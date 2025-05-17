«Сердце не выдержало»: Яркая и короткая жизнь королевы русского шансона Кати Огонёк. Тайна смерти певицы

Катя Огонёк (Фото: скриншот т/п «Музыкальный ринг»)
Сегодня исполняется 48 лет со дня рождения российской певицы, исполнительницы русского шансона и блатной песни Кати Огонек. Ее жизнь прервалась внезапно в октябре 2007 года. Певице на тот момент было всего 30 лет. Смерть молодой артистки буквально сразу обросла легендами и слухами, а вот истинная причина так и не была установлена. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Королева шансона
Катя Огонёк (Фото: скриншот т/п «Короли шансона. Девяностые» Центральное телевидение)
Кристина Пенхасова, известная широкой публике как Катя Огонёк, появилась на свет 17 мая 1977 года в посёлке Джубга Туапсинского района Краснодарского края. Завершив обучение в средней школе, а также в музыкальных и хореографических учебных заведениях города Кисловодска, в 16 лет будущая звезда отправилась в Москву, где начала заниматься вокалом в стиле поп-музыки.
Спустя некоторое время Пенхасова присоединилась к коллективу «Лесоповал», которым руководил Михаил Танич. В 1995 году компания «Союз Продакшн» начала работу над проектом в стиле русский шансон. Кристина успешно прошла отбор и получила возможность стать частью этого проекта.
С тех пор она начала исполнять песни в этом жанре, сначала под псевдонимом Маша Ша, а затем — Катя Огонёк. Кристина активно гастролировала и выпустила около 20 альбомов.
В творчестве Кати Огонёк было немало произведений, посвящённых тюремной тематике и жизни заключенных. Это натолкнуло продюсеров на мысль о создании легенды о том, что исполнительница ранее отбывала наказание в местах лишения свободы. В 90-е годы продвижение артистов по такому сценарию было распространённым явлением, и шансон стремительно набирал популярность. В эту волну попала и Катя Огонёк, покорив слушателей проникновенными композициями о нелегкой женской доле.
Личная жизнь
Катя Огонёк, Левон Коява с дочкой Валерией (Фото: скриншот т/п «Короли шансона. Девяностые» Центральное телевидение)
В возрасте 19 лет Катя Огонёк в первый и единственный раз вышла замуж. Её избранником стал друг детства, которого она ждала из армии. Брак продлился два года, после чего супруги приняли решение расстаться. Ещё через год они официально оформили развод.
После этих отношений исполнительница дала себе обещание больше не вступать в официальный брак и предпочитала заводить отношения на работе, а также сожительствовать со своими партнёрами. Последним избранником артистки стал бывший боксер Левон Коява. В 2001 году у пары родилась дочь Валерия. Из-за занятости мамы и её личной жизни девочка жила и воспитывалась у родителей певицы.
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Трагический конец
Катя Огонёк (Фото: скриншот т/п «Короли шансона. Девяностые» Центральное телевидение)
Несмотря на свою известность, она не была богата и жила довольно скромно в арендованной квартире. Она работала без устали, часто в ущерб своей личной жизни.
Концерты Кати Огонёк обычно проходили не в больших концертных залах, а в ресторанах, зонах или маленьких городах. У неё было не так много крупных концертов. Позже её гражданского мужа и директора Левана обвинят в том, что из-за его небрежности при заключении контрактов она выступала на площадках, которые не соответствовали её уровню.
Существует версия, что Леван Коява подталкивал певицу к употреблению алкоголя, хотя ей было запрещено спиртное. В 2007 году Катя Огонёк была доставлена в больницу. По некоторым данным, причиной госпитализации стал приступ эпилепсии, который был спровоцирован употреблением спиртных напитков.
Близкие артистки выдвигали разные версии произошедшего. В частности, дочь певицы Лера заявила, что Леван Коява мог вводить Кате какие-то вещества, которые могли ускорить её кончину. Однако сам Леван Коява опроверг эти предположения, пояснив, что инъекции были прописаны Кате докторами.
Специалист в области эндокринологии Эльвира Литвяк, которая была близка с известной артисткой, считала, что причиной её смерти стали чрезмерные нагрузки. Катя работала на пределе своих возможностей, а постоянные перелёты и переезды не позволяли ей следить за здоровьем.
«Запрещенных препаратов она себе не позволяла и не злоупотребляла алкоголем. Проблемы с печенью у нее были, но они бывают и у новорожденных, и у любого человека в любом возрасте. Катя не следила за своим здоровьем, это правда, для нее работа была на первом месте. У Кати был сумасшедший образ жизни, и в определенный момент ее организм дал сбой, после чего сердце не выдержало нагрузки. И пусть ее диагноз остается неподтвержденным и нераскрытым, для всех нас она навсегда останется мэтром русского шансона», — цитирует Литвяк издание starhit.ru.
Официальная версия кончины Кати Огонёк — это остановка сердца. Однако чем она была вызвана, доподлинно неизвестно. Похоронили легендарную исполнительницу шансона на Николо-Архангельском кладбище в Москве.
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