Над Тульской областью ликвидировали украинский беспилотник

Дмитрий Миляев: Ночью ПВО Минобороны РФ сбили БПЛА ВСУ над Тульской областью
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Подразделения противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили украинский дрон в ходе защиты воздушного пространства Тульской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.



Он уточнил, что в результате атаки ВСУ отсутствуют пострадавшие. Повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

«Напоминаю, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112», — добавил Миляев.
В ночь с 5 на 6 декабря Киев также напал на Рязань: один украинский беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом. На крыше здания возник пожар, обломками посечены около семи автомобилей.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Вооруженные силы Украины определить место для встречи «лицом к лицу» после атаки на высотный комплекс «Грозный-Сити». Он добавил, что ВСУ пытаются компенсировать свою слабость атакой по гражданским объектам.
Мария Моисеева

