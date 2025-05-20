«Действует психологически»: флирт с Хмельницкой, измены, гостевой брак и позиция по СВО. Гоше Куценко — 58 лет

Сегодня, 20 мая, свое 58-летие отмечает актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, певец Гоша Куценко. Уже более трех десятилетий артист радует поклонников творчеством, проявляя себя в различных амплуа. О работе и личной жизни заслуженного артиста РФ читайте в материале «Радио 1».