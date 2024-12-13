ФБР угрожает Зеленскому: депутат Рады раскрыл детали сигнала Зеленскому

Фото: iStock/Ceri Breeze
Кандидат на пост директора ФБР, выдвинутый избранным президентом США, Кэш Пател дал сигнал украинскому президенту Владимиру Зеленскому о необходимости начать переговоры. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале, комментируя информацию о том, что Пател намерен инициировать расследование против Зеленского.
По мнению Дубинского, это был своего рода ультиматум: Зеленскому предложили начать переговоры, иначе его может ждать серьёзное давление со стороны ФБР.
Ранее Пател сообщал, что хочет начать расследование с целью узнать, на что Киев израсходовал десятки миллиардов долларов налогоплательщиков США, которые ему выделили в качестве помощи от Вашингтона.
Но украинская сторона вновь отказалась от предложенного пути.
Ранее «Радио 1» передавало, что США одобрили очередной пакет военной помощи для Украины, который станет 72-м по счету. Он включит в себя новые поставки ПВО и БПЛА, а также иной техники.
Читайте также:
Премьер-министр Польши высмеял рукопожатие Макрона с «Дональдами»
«Мерзавка»: в Финляндии отозвались на высказывания Каллас в сторону России
США выделят около $300 млн на транспортную и сельскохозяйственную инфраструктуру Украины
Ранее Пател сообщал, что хочет начать расследование с целью узнать, на что Киев израсходовал десятки миллиардов долларов налогоплательщиков США, которые ему выделили в качестве помощи от Вашингтона.
«Этим предложением Зеленскому предлагали подать знак, что он услышал и согласен. Однако наш «Громыко» снова сказал нет», — заявил Дубинский.Депутат связал сигнал Патела с призывом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к рождественскому перемирию между Россией и Украиной, назвав это частью общего послания.
Но украинская сторона вновь отказалась от предложенного пути.
Ранее «Радио 1» передавало, что США одобрили очередной пакет военной помощи для Украины, который станет 72-м по счету. Он включит в себя новые поставки ПВО и БПЛА, а также иной техники.
Читайте также:
Премьер-министр Польши высмеял рукопожатие Макрона с «Дональдами»
«Мерзавка»: в Финляндии отозвались на высказывания Каллас в сторону России
США выделят около $300 млн на транспортную и сельскохозяйственную инфраструктуру Украины
Мария Моисеева