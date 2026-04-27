Развожаев: Число уничтоженных в Севастополе беспилотников ВСУ возросло до 14
В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ, сбив в сумме 14 беспилотников. Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
Он подчеркнул, что дроны уничтожили в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны. Никто из людей не пострадал, однако в Севастополе зафиксировали несколько инцидентов, связанных с нейтрализацией БПЛА и падением их обломков.
Уточняется, что в районе Любимовки средства радиоэлектронной борьбы посадили украинский беспилотник на дорогу у остановки. Также в этой местности осколки сбитого дрона повредили один автомобиль. Около улицы Софьи Перовской фрагменты БПЛА упали на проезжую часть. Кроме того, в районе Учкуевки после атаки ВСУ оказалось разбито окно в одном из частных домов.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Севастополе в результате массированного налета украинских беспилотников повреждения получил обелиск «Городу-герою». Специалисты уже осмотрели площадку на наличие опасных предметов.
