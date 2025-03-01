Трамп не стал отдавать Зеленскому приготовленную для него еду и отдал ее сотрудникам Белого дома

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)
Президент США Дональд Трамп не стал отдавать Владимиру Зеленскому приготовленную для него еду и отдал ее сотрудникам Белого дома. Об этом рассказали Sky News.
«Трамп пригласил членов команды из Западного крыла Белого дома на обед. Ранее он предназначался для Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.
Скандальная встреча Трампа и Зеленского произошла 28 февраля. После перепалки политиков США отказались финансировать восстановление энергетической инфраструктуры Украины. К тому же администрация Трампа рассматривает полный отказ от дальнейшей военной помощи ВСУ. Американский лидер призвал Зеленского перестать критиковать Путина и Россию и заявил, что тот глава киевского режима не хочет мира.
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Иван Мусатов