагает, что ее сестра могла совершить сделку, воспользовавшись болезненным состоянием матери. Два года назад актрисе диагностировали деменцию.
Адвокат Лидии Юлия Вербицкая-Линник пояснила, что актриса не отчуждала свою долю и не распоряжалась своей собственностью. Она лишь предоставила Марии возможность управлять своей долей и получать авторские гонорары.
Журналисты поинтересовались у киноактрисы, могла ли она подписать документы и затем не помнить об этом.
Она не только выступила в защиту Марии, но и открыто обвинила племянницу Ольгу в корысти. Эмоции зашкаливали, и вскоре между двумя женщинами разразилась словесная перепалка.
Во время ссоры Татьяна рассказала журналистам, что Ольга специально не позволяет ей видеться с сестрой.
Младшая дочь Ольга в ответ на обвинения тети предпочитает молчать. Однако не раз заявляла, что именно родственники, которые когда-то были частью их жизни, оставили артистку ни с чем.
По её словам, когда Лидия нуждается в помощи, эти «заботливые» родственники исчезают.
Говоря о своей жизни, Лидия с теплом вспоминает о том, как младшая дочь поддерживает её в трудные времена.
Ссора между сестрами вспыхнула два года назад вокруг спектакля «Калина красная», когда выяснилось, что только Мария получает отчисления. По слухам, разгоревшийся конфликт связан с миллионами, что может объяснять нарастающее напряжение и творческую зависть между ними.
Теперь они сражаются за авторскую долю матери, каждая уверенная в своей правоте. Суд требует дополнительные доказательства, и следующее заседание назначено на февраль, но даже участие Лидии не смогло разрешить этот запутанный вопрос.
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Ножки болятПоявление 86-летней актрисы Натальи Федосеевой-Шукшиной у здания Таганского суда вызвало настоящий ажиотаж. Как только артистка шагнула на встречу с журналистами, её окружила пресса.
Несмотря на свои годы и состояние здоровья, пожилая звезда, опираясь на костыль и держась за руку младшей дочери Ольги, встречала взглядом и улыбкой своих поклонников.
«Здоровье? Видите, как тяжело хожу. Ножки болят. Вылечить не могу. Где бы такого врача найти, чтобы мне ножки вылечил?» — поделилась артистка своими переживаниями.
Прошлым летом звезда советского кино пережила инсульт, который оставил о себе заметный след. Восстановление, увы, не состоялось, но это не стало препятствием для её присутствия в суде, куда Федосееву-Шукшину вызвали для дачи показаний.
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Судебные разбирательства и деменцияУже почти год дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной ведет судебные разбирательства с сестрой Марией за авторские права на произведения покойного отца. Она пытается выяснить, как и почему доля их матери оказалась переписана на старшую наследницу.
Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что 20% наследства, которые ей принадлежат, должны остаться за ней. Ольга предполагает, что ее сестра могла совершить сделку, воспользовавшись болезненным состоянием матери. Два года назад актрисе диагностировали деменцию.
Адвокат Лидии Юлия Вербицкая-Линник пояснила, что актриса не отчуждала свою долю и не распоряжалась своей собственностью. Она лишь предоставила Марии возможность управлять своей долей и получать авторские гонорары.
Журналисты поинтересовались у киноактрисы, могла ли она подписать документы и затем не помнить об этом.
«Я даже не помню, что вы сейчас спросили», — ответила Федосеева-Шукшина.
Добровольно и безвозмездноАдвокаты Марии на судебном заседании подчеркнули, что их клиентка не намерена оставить пожилую женщину без средств к существованию. По их словам, пять лет назад Лидия Николаевна добровольно и безвозмездно передала свою долю в пользу старшей дочери, при этом продолжая ежемесячно получать от нее 100 000 рублей.
«Сделка по дарению, которая продолжает якобы исполняться сторонами и по которой продолжают оплачивать какие-то деньги, — это мнимая сделка. Поэтому сейчас суд работает над составом, над сбором доказательств, удовлетворяет ходатайство сторон об их истребовании для того, чтобы вынести законное и обоснованное решение», — уточнила адвокат Вербицкая-Линник.
Актрисы Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Неожиданный поворот в судеНа заседании суда произошел неожиданный поворот: в зале появилась двоюродная сестра Лидии Федосеевой-Шукшиной, Татьяна Федосеева.
Она не только выступила в защиту Марии, но и открыто обвинила племянницу Ольгу в корысти. Эмоции зашкаливали, и вскоре между двумя женщинами разразилась словесная перепалка.
«А потому что я — родная кровь, а она чужая (ответ на вопрос о причинах ссоры. — Прим. ред.). Уж как ты сказала на всю страну, что мама сумасшедшая», — заявила Федосеева.
Во время ссоры Татьяна рассказала журналистам, что Ольга специально не позволяет ей видеться с сестрой.
«Я, думаешь, приехала это наследие делить? Я приехала посмотреть на эту овцу», — сказала Федосеева.
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Шокирующая ситуацияТатьяна называет ситуацию шокирующей. Она рассказала о том, как племянница проявила физическую силу, что, казалось бы, невозможно в рамках семьи, где когда-то царила любовь и поддержка.
«Мы постоянно не расстаемся… Я такого в жизни даже предвидеть не могла», — говорит Татьяна, подчеркивая, как далеки они стали от прежней близости.
Младшая дочь Ольга в ответ на обвинения тети предпочитает молчать. Однако не раз заявляла, что именно родственники, которые когда-то были частью их жизни, оставили артистку ни с чем.
«Маму ободрали, как липку», — эмоционально подчеркивает она, рассказывая о потере квартиры и наследства.
По её словам, когда Лидия нуждается в помощи, эти «заботливые» родственники исчезают.
Говоря о своей жизни, Лидия с теплом вспоминает о том, как младшая дочь поддерживает её в трудные времена.
«Оля — замечательная хозяйка. Она за детьми, наверное, так не ухаживала, как за мной ухаживает», — с эмоциями говорит актриса, акцентируя внимание на том, что именно Ольга стала её опорой.
Творческая завистьВдова Василия Шукшина с тревогой наблюдает за размолвкой своих дочерей, Марии и Ольги, которые превратились из родных в заклятых врагов.
Ссора между сестрами вспыхнула два года назад вокруг спектакля «Калина красная», когда выяснилось, что только Мария получает отчисления. По слухам, разгоревшийся конфликт связан с миллионами, что может объяснять нарастающее напряжение и творческую зависть между ними.
Теперь они сражаются за авторскую долю матери, каждая уверенная в своей правоте. Суд требует дополнительные доказательства, и следующее заседание назначено на февраль, но даже участие Лидии не смогло разрешить этот запутанный вопрос.
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Дарья Осипова