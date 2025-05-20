«Действует психологически»: флирт с Хмельницкой, измены, гостевой брак и позиция по СВО. Гоше Куценко — 58 лет

Гоша Куценко (Фото: Instagram*@ goshakutsenko_official)
Сегодня, 20 мая, свое 58-летие отмечает актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, певец Гоша Куценко. Уже более трех десятилетий артист радует поклонников творчеством, проявляя себя в различных амплуа. О работе и личной жизни заслуженного артиста РФ читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Гоша Куценко (Фото: Instagram*@ goshakutsenko_official)
Юрий Георгиевич Куценко появился на свет 20 мая 1967 года в городе Запорожье. Его отец, Георгий Павлович, трудился инженером в области радиопромышленности, а мать, Светлана Васильевна, работала врачом-рентгенологом. Мальчика назвали в честь прославленного покорителя космоса Гагарина, но это имя не пришлось ему по душе, поскольку он с трудом произносил букву «р». Так еще ребенком Юрий стал Гошей.
Когда Гоше исполнилось шесть лет, его семья перебралась жить в город Львов, где и прошли все школьные годы будущего артиста. После получения аттестата Куценко решил идти по стопам отца, на тот момент уже работающего в Министерстве радиопромышленности, и поступил в Львовский политехнический институт.
В результате Гоша не сможет окончить институт в Львове, так как его призовут в армию. После службы он вернётся домой уже в Москву, к своей семье. Его отца к тому моменту переведут на должность заместителем министра радиопромышленности СССР в столицу.
В новом городе Куценко станет студентом Московского института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА). Однако через два года он оставит техническое образование и поступит в Школу-студию МХАТ.
Работа в кино
Гоша Куценко (Фото: Instagram*@ goshakutsenko_official)
Дебют Куценко в кино состоялся в 1991 году с эпизодической роли в фильме «Человек из команды «Альфа». В том же году он сыграл в главной роли комедии-фарса под названием «Мумия из чемодана». После вышли в свет ленты «Дети чугунных богов», «Ноктюрн для барабана и мотоцикла» и «Серп и молот».
В 1995 году началась профессиональная деятельность артиста на телевидении. Он был ведущим программы «Партийная зона» на канале ТВ-6, а также участвовал в различных проектах на МУЗ-ТВ. Параллельно артист занялся преподавательской деятельностью во ВГИКе.
В 2002 году на экраны вышел фильм Егора Кончаловского «Антикиллер», который прославил Куценко на всю страну. Продолжение успеха закрепили картины «Антикиллер-2: Антитеррор» и блокбастер «Ночной дозор».
Сейчас Гоша Куценко является одним из самых востребованных актеров. Его фильмография насчитывает более 200 работ, в число которых входят всеми любимые ленты «Турецкий гамбит», «Любовь-морковь», «Параграф 78», «Ёлки», «Скорая помощь», «Склифосовский», «Инсомния» и «1703».
Личная жизнь
Мария Порошина и Гоша Куценко (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)
Первой большой любовью Куценко была начинающая тогда актриса Алёна Хмельницкая. Дальше лёгкого флирта отношения у молодых артистов не зашли. В программе «Секрет на миллион» Хмельницкая рассказала, что между ней и Куценко всегда были особые отношения, но они никогда не позволяли себе лишнего. Актёры до сих пор поддерживают тёплые отношения и дружат уже более трёх десятилетий.
Первые серьёзные отношения у Гоши Куценко завязались с первокурсницей МХАТа Марией Порошиной. В середине 1990-х они стали жить вместе, не оформляя свои отношения официально, но вели себя как супруги. В 1996 году у пары родилась дочь Полина. Когда девочке исполнилось три месяца, Куценко сообщил Марии об измене. В итоге пара рассталась. Спустя годы актёры смогли выстроить ради дочери хорошие отношения и сейчас довольно часто общаются.
Следующей возлюбленной Куценко стала модель и актриса Ирина Скриниченко. Пара поженилась в 2012 году и воспитывает двух дочерей — Евгению и Светлану. При этом пара практикует гостевой брак. Скриниченко с дочками живут за городом, а Куценко — в Москве.
«Дочки знают, что я есть. Я — слабое звено в семье, я, конечно, их балую. Это и сладости, и игрушки. Они любят меня, дружат со мной, побаиваются меня, но я очень редко их вижу», — делился актер в передаче «Светская хроника».
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Отношение артиста к СВО
Гоша Куценко (Фото: Instagram*@ goshakutsenko_official)
Гоша Куценко, уроженец Запорожья, стал одним из первых артистов, кто призвал к прекращению вооружённого конфликта на Украине в 2014 году. В 2018 году, спустя четыре года, актёр попал в список «Миротворца» — украинского интернет-ресурса, где публикуются данные о людях, которых авторы сайта считают сепаратистами и агентами Кремля. Гоша Куценко был включён в этот список за признание Крыма частью России.
В сентябре 2023 года актёр Гоша Куценко посетил Донбасс. В рамках своей поездки он посетил мемориальный комплекс «Саур-Могила» и принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, он неоднократно навещал раненых участников специальной военной операции в госпиталях.
Актёр после начала СВО рассказывал журналистам, что санкции и ограничения повлияли на его жизнь. Вместо поездок за рубеж, он теперь гастролирует по России, и работы у него хватает. Но его больше тревожит психологическое состояние, которое возникает из-за напряжённых отношений между странами.
«Ситуация в мире действует скорее психологически. Артист — человек нервный, с сердцем, пожалуй, оголенным, нежели прагматичным. И то, что происходит вокруг, — огромная психологическая нагрузка. Ты нервничаешь, думаешь о семье и детях, о людях, которые гибнут. Переживаешь о всеобщем будущем и живешь ощущением желания помощи и спасения мира. Все-таки творческие люди — миротворцы по сути», — рассказывал Куценко в интервью журналистам «Аргументы и факты».
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