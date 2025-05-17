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«Сердце не выдержало»: Яркая и короткая жизнь королевы русского шансона Кати Огонёк. Тайна смерти певицы

Катя Огонёк (Фото: скриншот т/п «Музыкальный ринг»)

Катя Огонёк (Фото: скриншот т/п «Музыкальный ринг»)

Сегодня исполняется 48 лет со дня рождения российской певицы, исполнительницы русского шансона и блатной песни Кати Огонек. Ее жизнь прервалась внезапно в октябре 2007 года. Певице на тот момент было всего 30 лет. Смерть молодой артистки буквально сразу обросла легендами и слухами, а вот истинная причина так и не была установлена. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Королева шансона


Катя Огонёк (Фото: скриншот т/п «Короли шансона. Девяностые» Центральное телевидение)

Кристина Пенхасова, известная широкой публике как Катя Огонёк, появилась на свет 17 мая 1977 года в посёлке Джубга Туапсинского района Краснодарского края. Завершив обучение в средней школе, а также в музыкальных и хореографических учебных заведениях города Кисловодска, в 16 лет будущая звезда отправилась в Москву, где начала заниматься вокалом в стиле поп-музыки.

Спустя некоторое время Пенхасова присоединилась к коллективу «Лесоповал», которым руководил Михаил Танич. В 1995 году компания «Союз Продакшн» начала работу над проектом в стиле русский шансон. Кристина успешно прошла отбор и получила возможность стать частью этого проекта.

С тех пор она начала исполнять песни в этом жанре, сначала под псевдонимом Маша Ша, а затем — Катя Огонёк. Кристина активно гастролировала и выпустила около 20 альбомов.

В творчестве Кати Огонёк было немало произведений, посвящённых тюремной тематике и жизни заключенных. Это натолкнуло продюсеров на мысль о создании легенды о том, что исполнительница ранее отбывала наказание в местах лишения свободы. В 90-е годы продвижение артистов по такому сценарию было распространённым явлением, и шансон стремительно набирал популярность. В эту волну попала и Катя Огонёк, покорив слушателей проникновенными композициями о нелегкой женской доле.

Личная жизнь


Катя Огонёк, Левон Коява с дочкой Валерией (Фото: скриншот т/п «Короли шансона. Девяностые» Центральное телевидение)

В возрасте 19 лет Катя Огонёк в первый и единственный раз вышла замуж. Её избранником стал друг детства, которого она ждала из армии. Брак продлился два года, после чего супруги приняли решение расстаться. Ещё через год они официально оформили развод.

После этих отношений исполнительница дала себе обещание больше не вступать в официальный брак и предпочитала заводить отношения на работе, а также сожительствовать со своими партнёрами. Последним избранником артистки стал бывший боксер Левон Коява. В 2001 году у пары родилась дочь Валерия. Из-за занятости мамы и её личной жизни девочка жила и воспитывалась у родителей певицы.

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Трагический конец


Катя Огонёк (Фото: скриншот т/п «Короли шансона. Девяностые» Центральное телевидение)

Несмотря на свою известность, она не была богата и жила довольно скромно в арендованной квартире. Она работала без устали, часто в ущерб своей личной жизни.

Концерты Кати Огонёк обычно проходили не в больших концертных залах, а в ресторанах, зонах или маленьких городах. У неё было не так много крупных концертов. Позже её гражданского мужа и директора Левана обвинят в том, что из-за его небрежности при заключении контрактов она выступала на площадках, которые не соответствовали её уровню.

Существует версия, что Леван Коява подталкивал певицу к употреблению алкоголя, хотя ей было запрещено спиртное. В 2007 году Катя Огонёк была доставлена в больницу. По некоторым данным, причиной госпитализации стал приступ эпилепсии, который был спровоцирован употреблением спиртных напитков.

Близкие артистки выдвигали разные версии произошедшего. В частности, дочь певицы Лера заявила, что Леван Коява мог вводить Кате какие-то вещества, которые могли ускорить её кончину. Однако сам Леван Коява опроверг эти предположения, пояснив, что инъекции были прописаны Кате докторами.

Специалист в области эндокринологии Эльвира Литвяк, которая была близка с известной артисткой, считала, что причиной её смерти стали чрезмерные нагрузки. Катя работала на пределе своих возможностей, а постоянные перелёты и переезды не позволяли ей следить за здоровьем.

«Запрещенных препаратов она себе не позволяла и не злоупотребляла алкоголем. Проблемы с печенью у нее были, но они бывают и у новорожденных, и у любого человека в любом возрасте. Катя не следила за своим здоровьем, это правда, для нее работа была на первом месте. У Кати был сумасшедший образ жизни, и в определенный момент ее организм дал сбой, после чего сердце не выдержало нагрузки. И пусть ее диагноз остается неподтвержденным и нераскрытым, для всех нас она навсегда останется мэтром русского шансона», — цитирует Литвяк издание starhit.ru.

Официальная версия кончины Кати Огонёк — это остановка сердца. Однако чем она была вызвана, доподлинно неизвестно. Похоронили легендарную исполнительницу шансона на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

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#смерть
#статьи
«Как-то обидно»: Агутин пожаловался, что поклонницы не расписывают его подъезд
Леонид Агутин обиделся из-за того, что фанатки не расписали его подъезд
17 мая 2025, 20:18

Леонид Агутин (Фото: Instagram* @agutinleonid)

Певец Леонид Агутин рассказал, что обижается из-за того, что поклонницы не расписывают его подъезд в Москве.
«Мне, с одной стороны, не хотелось этой заморочки, а с другой было как-то обидно. У других звезд расписывают, а у меня нет», – посетовал артист на YouTube-шоу «Вопрос ребром».
Однако Агутин добавил, что его поклонницы сдержанны лишь в Москве, а вот на гастролях случается всякое. По его словам, девушки бесчинствуют и ведут себя ​довольно стереотипно, как ​кино.

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«Я не слепой котенок, а понимающая кошечка»: Светлана Светикова поделилась особенностями третьей беременности
Светлана Светикова рассказала об особенностях третьей беременности
17 мая 2025, 20:08

Светлана Светикова (фото: Telegram @svetikovamusic)

Светлана Светикова откровенно рассказала об ожидании третьего ребёнка. 41-летняя артистка заявила, что теперь ощущает себя кошечкой.
Участница «Фабрики звезд» счастлива в браке с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. Пара воспитывает 11-летнего сына Милана и семилетнего Кристиана. Сейчас «главная Эсмеральда России» ждёт рождение дочери.

В соцсетях звезда мюзиклов открыто делится подробностями своего положения и даёт советы будущим мамам. Свою третью беременность Светикова назвала взрослой и осознанной.

«Понятное дело, что опыт. Я не как слепой котёнок в этой любви. Я не котёнок, а кошечка. Знающая, понимающая, объёмная в своих чувствах. Умеющая отдавать. По-настоящему. Абсолютное не эгоистичное обожание. Мне нравится быть взрослой женщиной. Чувства намного сильнее и богаче», – объяснила свои ощущения звезда.
При этом, артиста отметила, что третья беременность проходит тяжело. Сейчас Светлана находится на десятом месяце, но по-прежнему страдает от токсикоза.

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#беременность
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#ребёнок
#артист
#шоу-бизнес
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Китайские авто и Юра Борисов: Никита Ефремов раскрыл, что больше всего удивило отца после выхода на свободу
Никита Ефремов заявил, что отца после выхода из колонии удивили китайские авто
17 мая 2025, 19:41

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Михаил Ефремов пять лет провёл в колонии после смертельного ДТП в Москве. Сын актёра Никита Ефремов рассказал, что больше всего удивило отца на свободе.
61-летний артист вышел на свободу в апреле. Сейчас он постепенно адаптируется к прежним условиям жизни.

Его сын Никита стал гостем шоу «Кстати», где рассказал, что отца больше всего удивило большое количество китайских автомобилей на дорогах и то, что Юра Борисов исполнил роль Александра Пушкина в кино.

Также ведущие узнали, трудно ли Ефремову-младшему находиться в одном кадре с отцом. 36-летний актёр отметил, что это скорее родителю было тяжело, поскольку ему всегда хотелось внести исправления в работу сына и дать ему советы.

При этом Никита отметил, что ему понравилось работать вместе с отцом в сериале «Полёт».

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#михаил ефремов
#кино
#актёр
#советы
#шоу
#артист
#сын
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«Как Агата терпит это?»: Айза поддержала Муцениеце, которая не может общаться с сыном Тимофеем
Айза поддержала Агату Муцениеце, которая не может общаться с сыном Тимофеем
17 мая 2025, 19:20

Агата Муцениеце (фото: Instagram* @agataagata)

Айза Лилуна-Ай поддержала актрису Агату Муцениеце, сын которой принял решение жить с отцом и его новой женой Зепюр Брутян.
Напомним, что на днях Алёна Водонаева ополчилась против Брутян, заявив, что её посты с 12-летним Тимофеем являются «верхом цинизма».

Айза согласилась с позицией модели, заявив, что близкое общение Зепюр с сыном Агаты может быть крайне неприятно для его родной матери.

«Не думала, что скажу это, но согласна с Алёной Водонаевой на все 100%. Я не знаю почему, а главное как Агата терпит этот *** (ужас – прим. ред.). Я бы уже вырывала своего сына всеми правдами и неправдами от этой Зепюр», – написала в личном блоге бывшая рэпера Гуфа.
Несмотря на то, что события в семье предали огласке, а теперь к обсуждению подключились и другие звёзды, Муцениеце продолжает сохранять молчание и не делает никаких заявлений об общении с сыном от Павла Прилучного.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
#звёзды
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#скандал
#соцсети
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На слухи об измене Уолтона Гоггинса с партнершей по сериалу «Белый лотос» ответила его жена
Жена Уолтона Гоггинса ответила на слухи об измене актера с партнершей по сериалу
17 мая 2025, 19:15

Уолтон Гоггинс (Фото: Инстаграм*/waltongogginsbonafide)

Надя Коннерс прокомментировала взаимоотношения мужа с партнершей по сериалу «Белый лотос» Эйми Лу Вуд. Супруга Уолтона Гоггинса заявила, что подобные домысли являются признаком его популярности.
Пара состоит в браке с 2011 года и воспитывает 14-летнего сына. Слухи об измене спровоцировала химия между героями картины. К слову, разница в возрасте между актерами, сыгравшими возлюбленных, составляет 21 год.
«Так странно это видеть, но это показатель того, насколько люди увлечены вымышленными персонажами. Я воспринимаю это как знак того, что он стал действительно популярным», — рассказала Надя Коннерс в беседе с «Hello!».
Незадолго до этого Уолтон Гоггинс заинтриговал поклонников, посвятив молодой коллеге довольно откровенный пост:
«Для меня наша история в сериале была историей любви. Спасибо, Эйми, за то, что стала моей партнершей. Это путешествие, которое я никогда не забуду».
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