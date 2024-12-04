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Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» Западной группировки войск ВС РФ уничтожили замаскированный опорный пункт и бронетехнику ВСУ на одном из направлений специальной военной операции.
Замаскированный взводный опорный пункт с личным составом и бронетехникой был обнаружен разведывательным подразделением с помощью беспилотников, после чего данные о целях были переданы на командный пункт, сообщили в Минобороны РФ.
Артиллерийские расчеты САУ «Акация» оперативно заняли огневые позиции и нанесли удар, скорректированный операторами БПЛА. Реальные кадры с дронов, попавшие в распоряжение ТАСС, подтвердили уничтожение цели, включая боевую машину Bradley. После завершения огневой задачи артиллеристы сменили позиции для пополнения боекомплекта и предотвращения ответного огня.
Артиллеристы отмечают, что работа ведется в координации с пехотой, включая подготовку условий для наступления и контрбатарейную борьбу.
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Артиллерийские расчеты САУ «Акация» оперативно заняли огневые позиции и нанесли удар, скорректированный операторами БПЛА. Реальные кадры с дронов, попавшие в распоряжение ТАСС, подтвердили уничтожение цели, включая боевую машину Bradley. После завершения огневой задачи артиллеристы сменили позиции для пополнения боекомплекта и предотвращения ответного огня.
Артиллеристы отмечают, что работа ведется в координации с пехотой, включая подготовку условий для наступления и контрбатарейную борьбу.
«Работаем на подавление врага. Работаем при поддержке нашей пехоты. Сначала для пехоты подготавливаем. Пехота после нас идет, наступает. Контрбатарейную борьбу ведем. Поразили Bradley», — сообщил старший наводчик с позывным Бабай.Ранее выяснили, на сколько сократилась численность населения на Украине с начала СВО. В то же время в Кремле заявили, что не видят оснований для возобновления переговоров между Россией и Украиной.
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Мария Моисеева