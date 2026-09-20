Дрон угодил в здание на Ореховом бульваре в Москве
Массированная атака украинских беспилотников на Московский регион продолжается. В столице один из дронов попал в здание в районе Орехового бульвара. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.
По его словам, на месте происшествия в настоящий момент работают экстренные службы. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях в результате инцидента Собянин не привел. В семь утра он уточнил, что на подлёте к столице сбили ещё 152 БПЛА.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что с 03:00 до 05:00 (мск) силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили в регионе 249 беспилотников ВСУ. Два человека погибли в результате масштабного налёта дронов. При этом самые тяжёлые последствия зафиксировали в Раменском округе.
Напомним, что в ночь на 20 сентября объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) также получил повреждения. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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