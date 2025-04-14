Связь с Ренатой Литвиновой и зависимость: вдова Алексея Балабанова раскрыла тайну их отношений. В чем она до сих пор себя винит?

Алексей Балабанов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В одном из интервью вдова Андрея Балабанова Надежда Васильева откровенно рассказала о зависимости мужа от алкоголя, его особой связи с актрисой Ренатой Литвиновой и своих чувствах после его смерти. Подробности читайте в материале «Радио 1».
О зависимости и смерти режиссёраПо словам Васильевой, борьба с алкогольной зависимостью Балабанова была непростой. Несмотря на её попытки помочь, окружение режиссёра, в котором употребление алкоголя считалось нормой, усложняло ситуацию. Она воспринимала это по-разному: с тревогой, осуждением и даже с пониманием, принимая, что это — часть его жизни. Васильева считает, что отказ от алкоголя после 50 лет сыграл роковую роль. По её мнению, резкое прекращение употребления без должной медикаментозной поддержки негативно сказалось на здоровье Балабанова.
Алексей Балабанов, автор культовых фильмов «Брат», «Брат 2», «Груз 200» и других, скончался в 2013 году в 55 лет. Он умер от острой сердечной недостаточности в санатории в Сестрорецке, работая над новым сценарием.
Алексей Балабанов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
О чувстве виныВасильева призналась, что после смерти мужа её не покидает чувство вины. Хотя она позволяла Балабанову жить, как он хотел, сейчас ей кажется, что могла бы сделать больше. Его противоречивые слова — с одной стороны, готовность к уходу, с другой — желание дождаться внуков — только усилили её внутренние переживания.
«Вот сиди и думай сейчас. Культивируй чувство вины. Я дала ему жить, как он хотел. Но, по большому счету, могла сделать больше», — говорила она.
Надежда Васильева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
О дружбе с Ренатой ЛитвиновойТакже была затронута тема отношений Балабанова с Ренатой Литвиновой. По воспоминаниям Васильевой, их дружба началась ещё до того, как Литвинова пришла в кино. Между ними существовала глубокая связь, основанная на взаимной симпатии и уважении. Васильева описала их отношения как нежные и искренние: Литвинова видела в нём младшего брата, а он в ней — интересную и близкую по духу женщину. Её участие в фильмах «Мне не больно» и «Жмурки» стало частью их творческого взаимодействия, хотя позже актриса сожалела об отказе сниматься в «Грузе 200». Литвинова отзывалась о Балабанове как об одном из величайших российских режиссёров своего времени.
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О признании при жизниВасильева подчеркнула, что культового статуса Балабанова при жизни не существовало. Он часто сталкивался с непониманием и даже агрессией со стороны окружающих — вплоть до конфликтов на улице и задержаний полицией. Тем не менее, несмотря на внешнюю грубость, режиссёр остро нуждался в признании. После каждого фильма он сомневался в себе и нуждался в одобрении.
Она также вспомнила об их младшем сыне Петре, подчеркнув, что в нём проявляется характер отца. Даже мелкие бытовые эпизоды — вроде задержания из-за потерянного кроссовка — отражают ту же жизненную ироничность, которая сопровождала и самого Балабанова.
Васильева подытожила: каждому мальчику необходимо внимание и поддержка — без этого, по её мнению, он не сможет вырасти в цельную личность.
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