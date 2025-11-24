Дрон ВСУ ударил в многоквартирный дом в Донецке и взорвался

24 ноября 2025, 00:14

Дрон ВСУ ударил в многоквартирный дом в Калининском районе Донецка и сдетонировал

Фото: iStock/NiseriN

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный жилой дом в Калининском районе Донецка. Об этом пишет РИА Новости.





Дрон врезался в стену здания и взорвался после падения на землю. В результате детонации полностью сгорели два гражданских автомобиля, также получили повреждения фасад и остекление жилого дома.



Прибывшие сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Предварительно, обошлось без человеческих жертв.



