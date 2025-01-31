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Татьяна Тарасова получила роскошный букет перед Чемпионатом России — видео

Татьяна Тарасова (Фото: соцсети)

Татьяна Тарасова (Фото: соцсети)

Роскошный букет вручили Заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой молодые юниоры перед Чемпионатом России. Видео опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».
«Гном Гномыч вручил красивый букет Татьяне Тарасовой. Знаменитый тренер приехала поглядеть на молодых фигуристов перед Чемпионатом России среди юниоров», — сказано в публикации.

Букет роз передал один из выступающих ребят. Тарасова пожелала юным спортсменам победы на Чемпионате, отметив, что они «очень прибавили», с чем и поздравила.



Накануне в четверг, 30 января, Тарасова высказалась о гибели своей ученицы Инны Волянской в результате крушения авиалайнера в США.

«Это ужас…» — комментировала Тарасова.
Ранее в США назвали виновных в крушении самолета в Вашингтоне.

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