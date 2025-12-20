Несколько тысяч жителей в Курской области остались без света после удара ВСУ
Хинштейн: После атаки БПЛА на Курскую область без света остались 5 тысяч человек
Беспилотный летательный аппарат атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе. В результате около пяти тысяч местных жителей остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что держит ситуацию на личном контроле, и пообещал направить все усилия на быстрое возвращение электричества.
«Аварийные бригады в скором времени приступят к восстановительным работам. Наши энергетики сделают всё, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома», — написал Хинштейн.Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал о том, что командиры ВСУ отдавали подчинённым приказы убивать русскоязычных жителей в приграничных районах Курской области.
Напомним, что российские военные взяли контроль над населённым пунктом Высокое в Сумской области и населённым пунктом Светлое в ДНР.