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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «‎Приехала посмотреть на эту овцу»: Дети Федосеевой-Шукшиной борются за авторские права на творчество матери с деменцией

«‎Приехала посмотреть на эту овцу»: Дети Федосеевой-Шукшиной борются за авторские права на творчество матери с деменцией

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Судебная тяжба между дочерьми Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжает набирать обороты, привлекая внимание общественности.
Недавно возле суда произошел конфликт между родственниками актрисы, который чуть не перерос в драку. На заседание была вызвана сама Лидия Федосеева-Шукшина. В свои 86 лет народная артистка РСФСР продолжает отстаивать свои права, не останавливаясь на достигнутом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ножки болят

Появление 86-летней актрисы Натальи Федосеевой-Шукшиной у здания Таганского суда вызвало настоящий ажиотаж. Как только артистка шагнула на встречу с журналистами, её окружила пресса.



Несмотря на свои годы и состояние здоровья, пожилая звезда, опираясь на костыль и держась за руку младшей дочери Ольги, встречала взглядом и улыбкой своих поклонников.

«Здоровье? Видите, как тяжело хожу. Ножки болят. Вылечить не могу. Где бы такого врача найти, чтобы мне ножки вылечил?» — поделилась артистка своими переживаниями.

Прошлым летом звезда советского кино пережила инсульт, который оставил о себе заметный след. Восстановление, увы, не состоялось, но это не стало препятствием для её присутствия в суде, куда Федосееву-Шукшину вызвали для дачи показаний.

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Судебные разбирательства и деменция

Уже почти год дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной ведет судебные разбирательства с сестрой Марией за авторские права на произведения покойного отца. Она пытается выяснить, как и почему доля их матери оказалась переписана на старшую наследницу.

Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что 20% наследства, которые ей принадлежат, должны остаться за ней. Ольга предполагает, что ее сестра могла совершить сделку, воспользовавшись болезненным состоянием матери. Два года назад актрисе диагностировали деменцию.

Адвокат Лидии Юлия Вербицкая-Линник пояснила, что актриса не отчуждала свою долю и не распоряжалась своей собственностью. Она лишь предоставила Марии возможность управлять своей долей и получать авторские гонорары.

Журналисты поинтересовались у киноактрисы, могла ли она подписать документы и затем не помнить об этом.

«Я даже не помню, что вы сейчас спросили», — ответила Федосеева-Шукшина.

Добровольно и безвозмездно

Адвокаты Марии на судебном заседании подчеркнули, что их клиентка не намерена оставить пожилую женщину без средств к существованию. По их словам, пять лет назад Лидия Николаевна добровольно и безвозмездно передала свою долю в пользу старшей дочери, при этом продолжая ежемесячно получать от нее 100 000 рублей.

«Сделка по дарению, которая продолжает якобы исполняться сторонами и по которой продолжают оплачивать какие-то деньги, — это мнимая сделка. Поэтому сейчас суд работает над составом, над сбором доказательств, удовлетворяет ходатайство сторон об их истребовании для того, чтобы вынести законное и обоснованное решение», — уточнила адвокат Вербицкая-Линник.

Актрисы Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Неожиданный поворот в суде

На заседании суда произошел неожиданный поворот: в зале появилась двоюродная сестра Лидии Федосеевой-Шукшиной, Татьяна Федосеева.

Она не только выступила в защиту Марии, но и открыто обвинила племянницу Ольгу в корысти. Эмоции зашкаливали, и вскоре между двумя женщинами разразилась словесная перепалка.

«А потому что я — родная кровь, а она чужая (ответ на вопрос о причинах ссоры. — Прим. ред.). Уж как ты сказала на всю страну, что мама сумасшедшая», — заявила Федосеева.

Во время ссоры Татьяна рассказала журналистам, что Ольга специально не позволяет ей видеться с сестрой.

«Я, думаешь, приехала это наследие делить? Я приехала посмотреть на эту овцу», — сказала Федосеева.

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Шокирующая ситуация

Татьяна называет ситуацию шокирующей. Она рассказала о том, как племянница проявила физическую силу, что, казалось бы, невозможно в рамках семьи, где когда-то царила любовь и поддержка.

«Мы постоянно не расстаемся… Я такого в жизни даже предвидеть не могла», — говорит Татьяна, подчеркивая, как далеки они стали от прежней близости.

Младшая дочь Ольга в ответ на обвинения тети предпочитает молчать. Однако не раз заявляла, что именно родственники, которые когда-то были частью их жизни, оставили артистку ни с чем.

«Маму ободрали, как липку», — эмоционально подчеркивает она, рассказывая о потере квартиры и наследства.

По её словам, когда Лидия нуждается в помощи, эти «заботливые» родственники исчезают.

Говоря о своей жизни, Лидия с теплом вспоминает о том, как младшая дочь поддерживает её в трудные времена.

«Оля — замечательная хозяйка. Она за детьми, наверное, так не ухаживала, как за мной ухаживает», — с эмоциями говорит актриса, акцентируя внимание на том, что именно Ольга стала её опорой.

Творческая зависть

Вдова Василия Шукшина с тревогой наблюдает за размолвкой своих дочерей, Марии и Ольги, которые превратились из родных в заклятых врагов.

Ссора между сестрами вспыхнула два года назад вокруг спектакля «Калина красная», когда выяснилось, что только Мария получает отчисления. По слухам, разгоревшийся конфликт связан с миллионами, что может объяснять нарастающее напряжение и творческую зависть между ними.

Теперь они сражаются за авторскую долю матери, каждая уверенная в своей правоте. Суд требует дополнительные доказательства, и следующее заседание назначено на февраль, но даже участие Лидии не смогло разрешить этот запутанный вопрос.

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Потеря ребенка, депрессия и уход в монастырь: куда пропала актриса Ирина Муравьёва
10 января 2025, 11:09

Ирина Муравьёва (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Народная артистка РФ Ирина Муравьева по праву заслужила титул «самой обаятельной и привлекательной». Актриса редко дает интервью и не любит говорить о себе, однако вся страна обсуждала потерю её ребёнка, смерть супруга и другие моменты из ее жизни.
О том, как Ирина Муравьёва пережила потерю ребенка, а потом и любимого супруга, правдивы ли слухи об ее уходе в монастырь и как актриса живет сегодня — в материале «Радио 1».

Одна любовь на всю жизнь и крепкая семья Ирины Муравьёвой


Знаменитая актриса Ирина Муравьёва была замужем лишь однажды. Ее избранником на всю жизнь стал режиссер Леонид Эйдлин, с которым она прожила в мире и согласии более 40 лет. В браке у супругов родились двое сыновей. Примечательно, что детей Ирина воспитывала без помощи нянь. Муравьева является одной из немногих актрис того времени, которая на первый план ставила не работу, а материнство. Она не спешила выходить из декрета, а потом даже отказывалась от перспективных проектов, которые подразумевали командировки за пределы столицы.

Ирина Муравьёва с сыновьями (Фото: РИА Новости/Александр Лыскин)

Сын Даниил появился на свет в 1975 году, а младший Евгений – в 1983. Оба проявляли оживленный интерес к кино, и в детстве даже снялись с Муравьёвой в сериале «С новым счастьем». Несмотря на то, что старший сын получил диплом юриста, позднее Даниил все равно закончил престижные актерские курсы в Париже и снялся уже в 30 телевизионных проектах.

Евгений окончил ГИТИС и даже работал на телевидении, однако в итоге выбрал ресторанный бизнес и открыл гастропаб «Рыжая борода». Уточняется, что в этом направлении у мужчины появились сложности, в результате чего бар пришлось закрыть.

На протяжении долгих лет семья Ирины Муравьёвой остается крепкой и сплоченной. В 2014 году инсульт главы семейства стал большой потерей. Долгое время актриса находилась в депрессии, но спустя время смогла вернуться к прежней жизни. Сыновья окружили мать любовью и заботой, а еще внуками – Иваном и Леонидом. После ухода мужа Муравьёва не подпустила близко к сердцу другого мужчину.

Звездная роль и трагическая потеря: как закончились съемки «Карнавала»


Во время съемок в знаменитой картине «Карнавал» в жизни актрисы произошла страшная трагедия. Муравьёва снималась в фильме, будучи беременной. Забыв о мерах безопасности, артистка сама решила выполнять все трюки, за что и поплатилась.

Во время съемок Муравьёва каталась на коньках, но не удержалась и упала. В результате получила травму и потеряла ребенка. Ирина Вадимовна сильно переживала, а спустя 2 года ей удалось снова забеременеть и родить мужу второго сына – Евгения.

Пропала с экранов и ушла в монастырь


После смерти супруга Леонида в 2014 году Ирина Муравьёва неожиданно пропала с экранов. Актриса перестала сниматься в кино и играть в театре. А в СМИ заговорили, что от горя и отчаяния она даже ушла в монастырь. Артистка игнорировала данные заявления, но веру в Бога никогда не отрицала.

Однако позднее Муравьёва сама опровергла все слухи об уходе в монастырь, а также вспомнила съемки в фильме «Спас под березами» в 2003 году. По словам актрисы, видимо, она очень убедительно играла свою героиню.

В свои 75-лет артистка продолжает выходить на театральные подмостки. В октябре 2024 года Муравьёва приезжала с гастролями в Севастополь. Поклонники актрсы утверждают, что она играет и выглядит бесподобно, а 75 лет ей точно не дашь.

Ирина Муравьёва (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Также Ирина Муравьёва продолжает играть в Малом театре, где задействована в спектаклях «Женитьба» и «Восемь любящих женщин». А еще периодически устраивает творческие вечера с песнями и ностальгией.

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Ольга Бузова и загадочный «лев»: Поклонники певицы раскрыли личность ее нового возлюбленного, который сильно напоминает ее бывшего
10 января 2025, 10:25

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Недавнее фото Ольги Бузовой с незнакомцем, чье лицо телеведущая вновь скрыла под маской льва, вызвало бурное обсуждение в сети.
Снимок 38-летней звезды, обнимающейся с таинственным мужчиной, быстро разлетелся по интернету и различным пабликам. Подробнее о том, кто находится под маской льва, читайте в материале «Радио 1».

Разрыв с Давой: новая глава в жизни Бузовой

Отношения Ольги с 31-летним блогером и певцом Давой (настоящее имя Давид Манукян) завершились в январе 2021 года. В соцсетях телеведущая сама объявила о разрыве, отметив, что их пути разошлись, и упомянула о «страшных вещах», которые творит ее бывший партнер.

Позже Дава также прокомментировал ситуацию, указав на ревность Бузовой, в том числе к его замужней партнерше по танцевальному проекту. В настоящее время Давид встречается с певицей Мари Краймбрери. Ходят слухи, что пара может стать родителями, хотя ни Дава, ни Мари эти слухи не подтверждают.

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Загадочный «лев»: кто он?

Однако куда больше интересует подписчиков Ольги таинственный мужчина, скрывающийся под маской льва. В последние дни Бузова уже дважды публиковала видео с этим незнакомцем.

Пользователи сети предположили, что речь идет о судебном приставе Романе Литарове из Сочи. Однако пока неясно, какие именно отношения связывают Ольгу и Романа. Возможно, он просто друг владельца бутик-отеля на Роза Хуторе, куда звезда приезжает отдыхать не в первый раз.

Подписчики отметили схожесть Литарова с бывшим возлюбленным Бузовой.

«Дава на минималках», «Похож на Даву», «Симпатичный», «Ну, красивый мужик! Высокий!» — комментируют пользователи интернета.

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Ужин в горах: новые знакомства

Недавно Бузова провела вечер в ресторане «Альпинист» в компании своих давних друзей Буниных. Павел Бунин, владелец банного комплекса в горах, опубликовал фото совместного ужина, на котором был замечен мужчина, одетый так же, как загадочный кавалер в блоге Ольги.

Реакция матери: ожидание знакомства

Мать Ольги Бузовой, Ирина Александровна, пока не знакома с новым избранником своей дочери. В интервью она призналась, что ей все равно, какую должность занимает молодой человек — главное для нее — его отношение к Ольге.

«Не даром говорят, что не место красит человека, а человек место. Мне важно отношение человека к Оле, а не то, какая у него должность. Ей выбирать. А кем он работает, мне все равно», — рассказала она.

Мама телеведущей с нетерпением ждет возможности познакомиться с ее новым возлюбленным.

«Она всегда знакомит, если у нее серьезные намерения. Не у него, а именно у нее», — подчеркнула Ирина Александровна.

Мечта о материнстве

В конце 2024 года Ольга Бузова сделала откровенное заявление в беседе с журналистами. Она поделилась своей мечтой взять паузу в карьере, выйти замуж и стать мамой. Однако имя будущего супруга Бузова раскрывать не спешит, оставляя поклонников в интриге.

По ее словам, после рождения ребенка она намерена на некоторое время исчезнуть из поля зрения зрителей, чтобы сосредоточиться на семье. Тем не менее, певица уверена, что вернется на экран с триумфом, готовая к новым творческим свершениям.

Ольга Бузова — известная российская телеведущая, певица и предприниматель. Ее карьера началась на телепроекте «Дом-2», где она завоевала популярность и признание зрителей. После завершения участия в проекте, Бузова активно развивала свою карьеру в различных сферах: телевидении, музыке, театре и бизнесе.

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«Год, который разрушил меня»: наркотики, психозы и депрессия довели Моргенштерна* до края. Последняя надежда — на рехаб?
10 января 2025, 04:36

Алишер Моргенштерн* (Фото: соцсети)

Рэпер Алишер Моргенштерн*, известный своими провокационными треками и вызывающими поступками, шокировал поклонников новыми откровениями. Он заявил, что 2024 год стал для него худшим в жизни, наполненным психозами, депрессией и разрушенными отношениями. Музыкант рассказал о планах отправиться на реабилитацию после завершения концертного тура, чтобы наконец справиться с накопившимися проблемами.

Наркомания и потеря контроля

В своем блоге Моргенштерн* поделился, что борьба с психическим состоянием привела его к осознанию зависимости от запретных веществ, которые сопровождали его карьеру с юных лет. В 20 лет молодой музыкант впервые «окунулся в мир острых ощущений». Тогда он и подумать не мог, что приятная легкость от наркотиков разрушит его жизнь.

«Был у нас паренек, с которым мы учились в одной школе, и он показал мне одно вещество. Это было в 2018 году. Мне безумно понравилось. Это раскрепощает тебя, ты становишься уверенным, идеальным», — вспоминал Моргенштерн* прошлое, отметив, что в юности особо легко подсесть на «запретное».
Певец также упомянул первую передозировку в 2020 году и то, что за годы наркотики стали неотъемлемой частью его жизни. Несмотря на попытки отказаться от них, пагубные привычки и внутренние демоны тянули Моргенштерна* на дно.

Алишер Моргенштерн* (Фото: соцсети)

Внутренние метания отражались в музыке. Сарказм и едкие колкости, депрессивные строки — все это указывало на внутреннее состояние певца, который в один момент «под кайфом» парил на высоте мира, а затем боролся с потерей контроля в сознательном состоянии. Резкие перепады эмоций делали жизнь сущим кошмаром.

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Эмиграция в ложный «рай»

После начала специальной военной операции (СВО) рэпер уехал из России. Но жизнь за границей оказалась далека от его ожиданий. Европа, которую он считал «раем», обернулась одиночеством и депрессией. Отсутствие концертов, изоляция и пагубные привычки довели Моргенштерна* до края пропасти.

Скандальный рэпер признал, что все это пагубно сказалось на его браке с Диларой Зинатуллиной, которая долгое время поддерживала мужа. Даже любовь и забота супруги не смогли спасти отношения. Непросто закрыть глаза на измены и грубое обращение, даже если понимаешь проблемы человека.

Дилара Зинатуллина и Алишер Моргенштерн* (Фото: соцсети)

«Честно, все проблемы, которые сейчас происходят со здоровьем, психикой, даже с браком — все вызвано переездом из России. (...) Началась запрещенка. И все, у человека будто жизнь кончилась», — говорила Дилара, понимая, что все изменилось.
После разрыва Алишер* полностью погрузился в саморазрушение, оставшись один. Пил, шырялся и отрывался как никогда. Но жизнь ощущалась бесцельной. Одна зависимость порождала другую, создавая порочный цикл.

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Вместо саморазрушения — рехаб?

Теперь, после долгих лет саморазрушения, рэпер говорит о необходимости изменений. Он понял, что такая жизнь сведет его в могилу, да и творить для любимых фанатов, когда каждая песня отражает твою поломанную судьбу — такое себе ощущение.

Алишер Моргенштерн* (Фото: соцсети)

Моргенштерн* сказал, что готов пройти курс реабилитации и начать новую главу своей жизни. Это заявление вселяет надежду в его поклонников, которые продолжают поддерживать артиста несмотря на все скандалы и проблемы.

«Йоу, йоу, йоу, господа, спешу вам сообщить, что ближайшие выступления состоятся. Я тренируюсь каждый день, так сказать. А потом отправляюсь на заслуженный отпуск. Реабилитационный центр уже найден. Так что все, до скорых встреч на концертах», — написал рэпер в личном блоге.
Судя по всему, Моргенштерн* осознал, что только через борьбу с самим собой он сможет вернуть себе здоровье, уважение и любовь близких. Возможно, этот шаг станет началом его возвращения к полноценной счастливой жизни.

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*Признан Минюстом России иноагентом
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Богатые мужья и бесплодие: что произошло со звездой первого сезона шоу «Последний герой» Инной Гомес
09 января 2025, 22:15

Инна Гомес (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Инна Гомес очень быстро получила популярность после участия в шоу на выживание «Последний герой». Публика думала, что именно она станет победительницей проекта. В нулевых Инна находилась на волне славы, но вдруг она исчезла с радаров светской хроники. Как сейчас живет модель, почему скрывает личную жизнь от публики и по какой причине не сложилась карьера манекенщицы — в материале «Радио 1».

«Девочка с мальчиковым характером»


Инна Чуркина родилась 2 января 1970 года в Москве, но все детство она была в селе Ново-Бараково в Рязанской области. Ее родители ждали появления на свет мальчика, поэтому, когда родилась девочка, они были в шоке. Имя девочке выбрали случайным образом — с помощью необычного имени родители хотели навсегда запомнить эмоции, которые испытали, узнав, что стали мамой и папой девочки.

«Я в детстве была как Маугли. Везде совала свой нос, лазала по деревьям, играла в машинки. Потом занималась альпинизмом, горным туризмом, ходила в экспедиции. Вот, так и получилась девочка с мальчиковым характером», — рассказывала будущая участница телепроекта в интервью.

Уже с детства было понятно, что характер у нее боевой. В кругу приятелей Инны были, по большей части, мальчишки. Вместе с ними она ходила в походы. Из-за этого мама и папа решили держать девочку в ежовых рукавицах и строгости. А поскольку мама Инны трудилась преподавателем, то и за успехами в учебе дочери следили весьма пристально.

Уже подростком Инна увлеклась сначала альпинизмом и туризмом, а пока мамы не было рядом, красилась ее косметикой. Однажды вертевшуюся перед зеркалом дочь увидела родительница. Тогда женщина всерьез задумалась над тем, чтобы отдать Инну в актерское.

Первые карьерные шаги


Первые же пробы в фильм «Опасные пустяки» Инна Чуркина прошла успешно, а через несколько лет девушку уже пригласили на съемки «Гостьи из будущего». С работой девушка справилась, но внезапно возникшие трудности и регулярный недосып заставили ее всерьез задуматься, действительно ли ей нужно поступать на актерское.

«В театр Спесивцева я попала совершенно случайно и сыграла там всего несколько ролей. Роли были малюсенькие», — вспоминала спустя годы Инна.

Модель призналась, что столкнулась со сложностями работы в культурном учреждении и не желала бы повторять такой опыт.

Инна Гомес (Фото: кадр из шоу «Последний герой»)

Неудачное замужество


После выпуска из школы Чуркину заметили организаторы первого советского конкурса красоты. Для Советского Союза этот конкурс был весьма престижным, а его участниц набирали по объявлению. Инна могла занять первое место, она даже стала финалисткой конкурса, но одержать победу у неё не получилось. Корону Чуркина в тот момент не получила, зато весьма быстро стала известной среди влиятельных людей. Почти сразу Инной заинтересовался испанский бизнесмен Аугустино Гомес.

Мужчина уговорил ее переехать в Испанию. За рубежом Гомес жила в роскоши: у нее были иномарки, яхты, виллы. Шатенка могла позволить себе не работать и заниматься своими делами.

После 25 дня рождения Инны, её влиятельный супруг охладел к девушке. Все чаще предприниматель работал до поздней ночи, оставляя возлюбленную в одиночестве.

Союз продержался еще год. Развод был довольно скандальным: Аугустино не оставил молодой супруге ни гроша.

«Я тогда очень растерялась, потому что никак не ожидала такого финала — когда выходила замуж точно была уверена, что это на всю жизнь, настолько обожала этого человека», — поделилась Гомес.

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Возвращение на экран


После развода у Гомес не было ни профессии, ни образования, ни друзей. В то время экс-модель решила отучиться на косметолога и парикмахера, одновременно пытаясь вернуться в модельный мир. Первая же попытка вернуть известность оказалась успешной: Гомес снялась в рекламе шоколадных батончиков и стала ведущей программы «Позвоните Кузе». Через знакомых гримеров Инна услышала, что в одном из павильонов ведется набор на участие в экстремальное шоу «Последний герой».

Потом Инна рассказала, что данный проект был послан ей судьбой. По воспоминаниям Инны, другие участники на острове почти сразу восприняли ее в штыки. Над Гомес смеялись, считая ее белоручкой. Но девушка смогла доказать, что может выигрывать испытания и трудиться в команде. Победа в «Последнем герое» сулила Инне Гомес огромные перспективы, но и там выиграть девушке не удалось.

Вместо первого места и большого выигрыша Инна обрела популярность: Гомес узнавали на улицах, к участнице проекта выстраивались очереди из желающих сфотографироваться и взять автограф. Гомес начали приглашать на съемки. За полгода участница проекта прорубила себе окно в шоу-бизнес. Ее фотографии красовались на российском глянце. Ее приглашали на огромное количество телепередач и она, наконец, смогла вновь сниматься в кино.


Новое замужество


Спустя некоторое время после возвращения с острова Инна по воле судьбы встретила достойного избранника. Бизнесмен Ахмет быстро сделал Гомес предложение. Уже через несколько месяцев пара сыграла свадьбу, а спустя еще некоторое время Гомес забеременела. Ранее в первом браке врачи предупреждали девушку, что матерью Гомес никогда не станет, ведь у нее бесплодие. Однако в 2002 году Инна Гомес родила дочь.

Инна поделилась, что супруг носил ее на руках: на трехлетие отношений установил памятную табличку в месте знакомства и даже подарил ей венесуэльский водопад, который назвал «Иннушкой».

Но и этот союз тоже оказался с изъянами. Ходили слухи, что на этот раз причиной стала кинокарьера Инны — Ахмету не нравилась работа жены перед камерой. Все закончилось оглушительным скандалом и разводом. Свое женское счастье Инна Гомес отыскала лишь в третьем браке, но в отличие от двух прошлых союзов, подробности семейной жизни и личность своего избранника модель скрывает.

Известно лишь, что в третьем официальном союзе Инна стала мамой во второй раз.

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Инна Гомес сейчас


В начале января Гомес отметила юбилей — звезде исполнилось 55 лет. О личной жизни девушка не рассказывает.

В 2011 году звезда шоу на выживание стала попечителем благотворительного фонда, который посвящен поддержке детей с тяжелыми заболеваниями «Помоги ребенку». Крайне редко Инну Гомес можно увидеть на экране. Подавляющую часть своего времени звезда отдает благотворительности: экс-модель возглавила интернет-премию «На Благо Мира», которой за гуманизм и доброту в искусстве награждаются творческие деятели.

Об ошибках прошлого Инна особо не вспоминает. Она предпочитает с оптимизмом смотреть в будущее, и говорит — ей пришлось пройти семь кругов ада, чтобы вновь обрести счастье, но ни об одном испытании от судьбы она не жалеет.

«С одной стороны, кажется, что прошла целая вечность и список событий не уместится и в сто лет, а с другой — есть ощущение мига, со скоростью которого пролетело время… Но ведь есть только миг между прошлым и будущим. Он и есть твоя жизнь, мой друг! Делай то, что любишь, и люби то, что ты делаешь», — отмечает в соцсетях Гомес.

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«Деньги от Седоковой не поступили»: что сестра Яниса Тиммы рассказала об участии певицы в похоронах бывшего мужа
Сестра Тиммы рассказала, что Седокова не оплатила похороны бывшего мужа
09 января 2025, 16:32

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Певица Анна Седокова готова оплатить похороны баскетболиста и бывшего мужа Яниса Тиммы. Об этом сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецка в своём блоге.
«Анна выразила моей маме намерение оплатить похороны по телефону — это правда. 25 декабря 2024 года она лично написала мне, спросив о моём банковском счёте», — сообщила Лелде.
По её словам, она переслала Анне контакты человека, ответственного за финансовую часть похорон. До 8 января 2025 года деньги от Седоковой пока не поступили.
Как пишет Voice cо ссылкой на слова Лелде, в этом году певица связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов Тиммы.

Седокова «подсадила» Яниса на секс: что на самом деле стало причиной суицида экс-супруга певицы, измены и шантаж
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Сестра баскетболиста отметила, что многие организации и люди из России хотели сделать пожертвование семье Яниса. Лелде посетовала на то, что транзакция из России пока невозможна из-за действующих правовых норм. Вместе с тем, близкие Тиммы получили финансовую помощь из многих европейских стран.
«Вы — удивительные души! Я хотела бы выразить свою благодарность <…> Мартиньшу Лауве, Марку Пугачеву и Антону из похоронной службы», — рассказала сестра спортсмена.

Она также поделилась: любимый пёс Яниса по кличке Бу, которого после смерти спортсмена привезли из Майами, чувствует себя лучше, учится снова доверять людям.
«Он начал целовать моего отца и везде следует за ним, даже если он просто уходит в соседнюю комнату. Любимое развлечение Бу на улице — пробовать снег на вкус, это его первая белая зима», — сообщила Лелде в личном блоге.

Напомним, что Янис Тимма покончил жизнь самоубийством в ночь на 17 декабря 2024 года в одном из московских хостелов. Тело спортсмена было доставлено в Ригу, 27 декабря состоялась церемония прощания.

Известно, что Тимма совершил суицид после дня рождения Анны Седоковой. Когда певица узнала о смерти бывшего мужа, у неё случился нервный срыв.

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«Эти квадроберы совсем стыд потеряли»: за что Алена Водонаева обозвала Мизулину и Shamanа, что их связывает на самом деле
Водонаева осмеяла Мизулину и Shamanа, когда те выложили фото с головой тигра
09 января 2025, 16:10

Shaman (Ярослав Дронов) (Фото: РИА Новости/Александр Иванов)

Ярослав Дронов, известный как певец Shaman, и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовали совместные фотографии в соцсетях. Недавний снимок язвительно прокомментировала бывшая участница шоу «Дом-2» Алёна Водонаева.
На одном из фото пара позировала в квартире, при этом Мизулина держала букет белых роз, а на пальцах Дронова было написано имя «Катя».

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А накануне 40-летняя активистка и 33-летний певец разместили в свои telegram-каналы одинаковые снимки. Первая опубликовала Мизулина, потом Дронов. На фотографиях — голова тигра, которая соответственно прикрывает лицо и верхнюю часть тела каждого из присутствующих на снимке. На обеих фотографиях запечатлены прикосновения пары: Мизулина положила руку на ногу певца, и наоборот, на другом фото. Оба подписали соответственно:

«2025 — год Змеи, но я отмечаю новогодние праздники вместе с русским тигром», — прокомментировала Мизулина.
«2025 – год Змеи, но я отмечаю новогодние праздники вместе с русской тигрицей», — написал Ярослав.

Shaman (Фото: соцсети)

Алёна Водонаева высмеяла пару, прокомментировав:

«Эти квадроберы совсем стыд потеряли».

В настоящее время в сети часто можно встретить комментарии пользователей о том, что Мизулина и Дронов состоят в романтических отношениях. До настоящего времени они не подтверждали слухи о своей связи, однако продолжают охотно делиться совместными фотографиями, подогревая интерес поклонников.

Напомним, что Екатерина Мизулина не была замужем, детей нет, а за плечами Ярослава Дронова два брака: первой его женой была учительница музыки Марина Рощупкина, у них есть 10-летняя дочь Варвара; вторая бывшая жена — топ-менеджер Елена Мартынова, с которой артист недавно развёлся, сообщает Voice.

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Владимир Вдовиченков: Брутальный экранный герой и расчетливый альфонс — как женщина сыграла ключевую роль в его карьере
09 января 2025, 15:14

Владимир Вдовиченков (Фото: РИА Новости/Екатерина Ченокова)

На пороге 90-х, когда артисты еле сводили концы с концами, а мужчины либо шли в менты, либо в бандиты, 26-летний Владимир Вдовиченков решительно шагнул в мир искусства.
С харизматичной внешностью и опытом службы во флоте, он поступил во ВГИК, отвечая на ехидные вопросы о своих мотивах: «Хочу быть богатым и знаменитым и ничего для этого не делать». Его слова вызывали недоумение, но сам Владимир оставался уверен в своем пути.

И действительно, он добился успеха. Сегодня Вдовиченков — не только богатый и знаменитый, но и любимец публики, активно снимающийся в кино и работающий в Театре имени Вахтангова. За 30 лет с момента его приезда в Москву он покорил город и сердца зрителей, не обошлось, конечно, и без вдохновляющей женщины рядом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Нарушитель закона

В общественном сознании Владимир Вдовиченков прочно ассоциируется с образами нарушителей закона — харизматичных и зачастую опасных персонажей. Его культовая роль в сериале «Бригада» стала отправной точкой для создания имиджа «брутального героя», который продолжил развиваться в фильме «Бумер». Однако, как показывает время, актер не ограничивается одним амплуа.

Владимир Вдовиченков (Фото: РИА Новости/Сергей Венявский)

С годами Вдовиченков демонстрирует удивительную способность к трансформации, его творчество становится все более многогранным. Примером этого служит его неожиданное перевоплощение в фильме «Батя», где он сыграл бедового психопатичного отца.

Медийное будущее Владимира не предвещалось

Владимир Вдовиченков родился в маленьком городке Гусеве Калининградской области 13 августа 1971 года, его детство прошло в атмосфере, характерной для того времени. Подростком он наслаждался свободой: гулял с друзьями до поздней ночи, не задумываясь о возможных опасностях. Как он сам вспоминает, в те времена было принято решать конфликты кулаками — «если кто-то поступил плохо, можешь набить ему морду и будешь абсолютно прав, тебя никто не осудит».

Медийное будущее Владимира не предвещалось. Четыре года он служил на флоте, затем работал в Калининграде: сначала официантом, затем метрдотелем. Когда работа в ресторане перестала приносить удовлетворение, он занялся перегоном автомобилей из Польши. Однако судьба приготовила для него иной путь. В 2017 году в программе «Мой герой» Вдовиченков признался, что решение поступить во ВГИК пришло к нему спонтанно — после просмотра новостей по телевизору.

Он провел год в Москве, готовясь к вступительным экзаменам, и в 1997 году был зачислен на курс к Георгию Тараторкину. Интересно, что среди его однокурсников он стал единственным, кто не только завершил обучение, но и продолжил успешную карьеру в актерском мире.

«Вообще, из тех, кто в то время учился во ВГИКе, по специальности работают единицы. Когда я поступал в институт, Анна Михалкова уже заканчивала четвертый курс. Она, конечно, трудяга. Анька вкалывала в два раза больше, чем все остальные, и есть результат, невзирая на фамилию. Я к Ане с полным респектом, она молодец. А все ее однокурсники – их ни одного нет вообще, куда они исчезли?», — задался вопросом актер.

Мало кто знает, что сериал «Граница. Таёжный роман» стал вторым проектом в карьере Владимира Вдовиченкова. Хотя он сыграл лишь эпизодическую роль патрульного, этот опыт тоже значительно обогатил его актерскую копилку.

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Содержала женщина

Вопрос, который неизбежно возникает, заключается в том, как молодой и талантливый актер мог обеспечивать себя в столице, пока посвящал время учебе и репетициям.

Владимир Вдовиченков не делился подробностями о своих финансовых источниках, однако в обществе ходили слухи, что его поддерживала влюбленная женщина. В тот период актер уже жил с Натальей Давыдовой, директором московского ТКЦ «Юпитер». По неподтвержденным данным, она не только оказывала ему материальную помощь, но и использовала свои связи для продвижения его карьеры. Тем не менее, ни сама Наталья, ни Вдовиченков не подтверждали эти слухи, оставляя их на уровне домыслов.

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

«Бригада»

В 2002 году карьера Владимира Вдовиченкова резко взлетела благодаря сериалу «Бригада», ставшему культовым и вызвавшему бурные обсуждения.

Сериал мгновенно сделал актеров суперзвездами, а музыку из заставки активно использовали в рингтонах. Интересно, что Вдовиченков, выпускник ВГИКа, попал в Театр им. Вахтангова, где ему помогла коллега Мария Аронова, предложившая его кандидатуру на роль графа Орлова в спектакле «Царская охота». В театре Ульянов пообещал ему избежать массовок, Вдовиченков оставался там десять лет, играя в одном спектакле.

К середине 2000-х актер уже утвердился как профессионал, однако его отношения с Натальей Давыдовой, директором ТКЦ «Юпитер», стали напряженными. Она напоминала ему о своей роли в его успехе, что привело к разрыву. Вдовиченков больше не упоминает о ней в интервью, оставляя ее в тени своего карьерного роста.

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Любовь с первого взгляда

В 2004 году Владимир Вдовиченков встретил актрису Ольгу Филиппову на вечеринке у друзей и сразу влюбился. Ольга вспоминает, как через неделю после знакомства Вова заявил: «Я уезжаю на съемки, когда вернусь – твои вещи должны быть здесь». Это было неожиданно, но для Вдовиченкова было естественно добиваться своего.

В 2005 году у пары родилась дочь Вероника. От предыдущего брака у актера есть сын Леонид, с которым он не был близок, но купил ему квартиру и помог с учебой.

Несмотря на идеальные отношения с Ольгой, Вдовиченков не спешил оформлять брак. В 2014 году на съемках фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» актер встретил свою пятую супругу – Елену Лядову.

После замужества она стала реже сниматься, хотя не оставила карьеру полностью. В интервью Вдовиченков отметил, что Лядова выполняет роль его агента и справляется с этой задачей.

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«‎На грани разума»: увлечение наркотиками и зависимость от керосина — новые подробности о Мэри Поппинс нашего детства и ее уединении в джунглях
09 января 2025, 13:48

Наталья Андрейченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Наталья Андрейченко — яркая звезда советского кино, олицетворяющая собой множество ролей, от волшебной Мэри Поппинс до коварной Леди Макбет. Сегодня она живет в Мексике, погруженная в мир духовных практик и самопознания.
Продавая «ланчи со звездой» и проводя курсы, Андрейченко продолжает привлекать внимание публики. Хотя многие годы она именовала себя американской актрисой, не забывая возвращаться в Москву с новыми проектами и мемуарами, ее жизнь полна скандалов и неожиданных поворотов, отражающих сложный путь не только в карьере, но и в личной жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Тяжелое наследие: Как Наталья Андрейченко преодолела тень властной матери

Андрейченко с искренним упоением делится перипетиями своей судьбы, в которой каждый шаг был преодолением жестокости и несправедливости. В интервью с Лаурой Джугелия актриса вспоминает ужасы, которые ей довелось пережить от родной матери, Лидии Васильевны — женщины властной и холодной.

Родительница, будучи убежденной, что у пятилетней Натальи есть керосиновая зависимость, изобрела своеобразные методы лечения, а когда девочка начала проявлять сексуальность, лишь отчасти связанную с любопытством и самопознанием, мама вынуждала её посещать психиатрические больницы, демонстрируя пациентов и пугая, что, мол, и она может оказаться в их числе.

«Кто не почитает своих родителей — грош им цена. Вот только сейчас мне стало понятно, что Натальи Андрейченко никогда бы не существовало без той жестокой матери. Противостоять этой умнейшей женщине, имеющей три образования, было невыносимо страшно. Я действительно ее боялась. Но если бы её не было, меня бы тоже не было, и я бы не смогла сыграть те роли, которые исполнила», — делится артистка.

Перед смертью матери их отношения наладились и даже приобрели дружеский оттенок. Хотя Наталья не сидела у её постели, они общались по телефону. Это сближение стало возможным благодаря помощи одного из врачей. В видеообращении к поклонникам Андрейченко призналась, что никогда в жизни не чувствовала такой близости к матери, как в её последние дни.

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Зверская мать

Композитор Максим Дунаевский с недоверием относится к высказываниям своей экс-супруги Натальи Андрейченко, особенно к ее утверждениям о «зверской матери», якобы работавшей заместителем министра образования СССР. В интервью «Экспресс газете» он отметил, что его бывшая теща никогда не была тираном и не имела отношения к министерству. Дунаевский предполагает, что актриса, возможно, сбрасывает на мать все свои неудачи, в то время как сама погубила себя алкоголем и наркотиками.

Отношения между Дунаевским и Андрейченко всегда были сложными. Композитор даже называет ее «сумасшедшей», хотя сам женился на ней, когда она была беременна. Их общий сын Дмитрий был воспитан другим мужем Натальи, Максимилианом Шеллом, который взял фамилию отчима. Дунаевский, приближающийся к 80-летию, живет с восьмой женой и старается держаться подальше от экс-супруги, мемуары которой не читал.

Он считает, что Наталья всегда находилась на грани разума и теперь рискует окончательно сойти с ума из-за своих зависимостей. Дунаевский уверен, что после расставания с Шеллом Андрейченко не испытывала нужды — её обеспеченный экс-муж оставил ей достаточно денег для комфортной жизни, включая шикарный дом в Мексике.

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Едва не потеряла карьеру из-за зависимостей

Актриса Наталья Андрейченко, известная своими эксцентричными выходками и проблемами с алкоголем, едва не потеряла карьеру из-за зависимостей. Режиссеры Андрей Кончаловский и Никита Михалков готовы были отказаться от сотрудничества с ней, когда она в состоянии опьянения сорвала съемки «Сибириады». Несмотря на обращения к врачам и попытки отца помочь, Андрейченко смогла справиться с алкоголизмом лишь «на особом глубинном уровне», вероятно, полагаясь на силу воли.

Ее внешний вид и поведение в 68 лет вызывают беспокойство у поклонников, а скандальные видеообращения в соцсетях порождают слухи о рецидивах. Отношения с детьми также оставляют желать лучшего. Старший сын Дмитрий Шелл, подделав документы, снял с ее счетов миллион долларов, за что актриса подала заявление в полицию. Однако следствие не нашло оснований для обвинений, и Андрейченко предпочла не комментировать дальнейшие судебные разбирательства, лишь отметив, что простила сына.

С дочерью Настасьей отношения тоже были напряженными: девушка однажды обвинила мать в соблазнении ее парня. Таким образом, личная жизнь Андрейченко полна скандалов и конфликтов, что добавляет драматизма к ее биографии.

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Жизнь в Мексике

Наталья Андрейченко продолжает удивлять публику не только своими ролями, но и загадочным поведением. Небрежно брошенные фразы о родственниках в интервью и дальнейшее молчание стали своеобразным стилем артистки. Кажется, что многие события ее жизни, освещенные в прессе, служат лишь попыткой поддержать свою популярность. Даже благостная и, казалось бы, просветленная жизнь в Мексике иногда прерывается короткими скандалами, которые привлекают внимание общественности.

Три года назад пиар-директор Андрейченко поднял тревогу, объявив о пропаже своей подопечной. Ни один из телефонов звезды не отвечал, и помощник забил тревогу. Однако уже на следующий день, когда новость о ее исчезновении разлетелась по всем СМИ, актриса неожиданно появилась на публике целой и невредимой. Она объяснила свое отсутствие тем, что провела время у подруги, а затем уединилась в джунгли для занятий духовными практиками.

На официальном сайте Натальи Андрейченко размещены курсы с громкими названиями, обещающими множество благ: от сохранения красоты и здоровья до нахождения баланса в жизни и достижения целей. Актриса уверена, что знает причины человеческих страданий и недовольства жизнью. Однако за «знания», которые она предлагает, придется заплатить 3,5 тысячи рублей; за «результат» — почти пять тысяч; а за «успех» — семь.

В своих уроках Андрейченко рассуждает о конфликте сердца и ума. Но возникает вопрос: а смогла ли она сама разрешить свои внутренние противоречия? Или для продажи своих инструкций к жизни это вовсе не обязательно?

Специальная военная операция

Она уклончиво отвечала на вопросы о спецоперации, признавая, что перед презентацией книги ей не нужны проблемы. Свою неустойчивую позицию звезда выразила в разговоре с пранкером Соряном.

«Надо временно посидеть тихо. Зачем мне сложности, когда я собираюсь продавать свою книгу?», — заявила она.

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«Было похоже на изнасилование»: как врачи сделали Брук Шилдс интимную операцию без согласия и в чем ей пришлось признаться
09 января 2025, 13:45

Брук Шилдс (Фото: соцсети)

59-летняя актриса Брук Шилдс откровенно поделилась своим травматичным опытом. Она рассказала, что пластический хирург из Беверли-Хиллз провел интимную операцию без ее согласия. Подробности – в материале «Радио 1».

Операция без согласия


Звезда фильма «Голубая лагуна» выпустила мемуары под названием «Брук Шилдс не разрешается стареть», в которых раскрыла детали ужасного инцидента, произошедшего несколько лет назад. Актриса вспомнила, как гинеколог, когда ей было 40 лет, спросил, испытывает ли она дискомфорт из-за размера половых губ, и затем провел нежелательную процедуру вагинального омоложения.

«Это было похоже на вторжение — такое странное, как изнасилование какого-то рода», — отметила актриса.

На самом деле, дискомфорт преследовал ее еще со школьных лет, и когда ей предложили возможность хирургической редукции, она согласилась на процедуру по рекомендации врача. Однако во время послеоперационного осмотра ее пластический хирург из Беверли-Хиллз сделал шокирующее заявление.

«Он сообщил мне, что добавил небольшой бонус», — объяснила она, отметив, что хирург без ее согласия также провел омоложение (или сужение влагалища).
По ее словам, в тот момент необходимости в операции не было. Из-за чувства «стыда» и «гнева» Шилдс долгое время не делилась своим опытом даже с мужем Крисом Хенчи. В своей книге она отмечает, что ей было стыдно говорить об этой интимной теме, но для изменения подхода к женскому здоровью необходимо поднимать неудобные, но важные вопросы.

Брук Шилдс и Кристофер Аткинс (Фото: кадр из фильма «Голубая лагуна»)

Брук Шилдс рассказала о насилии в молодости


Поклонники артистки после ее заявления сразу вспомнили трагическое событие из жизни любимицы. Речь идет об изнасиловании Брук Шилдс в молодости. В начале апреля 2023 года на стриминг-сервисе Hulu вышел документальный фильм «Прелестное дитя: Брук Шилдс», который вызвал широкий резонанс. В этом фильме знаменитая актриса 1980-х годов открыто рассказала о том, как стала жертвой насилия.

Когда Брук было всего 22 года, она стала жертвой нападения «очень влиятельного человека из киноиндустрии», имя которого она до сих пор предпочитает не раскрывать. Это произошло вскоре после ее выпуска из Принстонского университета. Шилдс встретилась с обидчиком на деловом ужине, чтобы обсудить рабочие вопросы и возможность участия в нескольких кинопроектах. Поскольку она хорошо знала этого человека, то не заподозрила ничего плохого, когда он предложил ей подождать такси в его гостиничном номере за бокалом вина.

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К нападению Брук оказалась совершенно не готова. Она была в таком ужасе, что практически не сопротивлялась и думала лишь о том, как выжить.

«Он внезапно снял одежду и бросился ко мне. Одного моего «нет» должно было быть достаточно, но он не остановился. Я не могла издать ни звука, так как боялась, что он задушит меня или сделает что-то еще», — рассказывала артистка.
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