Прокуратура добилась дополнительного наказания для Юрия Дудя*

Суд добавил Юрию Дудю* три года запрета на администрирование сайтов
Мосгорсуд ужесточил приговор блогеру Юрию Дудю*. Как сообщает Telegram-канал Baza, суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и добавил блогеру дополнительное наказание.



В ноябре 2024 года суд Москвы заочно приговорил Дудя* к одному году и десяти месяцам колонии общего режима. Юрия* признали виновным в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК).

Прокуратура обжаловала это решение и добилась ужесточения санкций. По итогам рассмотрения апелляции суд лишил блогера права на три года заниматься администрированием сайтов и страниц в соцсетях. Таким образом, помимо срока лишения свободы, журналист теперь не сможет управлять интернет-ресурсами и официальными аккаунтами.

