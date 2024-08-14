Суд в Москве заочно арестовал националиста Поткина по делу об отмывании денег

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Суд в Москве заочно арестовал националиста Александра Белова (Поткина) по уголовному делу об отмывании денег. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции. Помимо этого, в суде добавили, что он объявлен в международный розыск.
Александр Поткин был осужден за отмывание похищенных средств в августе 2016 года. Ему грозит тюремный срок до семи лет.
Ранее сообщалось, что суд оставил в силе приговор Александру Неустроеву, который получил три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z. Отмечается, что к месту отбытия наказания осужденный должен проследовать самостоятельно.
До этого в Москве двое мужчин повесили плакат с лозунгом «Украина, вперёд на Москву». Сообщается, что после этого они скрылись на автомобиле с Георгиевской лентой на лобовом стекле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Александр Поткин был осужден за отмывание похищенных средств в августе 2016 года. Ему грозит тюремный срок до семи лет.
Ранее сообщалось, что суд оставил в силе приговор Александру Неустроеву, который получил три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z. Отмечается, что к месту отбытия наказания осужденный должен проследовать самостоятельно.
До этого в Москве двое мужчин повесили плакат с лозунгом «Украина, вперёд на Москву». Сообщается, что после этого они скрылись на автомобиле с Георгиевской лентой на лобовом стекле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова