Мощнейшие взрывы на фоне яркого зарева зафиксировали в пригороде Киева после удара ВС РФ

SHOT: Мощные взрывы и зарево заметили в Фастове под Киевом после удара ВС РФ
Мощные взрывы и яркое зарево наблюдаются в пригороде Киева после удара по промышленным и военным объектам. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя подтверждающие кадры.
Согласно материалу, ВС Российской Федерации нанесли удар ракетами и беспилотниками «Герань». Основные взрывы прогремели в городе Фастов, расположенном примерно в 48 километрах от столицы Украины.
«В городе наблюдаются проблемы с электричеством. Ярко-оранжевое зарево видно за несколько километров», — говорится в публикации.
Уточняется, что именно в этом районе находятся стратегические предприятия: завод химического машиностроения, Машиностроительный завод ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования.
В Киеве объявили воздушную тревогу, а мощные хлопки также фиксировались в Чернигове и Харьковской области.
В ночь с 5 на 6 декабря БПЛА ВСУ атаковали Рязань: один украинский беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом. На крыше здания возник пожар, обломками посечены около семи автомобилей.