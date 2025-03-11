Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто

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Движение по Крымскому мосту временно перекрыто, сказано в сообщении Telegram-канала об оперативной обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в публикации.Перед этим депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет говорил о том, что новую атаку на мост воспримут в качестве вызова.
«…Агрессия на так раздражающую их (ВСУ — прим. ред.) современную российскую инфраструктуру будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии, продвигаемой США», — комментировал депутат журналистам РИА Новости.Ранее стали известны подробности американо-украинских переговоров.
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Никита Кротов