«Из рук в руки передал»: романы Натальи Подольской с возрастными продюсерами, суд на 1 млн долларов и идеальный брак с Пресняковым

Наталья Подольская (Фото: Instagram*@ nataliapodolskaya)
Сегодня, 20 мая, свой 43-й день рождения отмечает певица Наталья Подольская. Бывшая участница «Фабрики звёзд-5» и конкурса песни «Евровидение-2005» сейчас больше известна как супруга Владимира Преснякова. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы певицы
Наталья Подольская появилась на свет в городе Могилёве Белорусской ССР 20 мая 1982 года. В семье на тот момент подрастала уже старшая дочка Таня, и родители хотели маленького сынишку. Однако вместо мальчика родились двойняшки Наталья и Юлиана. Позже родители решились еще на одного ребенка — долгожданного сына Андрея.
Детство Натальи Подольской прошло в большой семье, однако она всегда выделялась своим сильным характером и стремлением к популярности. В возрасте девяти лет мама привела её в музыкальную школу «Радуга», там талант одарённой девочки начали развивать профессиональные преподаватели.
К десяти годам девочка уже завершила обучение игре на фортепиано, что позволило ей поступить в студию при Могилёвском лицее музыки и хореографии. В двенадцать лет Наталья стала ученицей хореографического лицея, где она осваивала искусство танца и актёрское мастерство. В составе коллектива «Студия W» Подольская выступала на сцене, а в подростковом возрасте начала участвовать в конкурсах молодёжной песни.
После получения аттестата Подольская по настоянию родителей пошла учиться в Белорусский институт правоведения, но при первой же возможности перевелась на заочное отделение и уехала в Москву учиться в Московский институт современного искусства и строить карьеру.
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Успех на сцене
Наталья Подольская (Фото: Instagram*@ nataliapodolskaya)
В 2002 году Наталья Подольская приняла участие в конкурсе «Славянский базар» и участвовала в фестивале «Universetalent Prague 2002». Выступления артистки пришлись по душе зрителю и продюсеру Игорю Каминскому, с которым Наталья впоследствии подпишет контракт.
Спустя два года певица успешно пройдет кастинг на пятый сезон «Фабрики звезд» и займет там почетное третье место. Также на «Фабрике» Подольская познакомится с Виктором Дробышем, который окажет ей поддержку в создании её дебютного сольного альбома «Поздно».
В 2005 году певица получила предложение представить Россию на «Евровидении», однако песня «Nobody Hurt No One» заняла лишь 15 место в конкурсе.
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Личная жизнь
Наталья Подольская (Фото: Instagram*@ nataliapodolskaya)
Амурные дела певицы тесно переплетались с ее работой. Продюсер Игорь Каминский был старше Подольской почти на 30 лет и, рассмотрев потенциал артистки, полностью взял ее к себе на попечение. Пара порядка пяти лет жила в гражданском браке, Каминский много сделал для продвижения карьеры Подольской, но когда на горизонте появился Виктор Дробыш, она, не задумываясь, сменила продюсера, а заодно и ухажера.
Обиженный Игорь Каминский подал на Наталью Подольскую и ее нового продюсера в суд и требовал компенсацию за одностороннее расторжение контракта в размере 1 млн долларов. Суд тогда бывший продюсер проиграл и на долгие годы затаил обиду на бывшую возлюбленную.
После скандала с Каминским в сети появилась информация об отношениях певицы с Виктором Дробышем. Публика обсуждала его теплое отношение к артистке на «Фабрике звезд» и поддержку ее на «Евровидении». Однако подтверждений романтических отношений с новым продюсером не нашлось, и всё осталось на уровне сплетен.
«У нас всегда были очень теплые отношения. Я же подписала с ним контракт еще на «Фабрике звезд». А потом он меня, что называется, из рук в руки передал Володе. Сказал, что он такой талантливый. Не надо тебя на контракте держать. Мы с ним с миром разошлись. Никакого романа у нас не было», — рассказала Подольская в эфире YouTube-шоу Лауры Джугелии.
Была Подольская также замечена в отношениях с президентом нефтяной компании Сергеем Масловым. Он был старше певицы на 20 лет, красиво ухаживал и дарил дорогие подарки, однако всерьез эти отношения не воспринимал, в связи с чем они быстро закончились.
Наталья Подольская, Владимир Пресняков с детьми Артемием и Иваном (Фото: Instagram*@ nataliapodolskaya)
Со своим нынешним мужем Владимиром Пресняковым-младшим Наталья познакомилась на «Больших гонках» в 2005 году. Любовь возникла с первого взгляда, а вот отношения сложились не сразу. После первых романтических встреч Наталья узнала о наличии у Преснякова законной жены и сразу же прекратила отношения.
«Это было очень больно! У меня возникло ощущение, что отрезала себе руку. Было тяжело вставать с кровати, я не ела и все время плакала. Женат он был! А мне не сказал! Я очень сильно испугалась, потому что для меня роль разлучницы невозможна. Хотя в то время Владимир с Леной находились на стадии развода», — вспоминала Наталья на передаче «Судьба человека».
Через полгода, когда развод Владимира был официально оформлен, Наталья написала музыканту, чтобы напомнить ему о себе. Пресняков ответил, они встретились и с тех самых пор не расставались.
В 2010 году пара сыграла свадьбу, а через пять лет в семье появился сын Артемий. В 2020 году певица стала мамой во второй раз, родив сына Ивана. Их союз длится уже два десятилетия, и они считаются одной из самых идеальных пар в мире шоу-бизнеса России.
«Мы друг друга очень любим. Чувства между нами вспыхнули с первого взгляда и не угасают до сих пор. Он первый и единственный в моей жизни мужчина, который мне по-настоящему подходит. До Вовы у меня были кавалеры, и меня в них всегда что-то не устраивало, всегда приходилось закрывать на что-то глаза. А встретила Володю — и всё, пазл сложился», — цитирует Подольскую lady.mail.ru.
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