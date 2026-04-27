27 апреля 2026, 23:18

Развожаев: Число уничтоженных в Севастополе беспилотников ВСУ возросло до 14

В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ, сбив в сумме 14 беспилотников. Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.





Он подчеркнул, что дроны уничтожили в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны. Никто из людей не пострадал, однако в Севастополе зафиксировали несколько инцидентов, связанных с нейтрализацией БПЛА и падением их обломков.



