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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Из рук в руки передал»: романы Натальи Подольской с возрастными продюсерами, суд на 1 млн долларов и идеальный брак с Пресняковым

«Из рук в руки передал»: романы Натальи Подольской с возрастными продюсерами, суд на 1 млн долларов и идеальный брак с Пресняковым

Наталья Подольская (Фото: Instagram*@ nataliapodolskaya)

Наталья Подольская (Фото: Instagram*@ nataliapodolskaya)

Сегодня, 20 мая, свой 43-й день рождения отмечает певица Наталья Подольская. Бывшая участница «Фабрики звёзд-5» и конкурса песни «Евровидение-2005» сейчас больше известна как супруга Владимира Преснякова. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы певицы


Наталья Подольская появилась на свет в городе Могилёве Белорусской ССР 20 мая 1982 года. В семье на тот момент подрастала уже старшая дочка Таня, и родители хотели маленького сынишку. Однако вместо мальчика родились двойняшки Наталья и Юлиана. Позже родители решились еще на одного ребенка — долгожданного сына Андрея.

Детство Натальи Подольской прошло в большой семье, однако она всегда выделялась своим сильным характером и стремлением к популярности. В возрасте девяти лет мама привела её в музыкальную школу «Радуга», там талант одарённой девочки начали развивать профессиональные преподаватели.

К десяти годам девочка уже завершила обучение игре на фортепиано, что позволило ей поступить в студию при Могилёвском лицее музыки и хореографии. В двенадцать лет Наталья стала ученицей хореографического лицея, где она осваивала искусство танца и актёрское мастерство. В составе коллектива «Студия W» Подольская выступала на сцене, а в подростковом возрасте начала участвовать в конкурсах молодёжной песни.

После получения аттестата Подольская по настоянию родителей пошла учиться в Белорусский институт правоведения, но при первой же возможности перевелась на заочное отделение и уехала в Москву учиться в Московский институт современного искусства и строить карьеру.

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Успех на сцене


Наталья Подольская (Фото: Instagram*@ nataliapodolskaya)

В 2002 году Наталья Подольская приняла участие в конкурсе «Славянский базар» и участвовала в фестивале «Universetalent Prague 2002». Выступления артистки пришлись по душе зрителю и продюсеру Игорю Каминскому, с которым Наталья впоследствии подпишет контракт.

Спустя два года певица успешно пройдет кастинг на пятый сезон «Фабрики звезд» и займет там почетное третье место. Также на «Фабрике» Подольская познакомится с Виктором Дробышем, который окажет ей поддержку в создании её дебютного сольного альбома «Поздно».

В 2005 году певица получила предложение представить Россию на «Евровидении», однако песня «Nobody Hurt No One» заняла лишь 15 место в конкурсе.

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Личная жизнь


Наталья Подольская (Фото: Instagram*@ nataliapodolskaya)

Амурные дела певицы тесно переплетались с ее работой. Продюсер Игорь Каминский был старше Подольской почти на 30 лет и, рассмотрев потенциал артистки, полностью взял ее к себе на попечение. Пара порядка пяти лет жила в гражданском браке, Каминский много сделал для продвижения карьеры Подольской, но когда на горизонте появился Виктор Дробыш, она, не задумываясь, сменила продюсера, а заодно и ухажера.

Обиженный Игорь Каминский подал на Наталью Подольскую и ее нового продюсера в суд и требовал компенсацию за одностороннее расторжение контракта в размере 1 млн долларов. Суд тогда бывший продюсер проиграл и на долгие годы затаил обиду на бывшую возлюбленную.

После скандала с Каминским в сети появилась информация об отношениях певицы с Виктором Дробышем. Публика обсуждала его теплое отношение к артистке на «Фабрике звезд» и поддержку ее на «Евровидении». Однако подтверждений романтических отношений с новым продюсером не нашлось, и всё осталось на уровне сплетен.

«У нас всегда были очень теплые отношения. Я же подписала с ним контракт еще на «Фабрике звезд». А потом он меня, что называется, из рук в руки передал Володе. Сказал, что он такой талантливый. Не надо тебя на контракте держать. Мы с ним с миром разошлись. Никакого романа у нас не было», — рассказала Подольская в эфире YouTube-шоу Лауры Джугелии.

Была Подольская также замечена в отношениях с президентом нефтяной компании Сергеем Масловым. Он был старше певицы на 20 лет, красиво ухаживал и дарил дорогие подарки, однако всерьез эти отношения не воспринимал, в связи с чем они быстро закончились.

Наталья Подольская, Владимир Пресняков с детьми Артемием и Иваном (Фото: Instagram*@ nataliapodolskaya)

Со своим нынешним мужем Владимиром Пресняковым-младшим Наталья познакомилась на «Больших гонках» в 2005 году. Любовь возникла с первого взгляда, а вот отношения сложились не сразу. После первых романтических встреч Наталья узнала о наличии у Преснякова законной жены и сразу же прекратила отношения.


«Это было очень больно! У меня возникло ощущение, что отрезала себе руку. Было тяжело вставать с кровати, я не ела и все время плакала. Женат он был! А мне не сказал! Я очень сильно испугалась, потому что для меня роль разлучницы невозможна. Хотя в то время Владимир с Леной находились на стадии развода», — вспоминала Наталья на передаче «Судьба человека».

Через полгода, когда развод Владимира был официально оформлен, Наталья написала музыканту, чтобы напомнить ему о себе. Пресняков ответил, они встретились и с тех самых пор не расставались.

В 2010 году пара сыграла свадьбу, а через пять лет в семье появился сын Артемий. В 2020 году певица стала мамой во второй раз, родив сына Ивана. Их союз длится уже два десятилетия, и они считаются одной из самых идеальных пар в мире шоу-бизнеса России.

«Мы друг друга очень любим. Чувства между нами вспыхнули с первого взгляда и не угасают до сих пор. Он первый и единственный в моей жизни мужчина, который мне по-настоящему подходит. До Вовы у меня были кавалеры, и меня в них всегда что-то не устраивало, всегда приходилось закрывать на что-то глаза. А встретила Володю — и всё, пазл сложился», — цитирует Подольскую lady.mail.ru.

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#отношения
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#продюсер
#статьи
Полину Гагарину заметили в компании таинственного незнакомца – видео
20 мая 2025, 16:12

Полина Гагарина (фото: Telegram @gagara1987official)

Полину Гагарину заметили в компании таинственного незнакомца. О возможных изменениях в личной жизни певицы пишет Telegram-канал «Звездач».
Артистка предпочитает не афишировать личную жизнь, однако на презентации нового альбома Леонида Агутина её заметили в компании некоего мужчины.

Гагарина отказалась общаться с журналистами, видимо, предвидя вопросы о незнакомце. Однако Станислава Микова рядом не заметили.

Напомним, что про их отношения стало известно в конце ноября 2023 года. Танцор балета и певица на тот момент были вместе около полугода. После совместного выхода в свет, Гагарина перестала комментировать личную жизнь. Не исключено, что на опубликованных кадрах – новый возлюбленный артистки.

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#мужчины
#отношения
#заявление
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«Мозгов было мало»: Юрий Лоза пожалел о песне про «голубого приятеля»*
Юрий Лоза жалеет о песне про «голубого приятеля»*, однако не может её удалить
20 мая 2025, 16:02

Юрий Лоза (фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Юрий Лоза оправдался за песню, которую написал в молодости. Об этом певец рассказал в беседе с изданием «Абзац».
Речь идёт о композиции «Мой приятель – голубой», в которой многие слушатели увидели пропаганду ЛГБТ*. Артист признался, что очень жалеет, что записал эту песню, но теперь уже не может её удалить.

Трек Лоза выпустил в 1984 году. По признанию исполнителя, тогда он был молодым и многого не понимал. Сейчас он бы ни за что не написал такую песню.

«Много наговорил, мозгов было мало. И так у всех молодых. Сегодня я бы не стал писать подобную песню. Время назад не вернуть. Удалить её не получится, потому что она болтается по всяким порталам», – подчеркнул Лоза.
Вместе с тем, певец добавил, что не видит ничего ужасного в этой песне. По его словам, в ней нет никакой пропаганды, да и в целом относится к композиции следует не так серьёзно.

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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
#певец
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#лгбт
#песня
#россия
#творчество
#молодёжь
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Арай Чобанян о разводе с Ириной Пинчук: «В массажку не надо ходить»
Арай Чобанян рассказал о кризисах в браке с Ириной Пинчук
20 мая 2025, 15:57

Арай Чобанян и Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм* @arai_chobanyan)

Недавно весь рунет кишел подробностями расставания экс-участников «Дома-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна. Однако на некоторое время о паре ничего не было слышно. Тишину нарушил Чобанян, решив пообщаться с фолловерами в личном блоге. У него сразу спросили, скучает ли он по Ирине.
Тогда Чобанян выложил архивные семейные кадры. Со слов Арая, пока он монтировал видео, понял, что ностальгирует по первым четырем годам отношений с Пинчук.

«Как глаза там горят у нас, это просто невероятно, как светились... Вот по этому я скучаю. Но то, что было последний год... Ни я не скучаю по этому, ни Ира, думаю, не скучает», — откровенничал экс-участник «Дома-2».

На предположение о том, что Ирина сильнее переживает развод, Арай уточнил, что так кажется со стороны, потому как она не появляется в соцсетях и из-за того, что в последнем посте девушка рассказала, что принимает антидепрессанты.

«Но ей их прописали еще год назад. Вообще последний год у нее эмоционально-психологически нестабильное состояние <...> Но на самом деле у нее все хорошо», — заверил поклонников Чобанян.

Мужчина обратил внимание, что сейчас Ирина записала музыкальную композицию, которую посвятила Араю.

«Скоро выйдет, послушаем», — добавил он.

Еще экс-возлюбленный Ирины Пинчук назвал ошибки, которые привели их к разрыву.

«Просто в отношениях бывают кризисы, и над ними надо работать, что мы не делали. Ну и в массажку не надо ходить», — признался Арай.

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#развод
#отношения
#соцсети
#супруги
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«Формат ожидается очень необычный»: раскрыты первые подробности свадьбы Муцениеце и Дранги
Продюсер Дворцов: свадьба Муцениеце и Дранги будет только для своих
20 мая 2025, 15:34

Петр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист-виртуоз Пётр Дранга готовятся к свадьбе. Звезды пока не делятся с поклонниками подробностями предстоящего торжества, однако ходят слухи, что праздник будет только для своих.
Продюсер Сергей Дворцов отметил, что сейчас пара занята подготовкой. Однако уже известно, что журналистам не следует ждать приглашения, поскольку, в отличие от бракосочетания дочери Анастасии Волочковой, это мероприятие будет полностью закрытым.

«Известно, что это будет мероприятие только для своих. Ни о каком грандиозном торжестве на сотни гостей речи не идёт. Будут присутствовать только самые близкие. Но известно, что формат ожидается очень необычный», – отметил Дворцов в беседе с порталом Woman.ru.
В звёздных кругах поговаривают, что актриса и музыкант выберут интересную локацию для свадьбы. Не исключено, что торжество состоится за границей.

Напомним, что бывший муж Муцениеце Павел Прилучный тоже наладил личную жизнь после развода. Актёр женился на коллеге по цеху Зепюр Брутян, которая два года назад родила ему сына Микаэля.

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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
#жизнь
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#актриса
#свадьба
#мероприятия
#подготовка
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«Я поняла, что такое настоящая любовь»: в день 16-летия Анна Пересильд рассказала о личном
Анна Пересильд откровенно высказалась о своих отношениях
20 мая 2025, 15:32

Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

Анна Пересильд сегодня отмечает важную дату — в день своего рождения юная актриса поделилась фото из личного архива и написала в своем Телеграм-канале проникновенные слова родителям.
Девушка поблагодарила маму за то, что подарила ей жизнь и назвала себя счастливым человеком, поскольку с самого рождения живет в абсолютной любви.

«Мамочка, спасибо за то, что благодаря тебе я появилась на этой планете и сейчас живу свою самую прекрасную жизнь. Ты научила меня наслаждаться каждым днем, благодарить каждого, кто провел с тобой этот день... Я буду благодарить тебя всю свою жизнь и всегда буду рядом, мое счастье», — написала актриса.


Также Анна подтвердила роман, о котором много говорят: «В этом году в моей жизни появился человек, который поменял мою жизнь кардинально». Имя возлюбленного актриса оставила в тайне.

О возможном романе между Анной и 19-летним музыкантом Иван Дмитриенко заговорили еще несколько месяцев назад.

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#жизнь
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#отношения
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#мама
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