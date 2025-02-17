Борьба за сына, многочисленные разводы и связь с Украиной: шокирующие откровения певицы Согдианы

Оксана Нечитайло (Согдиана) (Фото: ВКонтаке @sogdianamusic)
Певица Оксана Нечитайло, известная под сценическим именем Согдиана, стала популярной благодаря участию в проекте «Фабрика звезд». Сегодня певица празднует свой день рождения.
Как сейчас обстоят дела с её карьерой и личной жизнью? Какие последние новости о ней появились? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Свой дебютный альбом под названием «Mening Kunglim» Согдиана выпустила в 2001 году. Через два года она была удостоена Государственной премии Узбекистана «Нихол», а также стала лауреаткой Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Путь к звездам» в Санкт-Петербурге.
Наибольшую известность в России она приобрела после участия в проекте «Фабрика звезд» в 2006 году. Песня «Сердце-магнит», записанная в рамках этого шоу, принесла ей «Золотой граммофон». Согдиана также является народной артисткой Чеченской Республики и Ингушетии.
Вторым супругом Согдианы стал дагестанский бизнесмен Башир Куштов, с которым она была в браке с 2009 по 2011 год. В этом браке у них родился сын Микаил.
В 2018 году певица вышла замуж за мужчину по имени Максим, и в 2019 году у них родился сын Лев. Согласно данным Telegram-канала Mash, в начале июля 2024 года Согдиана подала на развод с третьим мужем, однако сама артистка опровергла эту информацию в социальных сетях.
Согдиана выступала на концерте «Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента», посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией, а также проводила концерты для военнослужащих в составе антибригады «Русского радио».
Она отметила, что задача артиста заключается в том, чтобы поддержать смелых ребят и поднять их дух.
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Биография Оксаны НечитайлоОксана Нечитайло, известная как Согдиана, родилась 17 февраля 1984 года в Ташкенте. У нее украинские корни, так как ее родители переехали из Украины в Узбекистан в советское время.
«Мои родители жили и учились на Украине и прекрасно говорят на украинском языке», — отмечала певица.
Свой дебютный альбом под названием «Mening Kunglim» Согдиана выпустила в 2001 году. Через два года она была удостоена Государственной премии Узбекистана «Нихол», а также стала лауреаткой Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Путь к звездам» в Санкт-Петербурге.
Наибольшую известность в России она приобрела после участия в проекте «Фабрика звезд» в 2006 году. Песня «Сердце-магнит», записанная в рамках этого шоу, принесла ей «Золотой граммофон». Согдиана также является народной артисткой Чеченской Республики и Ингушетии.
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Личная жизнь Оксаны НечитайлоПервым мужем Согдианы был индийский бизнесмен Рам Говинд, с которым у нее родился сын Арджун в 2007 году. Спустя полтора года пара рассталась со скандалом, так как Говинд не хотел, чтобы Согдиана продолжала свою карьеру певицы. После развода он увез сына в Индию, а позже они переехали в Ташкент. Исполнительнице удалось восстановить общение с бывшим мужем и увидеться с сыном спустя три года разлуки.
Вторым супругом Согдианы стал дагестанский бизнесмен Башир Куштов, с которым она была в браке с 2009 по 2011 год. В этом браке у них родился сын Микаил.
В 2018 году певица вышла замуж за мужчину по имени Максим, и в 2019 году у них родился сын Лев. Согласно данным Telegram-канала Mash, в начале июля 2024 года Согдиана подала на развод с третьим мужем, однако сама артистка опровергла эту информацию в социальных сетях.
«Мы не разводимся и не планируем», — сказала она.
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Согдиана и СВОВ день начала специальной операции Согдиана опубликовала в социальных сетях сообщение, в котором выразила пожелания мира для всего мира. Позже она отметила, что считает себя и русской, и украинкой.
«Мои родители родом из Украины, из Украинской ССР. Мой дедушка служил полковником в Советской армии. За свои заслуги он получил возможность выбрать квартиру в любом городе СССР, и моя бабушка выбрала Ташкент, где я и появилась на свет. Я влюблена в многонациональное общество и восточную культуру, которые стали неотъемлемой частью меня. В итоге жизнь привела меня в Россию 15 лет назад! Мне, как и любому человеку, страшно от всех этих перемен. Но я точно знаю: я — украинка, я — русская, я — узбечка, я — чеченка, я — ингушка, я — белоруска, я — дагестанка, я — кабардинка, я — татарка, я — башкирка», — написала она.
Согдиана выступала на концерте «Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента», посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией, а также проводила концерты для военнослужащих в составе антибригады «Русского радио».
Она отметила, что задача артиста заключается в том, чтобы поддержать смелых ребят и поднять их дух.
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Дарья Осипова