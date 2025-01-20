В Киеве объявили воздушную тревогу

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В Киеве в 2:38 по московскому времени была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины.
При этом в Киевской области воздушная тревога сохраняется с 19 января 21:01.
Ранее «Радио 1» сообщало о взрывах в четырех регионах Украины. В частности поступала информация о взрывах Черниговской и Черкасской областях. Также были зафиксированы взрывы Харькове и Кривом Роге. К тому же взрывы слышны в Херсоне.
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Иван Мусатов