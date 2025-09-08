Число пострадавших в результате атаки ВСУ на парк в Донецке возросло до шести

08 сентября 2025, 01:20

Фото: iStock/Naypong

Число пострадавших мирных жителей в результате атаки беспилотников ВСУ на парк «Гулливер» в Донецке увеличилось до шести человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.





Среди пострадавших есть ребенок. Попавшие под атаку люди получают необходимую медицинскую помощь. Глава ДНР пожелал им скорейшего выздоровления.





«Сегодня вечером (...) при атаке ударным БПЛА (...) по территории парка «Гулливер» ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 г.р., девушки 2003 и 2006 г.р. Пострадали: девочка 2011 г.р., девушка 2003 г.р. и мужчина 1992 г.р», — написал Пушилин.