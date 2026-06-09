Стало известно, куда может переехать Макаревич* после ракетной атаки на его дом
Продюсер Рудченко: Макаревич* переедет в США после обстрела дома в Израиле
Продюсер Павел Рудченко предположил, что фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич* переедет в другую страну после обстрела его дома в Израиле. Слова эксперта передаёт aif.ru.
8 июня супруга музыканта Эйнат Кляйн сообщила, что их израильский дом попал под ракетный обстрел. После этого появилась информация, что Макаревич* сразу же уехал в Польшу в рамках концертного графика.
Однако Рудченко заявил, что певец вскоре сменит место жительства и уедет в другую страну.
«Скорее всего — в Соединённые Штаты Америки. Там, по крайней мере, есть возможность монетизировать творчество через концертные выступления. Что касается Европы — не думаю», — заявил эксперт.Продюсер отметил: молчание Макаревича* о последних событиях характеризует фраза о том, что «порох в пороховницах уже не тот». Рудченко полагает, что музыкант «успокоился» и больше не стремится выступать в роли борца.