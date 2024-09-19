Осужденный командир ВСУ Таранюк признался в расстреле машины с гражданским

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Командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Таранюк, осужденный на 29 лет колонии за убийство мирных жителей в Донецкой народной республике (ДНР), признался в расстреле автомобиля с гражданским.
Таранюк рассказал, что стрельба по машинам, не реагировавшим на требования остановиться, была обычным делом. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Таранюк назвал имя командира ВСУ, запретившего эвакуировать мирных жителей из Мариуполя. Им был Владимир Баранюк, командир 36-й бригады морской пехоты, которому президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины за оборону Мариуполя в 2022 году.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России впервые использовали беспилотники-носители, или так называемые «дроны-авианосцы», в ходе специальной военной операции. По данным журналистов издания Forbes, беспилотники этого типа несут на борту другие дроны, в частности FPV-дроны, которые затем используются для атак на противника.
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«В нашей морской пехоте были случаи, когда машина ехала, не останавливалась... и по ней открывали огонь. В одном из таких случаев в машине находился гражданский человек», — заявил он.
Ранее Таранюк назвал имя командира ВСУ, запретившего эвакуировать мирных жителей из Мариуполя. Им был Владимир Баранюк, командир 36-й бригады морской пехоты, которому президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины за оборону Мариуполя в 2022 году.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России впервые использовали беспилотники-носители, или так называемые «дроны-авианосцы», в ходе специальной военной операции. По данным журналистов издания Forbes, беспилотники этого типа несут на борту другие дроны, в частности FPV-дроны, которые затем используются для атак на противника.
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Елена Перлова