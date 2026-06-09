Стало известно, куда может переехать Макаревич* после ракетной атаки на его дом

09 июня 2026, 08:47

Продюсер Рудченко: Макаревич* переедет в США после обстрела дома в Израиле

Андрей Макаревич* (Фото: Instagram** @makarevich_andrey_official)

Продюсер Павел Рудченко предположил, что фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич* переедет в другую страну после обстрела его дома в Израиле. Слова эксперта передаёт aif.ru.





8 июня супруга музыканта Эйнат Кляйн сообщила, что их израильский дом попал под ракетный обстрел. После этого появилась информация, что Макаревич* сразу же уехал в Польшу в рамках концертного графика.



Однако Рудченко заявил, что певец вскоре сменит место жительства и уедет в другую страну.

«Скорее всего — в Соединённые Штаты Америки. Там, по крайней мере, есть возможность монетизировать творчество через концертные выступления. Что касается Европы — не думаю», — заявил эксперт.