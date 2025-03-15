«Показать грудь?»: роль порноактрисы и смена фамилии. Где сейчас звезда сериала «Бывшие» Любовь Аксенова

Любовь Аксёнова — актриса, которая может воплотить на экране любой образ. Её актёрский талант и красота помогли многим фильмам стать любимыми среди зрителей. Сегодня артистке исполняется 35 лет. О личной жизни и творческом пути звезды сериала «Бывшие» читайте в материале «Радио 1».