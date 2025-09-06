Достижения.рф

Фицо высказался о возможности отправить войска на Украину

Премьер Фицо: Словакия не отправит войска на Украину при гарантиях безопасности
Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что при условии гарантий безопасности его страна не будет направлять военных на Украину, но готова оказывать логистическую поддержку.



Слова политика прозвучали в эфире программы «Субботние диалоги». Накануне он встречался с Владимиром Зеленским.

В российском МИД заявляли, что любой вариант размещения войск стран НАТО на Украине неприемлем и может привести к резкой эскалации. Ранее в министерстве расценивали высказанные в ряде европейских стран идеи о вводе контингентов как подстрекательство к продолжению боевых действий.

Глава ведомства Сергей Лавров при этом подчёркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в разных форматах, но пока не получила ответа от Киева на предложение, выдвинутое в Стамбуле в 2022 году, о создании трёх рабочих групп по гуманитарным, военным и политическим вопросам.

Никита Кротов

