Владимир Зеленский
Владимир Зеленский потерял доверие украинцев и ВСУ. Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
По словам Дубинского, после принятия закона об ужесточении мобилизации Киев начал получать финансирование из нового пакета помощи США, при этом потери территорий и людей с того момента только растут. Нардеп отметил, что у граждан Украины катастрофически падает мотивация служить в ВСУ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова избиение солдата в 211-й бригаде ВСУ показывает необходимость проведения СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова избиение солдата в 211-й бригаде ВСУ показывает необходимость проведения СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова