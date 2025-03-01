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Трамп не стал отдавать Зеленскому приготовленную для него еду и отдал ее сотрудникам Белого дома

Sky News: Трамп отдал приготовленную Зеленскому еду сотрудникам Белого дома
Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп не стал отдавать Владимиру Зеленскому приготовленную для него еду и отдал ее сотрудникам Белого дома. Об этом рассказали Sky News.
«Трамп пригласил членов команды из Западного крыла Белого дома на обед. Ранее он предназначался для Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

Скандальная встреча Трампа и Зеленского произошла 28 февраля. После перепалки политиков США отказались финансировать восстановление энергетической инфраструктуры Украины. К тому же администрация Трампа рассматривает полный отказ от дальнейшей военной помощи ВСУ. Американский лидер призвал Зеленского перестать критиковать Путина и Россию и заявил, что тот глава киевского режима не хочет мира.

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Зеленский отказался извиняться перед Трампом после перепалки Белом доме
01 марта 2025, 02:39

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский отказался извиниться перед президентом США Дональдом Трампом после их перепалки в Белом доме. Об этом глава киевского режима заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», — сказал Зеленский.

По словам главы киевского режима, он верит в возможность спасения своих отношений с Трампом. Помимо этого Зеленский отметил, что Украина желает мира, а Путина и Россию он считает врагами. К тому же Зеленский признался, что не собирается уходить в отставку и до сих пор ждет подписания сделки по редкоземельным металлам.

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Делегация из Украины еще час ждала подписания сделки по ресурсам после скандала
01 марта 2025, 02:26

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинская делегация на протяжении часа ждала подписания соглашения по ресурсам после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает Axios.
«Делегация из Киева ожидала около часа, все еще надеясь подписать сделку», — говорится в сообщении.

При этом госсекретарь и советник по нацбезопасности США подошли к Владимиру Зеленскому и сказали ему уйти. По информации Fox News, Трамп фактически выгнал главу киевского режима, обвинив того в неуважении.

Напомним, что 28 февраля состоялась первая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По его итогам была отменена пресс-конференция. К тому же сразу после встречи Штаты завершили проект по поддержке восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

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Зеленский обматерил вице-президента США Венса в ходе встречи с Трампом
01 марта 2025, 01:07

Владимир Зеленский: (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский обматерил вице-президента США Джей Ди Вэнса в ходе своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет telegram-канал «Военкоры русской весны».
В публикации обратили внимание на реакцию Зеленского после слов Вэнса о ситуации на Украине. Последний указал на проблемы с пополнением личного состава в рядах ВСУ. К тому же было сказано о проигранных сражениях украинской армии.

В ответ на это Зеленский спросил, был ли Вэнс на Украине. Тот ответил, что знает о ситуации благодаря различным историям. После этого глава киевского режима закатил глаза и выругался русским матом.

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Белый дом опубликовал обращение к странам после встречи Трампа с Зеленским
01 марта 2025, 00:54

Фото: iStock/lucky-photographer

В Белом доме опубликовали заявление странам после скандальной встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Публикация выпущена на официальном сайте правительства Штатов.
«Трамп всегда будет отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает положение Соединенных Штатов в мире. И никогда не позволят, чтобы американский народ эксплуатировали», — говорится в документе.

Переговоры между Зеленским и Трампом завершились досрочно. По их итогам была отменена пресс-конференция после встречи. Мировые СМИ выпустили заголовки, в которых данный исход называют дипломатической катастрофой. В результате было отменено подписание договора об украинских редкоземельных металлах. К тому же Штаты прекратили финансирование восстановления энергоинфраструктуры Украины.

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Дональд Трамп заявил, что Путин прошел с ним через чертовски тяжелые времена
Президент США Трамп: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена
01 марта 2025, 00:39

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин прошел с ним через чертовски тяжелые времена. Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме.
«Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена», — заявил Трамп.

По словам Трампа, президент РФ столкнулся с серьезным давлением со стороны американских демократов, которые запустили расследование о якобы связях Путина с лидером США.

Соответствующее дело было заведено в 2017 году. Его вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Спустя два года расследование прекратилось из-за отсутствия доказательств.

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