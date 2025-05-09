Скрывает отца наследника и не хочет замуж: как звезда сериала «Тайны следствия» Ольга Павловец пережила смерть сына?

Ольга Павловец (Фото: кадр из сериала «Дела житейские»)
Публика знает Ольгу Павловец по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Склифосовский» и «Ефросинья». Актриса выходит в свет с неизменной улыбкой и кажется воплощением гармонии с собой и внешним миром. 9 мая Ольга Павловец отмечает 43-й день рождения. О том, как артистка жила после смерти первенца — в материале «Радио 1».
Представительница актерской династииОльги Павловец родилась в семье, где актерами были не только родители, но еще и бабушка с дедушкой. Последние, Ольга Пенчковская и Владимир Кочетков, провинциальные артисты, которые служили в разных советских театрах.
Родной дядя Ольги, Юрий Владимирович, потом стал худруком Астраханского ТЮЗа, мама, Татьяна Владимировна — актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а затем и преподавателем сценической речи в театральной академии. Папа Андрей Владимирович был ведущим актером Ленинградского ТЮЗа.
В младенчестве Ольга с мамой и папой перебралась из Астрахани в Ленинград. Здесь в их доме собирались шумные и задорные компании творческих людей, проводились пышные праздники.
Ольга Павловец (Фото: кадр из сериала «Тайны следствия»)
В музыкальной школе Павловец осваивала игру сразу на трех инструментах: фортепиано, гитаре и флейте. Девочка занималась танцами и участвовала в спектаклях, а в школе искусств «Тутти» Ольга стала одной из лучших воспитанниц.
После получения аттестата девушка вполне могла поступить в консерваторию. Однако сама Ольга хотела стать именно драматической актрисой, из-за чего пошла на прослушивание в ЛГИТМиК.
Павловец поступила на курс Исаака Романовича Штокбанта, худрука театра «Буфф», на сцене которого актриса появилась уже на первом курсе. К моменту получения диплома в активе Ольги уже имелись ведущие роли в нескольких постановках, а во время учебы она вела передачи на телевидении и снималась в сериалах. Однако Павловец грезила о большом кино, поэтому после выпуска она отправилась в столицу. Там Ольга тут же получила роль в проекте «Стилет-2» и познакомилась со своим первым мужем, Дмитрием Щербиной.
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Романы и личная трагедияОтношениям с Дмитрием Щербиной предшествовала весьма романтическая история с Александром Домогаровым. Павловец вспоминала, как гуляла по вечерам с артистом, игравшим в сериале «Стилет-2» ключевую роль. Домогаров читал возлюбленной стихи и пел по вечерам романсы. Александру сразу понравилась молодая актриса, но вместе с тем шутил и предлагал завести роман в обмен на помощь Павловец с карьерой.
Дмитрий Щербина же был иным: серьезным, заботливым и дальновидным. Тогда еще Ольга не понимала, что в совместной жизни эти качества принесут немало трудностей.
Ольга вышла замуж, родила сына Прохора и неожиданно осознала, что ее жизнь с Домогаровым невыносима. Пара никогда не веселилась вместе, а вместо этого ссорилась по самым глупым поводам. После разрыва с артистом Павловец жила между Петербургом и Москвой. В столице она трудилась, а в Питер постоянно ездила, чтобы увидеться с сыном, который жил у ее родителей.
Ольга Павловец (Фото: кадр из сериала «Тайны следствия»)
Потом Ольга повстречала Ивана Шибанова. Тогда она не строила далеко идущих планов.
Когда Ольга работала над картиной «Террор любовью», произошла трагедия, умер ее четырехлетний сын. В тот день он приехал вместе с бабушкой и дедушкой на дачу, споткнулся возле канавки и потом ушел из жизни. Вечером Андрей Павловец позвонил дочери в столицу, но не смог сказать ни слова. Она и так осознала, что случилось что-то ужасное.
Актриса редко говорит о периоде после того страшного инцидента. Со слов Ольги, ей помогла любовь и поддержка родных. Павловец пила успокоительные лекарства, актрисе несколько раз приходилось вызывать «скорую». Спустя время она научилась жить с этой болью. Затем у артистки возникло желание снова стать мамой.
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Обрела счастье и не торопится замужПотом Ольга с Иваном стали родителями, у них появился сын Макар, хотя потом пара все же разошлась. Затем артистка поняла, что хочет еще одного ребенка и родила младшего сына Андрея.
С сыновьями ей так же помогают ее родители, тем более что Ольга Павловец переехала назад из столицы в Петербург.
Ольга Павловец (Фото: Инстаграм* @olga_pavlovets_real)
Имя отца Андрея Павловец не раскрывает, но при этом признаётся, что с мужчиной ее ничего не связывает, а сердце ее совершенно свободно. К слову, выходить замуж Ольга страстного желания вовсе не имеет, не хочет вновь ошибаться.
Актрисе важно, чтобы возлюбленный обожал ее наследников, смог бы найти с ними общий язык и стать настоящим другом для мальчиков.
Павловец полагает, что все в жизни происходит в нужный момент, а если нет, значит, так тому и быть. Для себя Ольга даже вывела формулу идеальных отношений. Пара должна вместе расти и развиваться, ей чрезвычайно важно гордиться своим партнером.
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