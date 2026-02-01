Боевики ВСУ попытались ударить по Кубани
ВСУ предприняли очередную попытку нанести удар по одному из российских регионов. Как пишет Shot, в небе над Краснодарским краем местные жители сообщили о нескольких взрывах.
В публикации утверждается, что около 17:00 прозвучали сирены воздушной тревоги, после чего очевидцы услышали серию громких хлопков и заметили вспышки. Всего, по их оценкам, могло быть от семи до десяти взрывов. Предварительно предполагается, что в регионе работали средства ПВО. Официальных сообщений о пострадавших или разрушениях на момент публикации не было.
Ранее в воскресенье с 8:00 до 18:00 мск российские средства ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников над рядом регионов. Как сообщили в Минобороны РФ, 27 БПЛА сбили над Белгородской областью, шесть — над Краснодарским краем, по два — над Курской областью и над акваторией Азовского моря, еще один — над Брянской областью.
Также была информация, что краснодарцы услышали похожие на взрыв звуки.
