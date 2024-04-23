Гладков назвал точное число погибших от рук ВСУ белгородцев

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С начала обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в регионе погибли 120 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
«У нас в целом погибли 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранены 651 человек, из них 51 ребенок», — сказал глава региона в своем видеообращении.20 апреля сообщалось, что Правительство Российской Федерации выделило более 2 миллиардов рублей Белгородской области, в том числе на поддержку людей, которым пришлось вынужденно покинуть жилье.
Ранее Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей у Белгорода. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Алина Юрчак