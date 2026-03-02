В Новороссийске атака украинских БПЛА привела к пожару на топливном терминале
В Новороссийске произошло возгорание на топливном терминале. Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, причиной пожара стала атака украинских беспилотников.
Спасатели локализовали огонь на наливном причале. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В тушении пожара задействовали 25 человек и девять единиц техники. Информации о пострадавших на терминале не поступало.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале рассказал, что минувшей ночью силы ПВО отражали массированную атаку дронов ВСУ. Основной удар пришёлся на Новороссийск. Там пострадали пять человек. Повреждения получили более десяти жилых домов и здание детского сада.
