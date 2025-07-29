Еврокомиссия пригрозила Украине приостановкой финансовой помощи из-за скандала с НАБУ и САП
FAZ: ЕК предупредила Украину об угрозе приостановки помощи из-за атаки на НАБУ и САП
Еврокомиссия угрожает приостановкой финансовой поддержки Украине. Требуется, чтобы Киев прекратил давить на антикоррупционные органы. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Согласно данным издания, помощь Киеву может быть полностью прекращена, если украинские власти продолжат вмешательство в работу антикоррупционных структур. В публикации подчеркивается, что Еврокомиссия не видит российского влияния на действия этих органов. Попытки Киева оправдать свои решения борьбой с неким теневым контролем со стороны России считается «неправдоподобным».
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«Киевские власти (...) получили предупреждение от Еврокомиссии о том, что финансовая помощь в рамках Фонда помощи Украине может быть полностью прекращена, если Киев продолжит давление на антикоррупционные ведомства», — уточняется в материале.Напомним, что 22 июля на Украине одобрили закон, ограничивающий полномочия двух антикоррупционных органов страны. Под «удар» попали Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Сообщалось, что медийная привлекательность образа Владимира Зеленского резко упала даже среди самых ярких сторонников поддержки киевского режима. Падение доверия к Зеленскому случилось вскоре после принятия закона против антиконституционных органов Украины.