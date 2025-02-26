Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто на фоне атаки БПЛА

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Принято решение временно перекрыть движение по Крымскому мосту. Об этом рассказали в оперативном инфоцентре о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — пишут в telegram-канале.
«Радио 1» писало о сбитых беспилотниках над акваторией Черного моря, о чем рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. При этом ранее о массированном налете дронов с Украины предупредил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его информации, беспилотники направились в сторону Крымского моста или в Краснодарский край.
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Иван Мусатов