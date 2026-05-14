Списать на старческое слабоумие не вышло: как 99-летняя Людмила Аринина перехитрила родственников, составив завещание на Ирину Пегову
Сегодня вокруг нажитого замечательной советской артисткой Людмилой Арининой разворачивается скандальная история. Многолетнее равнодушие к нуждам пожилого и больного человека сменилось бурной активностью родственников сразу после её ухода. Незадолго до смерти актриса успела составить завещание, и, к всеобщему удивлению, всё имущество оставила молодой коллеге по цеху Ирине Пеговой. Что заставило родную тетю лишить кровных племянников наследства и почему им не удалось оспорить последнюю волю народной любимицы, читайте в материале «Радио 1».
Без охраны и гонора: почему народную артистку встречали в очереди за хлебомЛюдмилу Аринину трудно вписать в привычный образ звезды. Шумных премьер, вспышек фотокамер и скандальной хроники — всего этого в её биографии попросту не было. Народную артистку можно было запросто встретить в районной поликлинике или у прилавка на рынке — обычная женщина, без охраны и гонора. А ведь путь актрисы к признанию был тернистый. Войну Людмила застала ещё девчонкой. Работала в столовой, сутками пропадала в госпитале — ухаживала за тяжелоранеными, таскала бинты, мыла полы, держала за руку умиравших. Всё это — в возрасте, когда нынешние звёзды только первые пробы проходят. Желание стать артисткой было с детства, однако осуществить эту мечту удалось далеко не сразу. Лишь в 1944 году, накопив небольшую сумму денег, она смогла уехать в Москву и поступить в ГИТИС. Поздний старт не помешал Арининой состояться и остаться в памяти зрителей исполнительницей редкого дарования и поразительной человеческой скромности.
Настоящая слава пришла к Людмиле неожиданно — и поздно: когда ей было уже за пятьдесят. Страна узнала и полюбила артистку после выхода картины «На всю оставшуюся жизнь» — тяжёлой, пронзительной ленты, где Аринина сыграла с редкой достоверностью. С этого момента режиссёры начали приглашать королеву эпизодов наперебой. В ней ощущалась органика особого рода — земная, подлинная, абсолютно настоящая. Такую не играют — с такой живут. Детская аудитория знала и любила Людмилу по смешным эпизодам в «Ералаше» — строгие учительницы в её исполнении выходили особенно убедительными. В большом кино Арининой доставались роли противоположного плана: женщины с изломанной, одинокой судьбой. Она играла их честно и предельно искренне — во многом потому, что сама знала эту боль изнутри. Личная жизнь актрисы складывалась непросто. Первым мужем стал режиссёр Николай Мокин. Молодые люди прожили вместе двадцать шесть лет, и все эти годы Людмила Михайловна фактически тащила его на себе. Благоверный сильно и беспробудно пил. Аринина боролась за него до последнего: возила по врачам, прощала срывы, искренне считая, что оставить близкого человека в беде — непростительный грех. Когда стало очевидно, что муж не намерен выбираться из этой ямы, а их брак разрушает её саму, женщина нашла в себе силы уйти. Детей в этом тяжёлом союзе так и не появилось.
Счастье после шестидесяти и пять лет затворничестваНастоящее женское счастье пришло к артистке только после шестидесяти. Эта история напоминает сюжет доброго фильма. Людмила Михайловна познакомилась со своим соседом Николаем Семеновым — вдовцом, бывшим военным, человеком строгих правил и при этом невероятно заботливым. Пара стала жить вместе. Рядом с ним Аринина впервые узнала, что такое спокойная жизнь, в которой не нужно никого спасать и контролировать. Позже заслуженная артистка РСФСР вспоминала об этом с особой теплотой:
«Боженька просто подал мне его в окошко. И такому отношению, какое у Николая Александровича ко мне, может завидовать любая женщина. Он мудро позволил мне остаться собой. Он — муж. И это грандиозно», — рассказывала Людмила Аринина в интервью «Комсомольской правде».Это было тихое, позднее счастье. Супруги прожили вместе до последних дней Николая. Когда второй муж ушёл из жизни, Людмила Михайловна осталась в пустой квартире совершенно одна. С возрастом начались серьёзные проблемы со здоровьем. Болезни навалились одна за другой: стало трудно ходить, ухудшилось зрение. Выбираться из дома она больше не могла и почти пять лет провела в полной изоляции от внешнего мира. Формально родственники у знаменитости были — племянники.
Однако на деле они словно растворились. Свои семьи, работа, бесконечные заботы — на больную тётку времени не оставалось. Телефон не звонил неделями и месяцами. Приехать, помочь по дому, привезти продукты — об этом речи вообще не шло. Людмила Михайловна относилась к тому закалённому поколению, которое не умеет просить о помощи. Даже когда совсем невмоготу — стиснет зубы и будет молчать.
Тайный визит нотариуса: что решила Аринина перед смертьюВ этот тяжёлый момент в жизни Арининой появилась Ирина Пегова. Женщины были знакомы давно: вместе играли в театре, пересекались на съёмочных площадках. Узнав, что пожилая коллега заперлась дома и медленно угасает в полном одиночестве, Пегова не ограничилась сочувствием. Звезда сериалов «Акушерка» не стала делать громких заявлений или публиковать жалостливые посты. Без лишних слов она приехала, закатала рукава и начала помогать.
Готовила еду, мыла посуду, наводила порядок в квартире, выводила Людмилу Михайловну на прогулки — дышать, смотреть по сторонам, чувствовать себя живой. У народной артистки РФ плотный график: съёмки, гастроли, репетиции. В те дни, когда вырваться самой было невозможно, к Арининой приезжала помощница актрисы по хозяйству. Покупала еду, доставляла лекарства, поддерживала чистоту в квартире. По словам коллег, никакой корысти в действиях Ирины не было. Она глубоко уважала Аринину за стойкость и силу духа, ценила общение с ней — с человеком редкой интеллигентности и внутреннего достоинства. На протяжении четырёх лет коллега Людмилы фактически выполняла роль семьи.
А законные племянники за всё это время не приехали ни разу. Аринина отдавала себе отчёт в том, что будет после её смерти. Заслуженная артистка была не только мудрым, но и практичным человеком. Незадолго до смерти Людмила втайне от всех пригласила нотариуса. Составила завещание, по которому всё нажитое за долгую жизнь — московская квартира и дача — отходило Ирине Пеговой. Документы оформляли предельно тщательно: каждую формулировку актриса и юристы проверяли многократно, потому что знали — недовольные родственники обязательно попытаются оспорить волю умершей. И ведь не ошиблись. Новость о наследстве сработала как спусковой крючок. Племянники, исчезнувшие на годы, возникли мгновенно — теперь уже с адвокатами. Те, кто не удосужился ни разу навестить больного человека, внезапно исполнились праведного гнева и пошли в суд доказать, что пожилая женщина на момент составления завещания не отдавала отчёта в своих действиях.
Однако план провалился. К завещанию прилагались медицинские справки, подтверждавшие: на момент подписания документов артистка была полностью дееспособна. Она отдавала себе отчёт в каждом своём решении. Суд встал на сторону Ирины Пеговой, которая четыре года ухаживала за пожилой и больной артисткой, а не тех, кто вспомнил о родстве только после её смерти. Племянники остались ни с чем. Людмила Михайловна Аринина ушла из жизни 14 марта 2026 года в возрасте 99 лет, немного не дожив до своего столетнего юбилея. Публичного прощания с заслуженной артисткой РСФСР не проводили — такова была её последняя воля.
«Она ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами», — говорилось в некрологе театра «Мастерская Петра Фоменко».