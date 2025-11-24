Дрон ВСУ ударил в многоквартирный дом в Донецке и взорвался
Дрон ВСУ ударил в многоквартирный дом в Калининском районе Донецка и сдетонировал
Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный жилой дом в Калининском районе Донецка. Об этом пишет РИА Новости.
Дрон врезался в стену здания и взорвался после падения на землю. В результате детонации полностью сгорели два гражданских автомобиля, также получили повреждения фасад и остекление жилого дома.
Прибывшие сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Предварительно, обошлось без человеческих жертв.
Пушилин заявил об отвлекающем маневре ВСУ на Добропольском участке
Специалисты обнаружили на месте атаки характерные фрагменты ударного БПЛА самолетного типа (крылья с украинскими надписями, двигатель, шрапнельные поражающие элементы и элементы обшивки беспилотника).
Вечером 23 ноября сообщалось, что силы противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили 40 украинских беспилотников в воздушном пространстве над двумя российскими регионами и Чёрным морем.