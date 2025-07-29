Еврокомиссия пригрозила Украине приостановкой финансовой помощи из-за скандала с НАБУ и САП

29 июля 2025, 00:30

FAZ: ЕК предупредила Украину об угрозе приостановки помощи из-за атаки на НАБУ и САП

Фото: iStock/marc chesneau

Еврокомиссия угрожает приостановкой финансовой поддержки Украине. Требуется, чтобы Киев прекратил давить на антикоррупционные органы. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).





Согласно данным издания, помощь Киеву может быть полностью прекращена, если украинские власти продолжат вмешательство в работу антикоррупционных структур. В публикации подчеркивается, что Еврокомиссия не видит российского влияния на действия этих органов. Попытки Киева оправдать свои решения борьбой с неким теневым контролем со стороны России считается «неправдоподобным».





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«Киевские власти (...) получили предупреждение от Еврокомиссии о том, что финансовая помощь в рамках Фонда помощи Украине может быть полностью прекращена, если Киев продолжит давление на антикоррупционные ведомства», — уточняется в материале.