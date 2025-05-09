Скрывает отца наследника и не хочет замуж: как звезда сериала «Тайны следствия» Ольга Павловец пережила смерть сына?

Публика знает Ольгу Павловец по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Склифосовский» и «Ефросинья». Актриса выходит в свет с неизменной улыбкой и кажется воплощением гармонии с собой и внешним миром. 9 мая Ольга Павловец отмечает 43-й день рождения. О том, как артистка жила после смерти первенца — в материале «Радио 1».