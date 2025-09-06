Фицо высказался о возможности отправить войска на Украину

06 сентября 2025, 15:33

Премьер Фицо: Словакия не отправит войска на Украину при гарантиях безопасности

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что при условии гарантий безопасности его страна не будет направлять военных на Украину, но готова оказывать логистическую поддержку.