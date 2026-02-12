Прокуратура добилась дополнительного наказания для Юрия Дудя*
Мосгорсуд ужесточил приговор блогеру Юрию Дудю*. Как сообщает Telegram-канал Baza, суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и добавил блогеру дополнительное наказание.
В ноябре 2024 года суд Москвы заочно приговорил Дудя* к одному году и десяти месяцам колонии общего режима. Юрия* признали виновным в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК).
Прокуратура обжаловала это решение и добилась ужесточения санкций. По итогам рассмотрения апелляции суд лишил блогера права на три года заниматься администрированием сайтов и страниц в соцсетях. Таким образом, помимо срока лишения свободы, журналист теперь не сможет управлять интернет-ресурсами и официальными аккаунтами.
