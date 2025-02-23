«В Париже работу журналистов не чистят»: скандал Жанны Агалаковой, почему ведущую Первого канала признали иноагентом

Жанна Агалакова* (Фото: Instagram***@ zhanna_agalakova)
Бывшая российская журналистка и телеведущая Жанна Агалакова* долго провоцировала бывшую родину. И вот 21 февраля этого года Министерство юстиции России внесло её в список иностранных агентов. О карьере журналистки и причинах отказа от профессии и страны читайте в материале «Радио 1».
Нелёгкий путь журналиста
Жанна Агалакова* родилась 6 декабря 1965 года в городе Киров. В детстве она хотела быть артисткой цирка, следователем, переводчицей, архитектором, но к окончанию школы решила стать филологом. Поступала юная Жанна* в Ленинградский университет, но по конкурсу не прошла. Молодая особа решила потратить год на подготовку к повторному поступлению, и на это время она устроилась секретарём главного редактора газеты «Комсомольское племя» в родном Кирове.
За короткое время работы в газете Агалакова* втянулась в работу, и мечты о филологии растворились. Поступила она на газетное отделение факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Во время прохождения практики в студенческие годы она оказалась на телеканале ОРТ, где работала над программой «Взгляд».
После окончания университета Жанна Агалакова* начала свою карьеру в телестудии Министерства внутренних дел. Затем она заняла пост пресс-секретаря в Международной организации по борьбе с наркоманией. Позже она стала работать журналистом и писать статьи для различных изданий.
В 2000 году Агалакова* присоединилась к РИА «Новости», где начала свою деятельность в качестве автора новостей для светской хроники. Однако её наиболее значимое достижение связано с телевидением, в которое она пришла в 1995 году. В этом году Жанна* заняла должность ведущей утренней информационной программы «Сегодня» на НТВ.
Спустя три года она приняла решение перейти на Первый канал, где её карьера продолжила развиваться. В начале работы на новом канале Жанна* вела выпуски новостей и программу «Время», что позволило ей укрепить свои позиции в мире телевидения. С 2005 года Агалакова* стала собственным корреспондентом Первого канала во Франции, что открыло перед ней новые горизонты и возможности для профессионального роста.
Личная жизнь
Жанна Агалакова* и Джорджо Савоной (Фото: Instagram***@ zhanna_agalakova)
Мужем Жанны Агалаковой* стал итальянский учёный Джорджо Савоной. Они познакомились в 1991 году в Суздале на международной конференции, посвящённой борьбе с преступностью. Десять лет возлюбленные периодически находились в разных странах, но потом снова воссоединялись. В 2001 году пара решила узаконить свои отношения.
Спустя год у них появилась дочь Алиса. Агалакова* напросилась на должность зарубежного корреспондента, и семья переехала в Париж. Супруга журналистка устроила к себе на работу телеоператором. Так ученый Джорджо сменил профессию и начал снимать материалы для программы Жанны* на Первом канале.
Получилось завидно комфортно: семья жила в служебной квартире, получала достойные зарплаты от канала, при этом необходимости ездить в Россию не было. Но этого оказалось недостаточно, в 2022 году журналистка и ее оператор написали заявление на увольнение.
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Мнимый борец с пропагандойЖанна Агалакова* (Фото: Instagram***@ zhanna_agalakova)
Последний выход Жанны Агалаковой* в эфир был 17 февраля 2022 года. После заявления об увольнении журналистка отработала две недели, и никто с канала ее слезно не умолял остаться, что явно зацепило звезду эфира. Кроме того, ее попросили в короткий срок освободить служебное жилье, что тоже почему-то стало неожиданностью для Агалаковой*.
После таких «возмутительных действий» Первого канала от журналистки последовали порции откровенного бреда на тему, что ей не давали публиковать материал, который она хочет, и что в Париже работу журналистов никто не «чистит», и вообще ей надоело записывать репортажи под диктовку работодателя. То есть 20 лет работы на канале все было хорошо, а главное, очень удобно и прибыльно, а потом с ее звездной личностью перестали считаться.
В общем, жизнь в стране, которая на открытии Олимпийских игр парадирует тайную вечерю в составе трансгендеров** и гомосексуалистов**, явно наложила отпечаток на бывшую ведущую Первого канала. В сентябре 2022 года Агалакова* решила поучить президента России управлять страной и демонстративно отправила свои награды с запиской напрямую в Кремль. Этот жест не оценила даже публика в Париже, выглядело откровенно смешно.
Для комфортной жизни нужен стабильный доход, а семья Агалаковой* его лишилась. Пока еще остаются сбережения, журналистка учит французский и занимается активной пропагандой против бывшей родины. За распространение недостоверной информации о действиях властей России, а также выступлений против специальной военной операции Жанну Агалакову* внесли в список иноагентов.
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*Жанна Агалакова признана Минюстом РФ иноагентом
**Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
***Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова