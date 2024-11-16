Кораблекрушение и извержение вулкана: Винокур, Тодоренко и другие звезды. чудом выжившие в катастрофах

Владимир Винокур (Фото: РИА Новости)
Винокур мог погибнуть дважды
В 1986 году комик Владимир Натанович должен был вместе с Львом Лещенко отправиться в путешествие на пассажирском пароходе «Адмирал Нахимов». Однако накануне поездки у него был телефонный разговор с Аллой Пугачевой, в котором певица высказала опасения по поводу предстоящего друзьям морского путешествия. Винокур и Лещенко тогда изменили свои планы и не сели на судно, а спустя несколько дней пароход потерпел крушение в Черном море, унеся жизни более 400 человек.
Владимир Винокур (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Событие с пароходом было только предупреждением для известного комика. В 1992 году актер попал в страшное ДТП. В программе «Судьба человека» Винокур рассказал, что в Германии, во время поездки с двумя своими друзьями, на обледеневшей трассе их машина перевернулась. Друзья артиста погибли, а его ноги сильно поранило.
«Мой друг, начальник Дома офицеров и сопровождающий от министерства вместе с водителем, который разогнался на трассе, 26 января... Была замерзшая, стеклянная дорога, машина потеряла управление... Дубы, деревья везде, я сидел сзади. Меня разорвало, как цыпленка табака», — воспоминал Винокур программе «Судьба человека».
После этого события Владимир Винокур несколько дней провел в реанимации, после чего долго передвигался на инвалидном кресле и учился ходить заново.
Тодоренко едва не погибла при извержении вулкана
Регина Тодоренко во время съемок программы «Орел и решка» оказалась рядом с извергающимся вулканом Синабунг на острове Суматра. Регина вместе со съемочной группой в поисках подходящего кадра довольно близко подобрались к кратеру вулкана. По словам Тодоренко, сначала вулкан не проявлял активности, но вскоре из жерла вырвался мощный столб огня и дыма. Команде телеведущей чудом удалось быстро покинуть опасный участок.
Регина Тодоренко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
«Когда мы отошли недалеко от вулкана, он начал извергаться! Из вулкана вырывался столб пепла, дыма, газа, летели какие-то ошметки! Местные жители кричали нам, что нужно срочно уходить, что это место проклято», — комментировала Тодоренко в интервью Пятому каналу.Позже местные жители рассказали Регине, что совсем недавно в этом районе от отравления газом, который выделяет вулкан, погибло 17 человек и посещение этих мест опасно.
Перед аварией у Домогарова появился нимб
В жизни Александра Домогарова всегда было место экстриму и автогонкам. В 2003 году актер участвовал в гонках под названием «Пушечное ядро» на трассе Москва — Полтава. Во время гонки актер не смог войти в опасный поворот и вылетел с трассы. Его авто протаранило заградительный барьер и было «смято в гармошку». При этом сам Домогаров почти не пострадал.
Александр Домогаров (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Через пару дней знаменитому актеру показали снимки сделанные перед этим заездом. На фото над Александром виднеется сиреневое свечение, похожее на нимб.
«Всегда смущала эта фотография. Фото было сделано за четыре-пять часов до аварии. Этот сиренево-светящийся „обруч“ на голове. Фото прислали парни через два дня после случившегося», — писал в своем блоге Домогаров.
Мерзликин после спасения пошел в храм
Андрей Мерзликин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актер Андрей Мерзликин едва не погиб при падении с моста в Москве-реке. В один из сложных периодов жизни актер часто выпивал и мог позволить себе сесть пьяным за руль. Последствия не заставили себя долго ждать, в одну из поездок Мерзликин не справился с управлением и упал на машине в реку. Спасатели успели спасти актера. По их словам Андрей Мерзликин был единственным выжившим из многих, попадавших в ДТП на этом месте. Спасатели посоветовали Андрею сходить в храм.
«Тогда я впервые осознанно побывал в храме и понял, что такое таинство первого причастия, первой исповеди. Это навсегда изменило мою жизнь», — вспоминал Мерзликин в программе «Судьба человека».
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