Число пострадавших в результате атаки ВСУ на парк в Донецке возросло до шести
Число пострадавших мирных жителей в результате атаки беспилотников ВСУ на парк «Гулливер» в Донецке увеличилось до шести человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Среди пострадавших есть ребенок. Попавшие под атаку люди получают необходимую медицинскую помощь. Глава ДНР пожелал им скорейшего выздоровления.
«Сегодня вечером (...) при атаке ударным БПЛА (...) по территории парка «Гулливер» ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 г.р., девушки 2003 и 2006 г.р. Пострадали: девочка 2011 г.р., девушка 2003 г.р. и мужчина 1992 г.р», — написал Пушилин.
В результате нападения ВСУ на ДНР повреждения получили шесть жилых домов и здание школы в Калининском районе Донецка. Также под удар дронов попали два автомобиля.
Всего со стороны Украины было совершено 15 вооруженных атак с применением ствольной артиллерии калибра 155 мм и ударных БПЛА.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили один дрон ВСУ над территорией Брянской области. Инцидент не повлек за собой человеческих жертв или разрушений на земле.