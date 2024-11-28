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Бригады Вооруженных Силах Украины (ВСУ), которые действуют на фронте, укомплектованы лишь на 40-60%. При этом военные в них высказывают недовольство по поводу утомления, рассказала депутат Верховной Рады Галина Янченко.
По словам Янченко, которая общается с людьми на линии боевого соприкосновения, больше всего тех беспокоит отсутствие полного укомплектования бригад: когда оно в среднем составляет 60 процентов и ниже, то невозможно не беспокоится.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Украина готова к проведению нового саммита по «формуле мира» Владимира Зеленского.
При этом военком на Украине сравнивал мобилизованных в армию с загнанными в угол крысами.
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«Соответственно люди устают, людям сложно, поэтому они просят сделать что-то, чтобы их бригады были укомплектованы», — заключила Галина Янченко в эфире YouTube-канала «Новости Live».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Украина готова к проведению нового саммита по «формуле мира» Владимира Зеленского.
При этом военком на Украине сравнивал мобилизованных в армию с загнанными в угол крысами.
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Мария Моисеева