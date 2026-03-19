Данные российской актрисы Ирины Горбачевой появились в базе скандального «Миротворца»*
Данные российской актрисы Ирины Горбачевой, уроженки Мариуполя, появились в базе украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщается на скандально известном ресурсе.
Горбачева родилась в Мариуполе в 1988 году, в 1997-м вместе с семьей переехала в Россию. В дальнейшем она снималась во многих фильмах, включая проекты «Аритмия», «Я худею» и «Алиса в Стране чудес».
На сайте артистку обвинили в поддержке РФ, распространении «российской пропаганды» и «покушении на суверенитет Украины». В качестве якобы доказательств вины приводят, в том числе, участие Горбачевой в съемках роликов для школьных занятий «Разговоры о важном».
«Миротворец»*, созданный в 2014 году, известен публикацией персональных данных лиц, которых его авторы считают угрозой национальной безопасности Украины. В так называемый «чёрный список» ранее попадали политики, журналисты, артисты и общественные деятели, посещавшие Крым, Донбасс или высказывавшиеся вразрез с официальной позицией Киева.
Весной 2025 года «Радио 1» передавало, что база «Миротворца»* пополнилась анкетами 25 российских детей в возрасте двух и трёх лет.