Несколько тысяч жителей в Курской области остались без света после удара ВСУ

20 декабря 2025, 23:22

Хинштейн: После атаки БПЛА на Курскую область без света остались 5 тысяч человек

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Беспилотный летательный аппарат атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе. В результате около пяти тысяч местных жителей остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.





Он уточнил, что держит ситуацию на личном контроле, и пообещал направить все усилия на быстрое возвращение электричества.





«Аварийные бригады в скором времени приступят к восстановительным работам. Наши энергетики сделают всё, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома», — написал Хинштейн.