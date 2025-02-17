Борьба за сына, многочисленные разводы и связь с Украиной: шокирующие откровения певицы Согдианы

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия на нескольких направлениях, постепенно расширяя зону контроля и оказывая давление на позиции украинских войск. В ответ ВСУ усиливают атаки с использованием беспилотников и артиллерии, в том числе по гражданским объектам. Последние новости о ходе специальной военной операции расскажет «Радио 1».