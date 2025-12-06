Мощнейшие взрывы на фоне яркого зарева зафиксировали в пригороде Киева после удара ВС РФ

06 декабря 2025, 02:45

SHOT: Мощные взрывы и зарево заметили в Фастове под Киевом после удара ВС РФ

Фото: iStock/Guilherme Soares

Мощные взрывы и яркое зарево наблюдаются в пригороде Киева после удара по промышленным и военным объектам. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя подтверждающие кадры.





Согласно материалу, ВС Российской Федерации нанесли удар ракетами и беспилотниками «Герань». Основные взрывы прогремели в городе Фастов, расположенном примерно в 48 километрах от столицы Украины.





«В городе наблюдаются проблемы с электричеством. Ярко-оранжевое зарево видно за несколько километров», — говорится в публикации.