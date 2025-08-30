В Херсонской области украинский дрон атаковал машину депутата

30 августа 2025, 23:07

Украинский дрон атаковал машину депутата совета херсонских Алешек Зоголя

Фото: iStock/GummyBone

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль депутата совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексея Зоголя. Мужчина получил ранения, но выжил и был госпитализирован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу округа Руслана Хоменко.





Инцидент произошел 30 августа в селе Великие Копани около 19:30. Украинский БПЛА сбросил боеприпас на гражданский автомобиль, в результате чего машина загорелась. Алексей Зоголь был доставлен в Скадовскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.



Вместе с депутатом в автомобиле находился еще один местный житель. Состояние пострадавших уточняется. По последней информации, у Алексея Зоголя диагностировали контузию, акустическую травму и множественные осколочные ранения с ожогами.



