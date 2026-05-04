«Говорил и буду говорить»: военэксперт раскрыл откуда ВСУ могут запускать БПЛА по Москве

04 мая 2026, 18:37

Военэксперт Матвийчук: ВСУ могли послать БПЛА на Москву с ближайшего радиуса

Военный аналитик Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины могут запускать беспилотники для ударов по Москве с дистанции около 100 километров от столицы. Он добавил, что необходимо искать точки запуска в ближайшем радиусе от столицы.





Перед этим мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки беспилотного летательного аппарата попали в здание в районе Мосфильмовской улицы. Пострадавших в результате инцидента нет.





«Я говорил и буду говорить: до Москвы долетать беспилотники с территории Украины не могут. Это практически невозможно. Надо проверять наши леса, открывшиеся СНТ, где, возможно, предатели за смехотворное вознаграждение или просто в наркотическом или пьяном угаре решили таким образом нанести удар», — прокомментировал Матвийчук NEWS.ru.