DM: Том Круз отказался от премии, предложенной Трампом

16 августа 2025, 14:33

Том Круз (Фото: Инстаграм*/tomcruise)

Американский актер, режиссер и продюсер Том Круз отказался от участия в церемонии награждения Центра искусств Кеннеди. Об этом пишет британская газета Daily Mail.





Официально причиной отсутствия 61-летней звезды называют плотный рабочий график. Однако представители учреждения предполагают, что артист сознательно избегает официальных событий. Отмечается, что награды на мероприятии должен вручать лично президент США Дональд Трамп.

«Том Круз отказался от премии Центра Кеннеди, предложенной президентом Дональдом Трампом. 63-летней звезде «Миссия невыполнима» предложили награду, но он отказался из-за «конфликта в расписании», — отмечает таблоид.