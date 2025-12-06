Над Тульской областью ликвидировали украинский беспилотник
Дмитрий Миляев: Ночью ПВО Минобороны РФ сбили БПЛА ВСУ над Тульской областью
Подразделения противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили украинский дрон в ходе защиты воздушного пространства Тульской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
Он уточнил, что в результате атаки ВСУ отсутствуют пострадавшие. Повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.
«Напоминаю, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112», — добавил Миляев.В ночь с 5 на 6 декабря Киев также напал на Рязань: один украинский беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом. На крыше здания возник пожар, обломками посечены около семи автомобилей.
Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Вооруженные силы Украины определить место для встречи «лицом к лицу» после атаки на высотный комплекс «Грозный-Сити». Он добавил, что ВСУ пытаются компенсировать свою слабость атакой по гражданским объектам.