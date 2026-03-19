Данные российской актрисы Ирины Горбачевой появились в базе скандального «Миротворца»*

19 марта 2026, 00:39

Ирина Горбачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Данные российской актрисы Ирины Горбачевой, уроженки Мариуполя, появились в базе украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщается на скандально известном ресурсе.





Горбачева родилась в Мариуполе в 1988 году, в 1997-м вместе с семьей переехала в Россию. В дальнейшем она снималась во многих фильмах, включая проекты «Аритмия», «Я худею» и «Алиса в Стране чудес».



