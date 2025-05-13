Жена Feduk'а посетовала, что ее стали раздражать люксовые бренды

Feduk и Саша Новикова (Фото: Инстаграм* @howtosasha)
Наследница ресторанной империи и блогер Саша Новикова счастлива в браке с рэпером Feduk. Сейчас пара воспитывает общую дочь Нину в Лондоне, постоянно путешествуя и порой появляясь в Москве.
Но кое-что эту прекрасную жизнь все же омрачает. И речь идет не о сборке чемоданов в десять часов вечера и съемке луков.
Недавно Новикова разоткровенничалась с поклонниками в своем личном блоге и отметила, что в последнее время ее стали сильно раздражать люксовые бренды одежды.
Ранее рэпер Джиган (Денис Устименко) рассказал о том, как лишился девственности. Он отметил, что это случилось в его день рождения.
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Недавно Новикова разоткровенничалась с поклонниками в своем личном блоге и отметила, что в последнее время ее стали сильно раздражать люксовые бренды одежды.
«Люкс-бренды люблю, но в последнее время они ужасно раздражают — и обслуживанием, и тем, что все носят одно и то же. Мне даже от себя хочется больше креативности: учиться находить и сочетать винтаж, искать новые, еще не распиаренные бренды», — призналась жена исполнителя хита «Хлопья летят наверх».
Ранее рэпер Джиган (Денис Устименко) рассказал о том, как лишился девственности. Он отметил, что это случилось в его день рождения.
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Ольга Енгалычева