Дрон угодил в здание на Ореховом бульваре в Москве

20 сентября 2026, 07:24

Собянин сообщил о дроне, попавшем в здание на Ореховом бульваре в Москве

Фото: iStock/NiseriN

Массированная атака украинских беспилотников на Московский регион продолжается. В столице один из дронов попал в здание в районе Орехового бульвара. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.