Выступал без гонораров и женился на старухе за бутылку водки: почему «король пародий» Александр Песков живет за счет матери?

Александр Песков (Фото: РИА Новости/ Светлана Шевченко)
Александр Песков прославился в начале 90-х благодаря своему удивительному умению пародировать каждое движение звезд эстрады. В то время он добился огромной популярности, но веселая и яркая концертно-гастрольная жизнь канула в лету. Сегодня Песков практически забыт и прозябает в нищете — так, по крайней мере, люди судачат.
«Иногда выхожу бесплатно работать»«Король пародий» появился на свет в Архангельской области. Он рос в семье работников целлюлозно-бумажного комбината. А в 90-е годы без Александра Пескова не обходился ни один значимый концерт.
Гастролей было много, ведь он приезжал в самые отдаленные уголки России в образе тех, кого, быть может, никогда там и не увидели бы вживую. Мастер перевоплощений мог без особого труда собрать на одной сцене почти всю «Песню года» — от Зыкиной и Толкуновой до Пугачевой и Агузаровой. Еще Песков перевоплощался в Кобзона, Леонтьева, Бабкину, Аллегрову, Понаровскую, Вайкуле и Моисеева.
«Если народ тебя любит, значит, нужно ехать к нему. Иногда выхожу бесплатно работать, без гонораров. Когда открывается занавес, все проблемы и усталость куда-то уходят. Что в этот момент происходит, я не знаю, но у меня словно крылья за спиной появляются», — неоднократно отмечал во время бесед с журналистами артист.
Песков убежден, что каждым выступлением необходимо доказывать свою творческую состоятельность, подтверждать, что публика не зря пришла, заплатив за билеты деньги.
Несмотря на всеобъемлющий успех, Александр, по его же словам, за долгое время своего творчества ничего лично для себя не заработал. Загородный дом артиста много лет стоял неотделанный — изначально было мало времени, потом денег.
Все средства, вырученные от одного концерта, артист тратил на предстоящие выступления. Он покупал костюмы, декорации.
Александр Песков в образе Аллы Пугачевой (Фото: кадр с фестиваля «Песня года» (Сольное шоу))
Любовь и тяжелое испытаниеО сегодняшней жизни Александра Пескова известно немного. Последние годы пародист практически не выходил на сцену. Крайний его крупный концерт прошел в 2022 году и был приурочен к 60-летию артиста. В интервью с изданием NEWS.ru Песков тогда пожаловался, что в современном мире почти не появляются новые яркие образы, некого пародировать.
В одном из последних разговоров с журналистами, в частности, с телеведущей Лерой Кудрявцевой, Александр поделился, что дела у него идут плохо. Иногда приходится одалживать средства у своей мамы-пенсионерки. Из-за финансовых трудностей он больше не может помогать дочери Дарье.
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Некоторых удивил факт наличия ребенка у пародиста. Ведь долгие годы люди судачили о нетрадиционной сексуальной ориентации* Александра Пескова.
Дарье Песковой уже 39 лет, она работает концертным администратором детского театра-студии «Непоседы». О ее матери, экс-супруге Пескова, известно мало. Александр повстречал Галину Хайруллину, когда он после демобилизации из армии пришел устраиваться на работу в драмтеатр архангельского города Котлас.
Александр Песков в образе Надежды Кадышевой (Фото: кадр с фестиваля «Песня года» (Сольное шоу))
Песков уточнял, что сначала между ними не было никакой страсти, а только дружба, постепенно переросшая в любовь. Впрочем, появление на свет в 1986 году дочки не спасло их союз от разлада. После развода Александр и Галина остались друзьями, когда у Хайруллиной обнаружили рак. Песков помогал ей и материально, и морально.
«Это была борьба — моя личная война с раком за жизнь моей жены. Пять курсов химиотерапии, потеря волос, парики (благо, у меня их полно). После каждого сеанса «химии» у Гали был жуткий «отходняк»: ходила, держась за стенки», — откровенничал в одном из интервью пародист.
Однако все обошлось — Галина справилась с ужасным недугом. Победив рак, она начала отдавать все силы театральному преподаванию. Сам Песков после развода со второй супругой так больше и не женился.
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Кем была первая жена Пескова?Оказалось, что в советские времена, когда с пропиской было тяжело, а без нее в столице нереально закрепиться, молодому пародисту пришлось пойти на фиктивный брак с одной пьющей пенсионеркой, которой тогда было 65 лет.
Ценой за руку, сердце и прописку стала только бутылка водки. Песков делился, что его невеста Елизавета не могла даже расписываться, поэтому в ЗАГСе поставила обычный крестик. Первая супруга пародиста умерла через месяц после свадьбы. Так что Александр уже вдовцом заключал второй брак с матерью единственной дочери Дарьи.
Александр Песков в образе Валентины Толкуновой (Фото: кадр с фестиваля «Песня года» (Сольное шоу))
«Я ими обласкан»Больше всего Песков любил выступать в образе Людмилы Гурченко. Легендарная актриса и певица восхищалась талантом пародиста и тем, как он преподносил ее на сцене. Она даже помогала подбирать одежду, макияж и лично проводила для него мастер-классы. К слову, с некоторыми артистами Александра связывали дружеские отношения. К примеру, пародист общался с Людмилой Зыкиной и Валентиной Толкуновой.
«Я ими обласкан в плане уважения и любви. Они называли меня «Сашенькой» и «наш любимый». Я преклоняюсь перед ними!», — отмечал артист в беседе с NEWS.ru.
Последние годы Александр Песков почти не выходит на большую сцену, однако зрители его помнят. В Сети они оставляют многочисленные комментарии, вспоминают свои истории, связанные с виртуозом пародий.
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