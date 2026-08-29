Стало известно, сколько миллионов потеряет Незлобин* из-за статуса иноагента
Экономист Покаместов: Незлобин* рискует потерять 30 млн из-за статуса иноагента
Комик Александр Незлобин* рискует недосчитаться 30 миллионов рублей авторских отчислений из-за статуса иноагента. Такое мнение высказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Илья Покаместов.
В беседе с изданием «Абзац» экономист уточнил, что речь идёт о трёх проектах, в которых Александр* выступал как сценарист и режиссёр.
«Допустим, что права на один кинопроект или сериал могут стоить порядка 10 миллионов рублей. Соответственно, 30 миллионов в год Незлобин* мог бы лишиться», — подчеркнул эксперт.Отмечается, что после получения статуса иноагента комик не сможет свободно распоряжаться гонорарами за эти проекты. В соответствии с законом, который подписал президент РФ Владимир Путин в 2025 году, иноагенты обязаны зачислять средства на специальные рублёвые счета.
Тратить их разрешается только на бюджетные обязательства или в случаях, которые определит правительство. Кроме того, закон запрещает использовать эти деньги за рубежом.