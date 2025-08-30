В Херсонской области украинский дрон атаковал машину депутата
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль депутата совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексея Зоголя. Мужчина получил ранения, но выжил и был госпитализирован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу округа Руслана Хоменко.
Инцидент произошел 30 августа в селе Великие Копани около 19:30. Украинский БПЛА сбросил боеприпас на гражданский автомобиль, в результате чего машина загорелась. Алексей Зоголь был доставлен в Скадовскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.
Вместе с депутатом в автомобиле находился еще один местный житель. Состояние пострадавших уточняется. По последней информации, у Алексея Зоголя диагностировали контузию, акустическую травму и множественные осколочные ранения с ожогами.
Власти напомнили гражданам быть осторожными, не рисковать своей жизнью и строго соблюдать комендантский час.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Камышеваха в ДНР. В зоне действия группировки «Восток» за сутки противник потерял свыше 250 солдат и две бронемашины. Также российские войска ликвидировали склад материальных средств ВСУ.
Также недавно поступила информация, что силы РФ продвинулись в направлении Северска в ДНР на 500 метров.