Над Тульской областью ликвидировали украинский беспилотник

06 декабря 2025, 01:48

Дмитрий Миляев: Ночью ПВО Минобороны РФ сбили БПЛА ВСУ над Тульской областью

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Подразделения противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили украинский дрон в ходе защиты воздушного пространства Тульской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.





Он уточнил, что в результате атаки ВСУ отсутствуют пострадавшие. Повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.





«Напоминаю, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112», — добавил Миляев.